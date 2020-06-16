Карузо будет помогать фонду отслеживать тенденции в hardware и онлайн-медиа.

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Вице-президент Netflix Роб Карузо назначен старшим советником (Senior Advisor) венчурного фонда Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина. На этой должности Карузо будет помогать фонду отслеживать важные тенденции и новые возможности в hardware и онлайн-медиа, объяснили в компании.

В Netflix Карузо работает с 2013 года и отвечает за работу и качество продукта на смартфонах, планшетах, ТВ-приставках и прямую интеграцию со Smart TV.