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Финансы
Лиана Липанова
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Вице-президент Netflix Роб Карузо стал старшим советником венчурного фонда Grishin Robotics Материал редакции

Карузо будет помогать фонду отслеживать тенденции в hardware и онлайн-медиа.

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Вице-президент Netflix Роб Карузо назначен старшим советником (Senior Advisor) венчурного фонда Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина. На этой должности Карузо будет помогать фонду отслеживать важные тенденции и новые возможности в hardware и онлайн-медиа, объяснили в компании.

В Netflix Карузо работает с 2013 года и отвечает за работу и качество продукта на смартфонах, планшетах, ТВ-приставках и прямую интеграцию со Smart TV.

До этого он занимал пост вице-президента по цифровым продуктам в HBO, где руководил продуктовой и технической командами для запуска HBO Gо. Кроме того, Карузо работал над масштабированием интернет-решений в сфере B2C для медиа и электронной коммерции в компаниях IMG Digital Media, Polo Ralph Lauren и Brooks Brothers.

#новость #grishinrobotics #netflix

Спасибо за наводку Victoria Gervasi
Лиана Липанова
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