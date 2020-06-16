До конца лета на бирже появятся 25-30 акций, осенью список увеличится до 50 наименований.
- Московская биржа запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500 до конца лета 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента рынка акций Бориса Блохина.
- Торги иностранными акциями начнутся в два этапа: до конца лета на бирже появятся 25-30 акций, осенью список увеличится до 50 наименований. В будущем список будет расширяться, добавил директор биржи Игорь Марич.
- Торги будут проводиться в рублях, дивиденды по акциям будут выплачиваться в долларах.
- Заключать договоры с эмитентами акций будет не сама биржа, а маркетмейкеры — брокеры, принимающие на себя обязательства по поддержанию котировок, спроса или предложения бумаг, объясняет издание.
- Для клиентов брокеров ничего не изменится — покупать и продавать иностранные бумаги до этого можно было и на Санкт-Петербургской бирже, объяснил vc.ru представитель «Тинькофф Инвестиций».
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Георгий Беглорян
Торги будут проводиться в рублях
СПРЕД СПРЕД СПРЕД с хомяков
Георгий Беглорян
Будет так, вы покупали валюту по курсу биржи - когда вам это было нужно или курс был хороший. Далее клали бумажку в портфель, а тут конвертация будет в момент приобретения бумаги, по курсу биржи. Может быть удобно, но выгодно ли покупателю? Если операций много, биржа будет на каждой поднимать кэш за каждую конвертацию?
Александр ГореликГеоргий
Ну так и сейчас при покупке валюты брокер берет комиссию
Anastasia Light
Все ясно, пост проплачен Тинькофф
Güero
Чтобы хомячки HRZ и CHK брали
Настя Бессмертная
Зачеееем?
Sergei Timofeyev
Лол. Более ничего
RiveSolutions
Стоимость акций же будет привязана к доллару?
Фикиск Фусов
Москухня
Andre Macareno
а в следующем году доступ всё равно ограничит ЦБ, который охуел с действий обитателей Пульса, да?
Павел Гражданский
Сомневаюсь в выгодности условий.Покупаешь при одном курсе, акции выросли, доллар упал, продаешь в ноль, платишь бирже. Или будет по другому? Что с налогами?
Александр ГореликПавел
Биржа должна компенсировать падение доллара?
Степан Фадеев
То ЦБ ограничивает доступ к иностранным ценным бумагам, то на Мосбирже появляются иностранные бумаги. Что вообще происходит?