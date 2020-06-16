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Карузо будет помогать фонду отслеживать тенденции в hardware и онлайн-медиа.
Вице-президент Netflix Роб Карузо назначен старшим советником (Senior Advisor) венчурного фонда Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина. На этой должности Карузо будет помогать фонду отслеживать важные тенденции и новые возможности в hardware и онлайн-медиа, объяснили в компании.
В Netflix Карузо работает с 2013 года и отвечает за работу и качество продукта на смартфонах, планшетах, ТВ-приставках и прямую интеграцию со Smart TV.
До этого он занимал пост вице-президента по цифровым продуктам в HBO, где руководил продуктовой и технической командами для запуска HBO Gо. Кроме того, Карузо работал над масштабированием интернет-решений в сфере B2C для медиа и электронной коммерции в компаниях IMG Digital Media, Polo Ralph Lauren и Brooks Brothers.
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