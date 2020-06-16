Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
1881

Московская биржа запустит торги иностранными акциями в рублях Материал редакции

До конца лета на бирже появятся 25-30 акций, осенью список увеличится до 50 наименований.

  • Московская биржа запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500 до конца лета 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента рынка акций Бориса Блохина.
  • Торги иностранными акциями начнутся в два этапа: до конца лета на бирже появятся 25-30 акций, осенью список увеличится до 50 наименований. В будущем список будет расширяться, добавил директор биржи Игорь Марич.
  • Торги будут проводиться в рублях, дивиденды по акциям будут выплачиваться в долларах.
  • Заключать договоры с эмитентами акций будет не сама биржа, а маркетмейкеры — брокеры, принимающие на себя обязательства по поддержанию котировок, спроса или предложения бумаг, объясняет издание.
  • Для клиентов брокеров ничего не изменится — покупать и продавать иностранные бумаги до этого можно было и на Санкт-Петербургской бирже, объяснил vc.ru представитель «Тинькофф Инвестиций».

#новость #московскаябиржа

Лиана Липанова
+20 293
14
6
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f\u0431\u0438\u0440\u0436\u0430"], "comments": 13, "likes": 6, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 134576, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 16 Jun 2020 21:10:19 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var onload = function(container, isProduction = false) { const params = { container: container, location: 'article', // index, feed, article, page }; if (isProduction) { params.css = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.css?' + ver; } new Special.Special(params); }; var container = d.getElementById('pik-special'); if (container) { if (typeof Special === 'undefined') { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.js?' + ver; s.async = true; s.onload = function() { onload(container, true); }; d.body.appendChild(s); } else { onload(container); } } })(document, 'a811a48d');
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Георгий Беглорян

4

Торги будут проводиться в рублях

СПРЕД СПРЕД СПРЕД с хомяков

Ответить

Георгий Беглорян

3

Будет так, вы покупали валюту по курсу биржи - когда вам это было нужно или курс был хороший. Далее клали бумажку в портфель, а тут конвертация будет в момент приобретения бумаги, по курсу биржи. Может быть удобно, но выгодно ли покупателю? Если операций много, биржа будет на каждой поднимать кэш за каждую конвертацию?  

Ответить

Александр Горелик

Георгий
0

Ну так и сейчас при покупке валюты брокер берет комиссию 

Ответить

Anastasia Light

0

Все ясно, пост проплачен Тинькофф

Ответить

Güero

1

Чтобы хомячки HRZ и CHK брали

Ответить

Настя Бессмертная

0

Зачеееем?

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Лол. Более ничего

Ответить

RiveSolutions

0

Стоимость акций же будет привязана к доллару?

Ответить

Фикиск Фусов

0

Москухня

Ответить

Andre Macareno

0

а в следующем году доступ всё равно ограничит ЦБ, который охуел с действий обитателей Пульса, да?

Ответить

Павел Гражданский

0

Сомневаюсь в выгодности условий.Покупаешь при одном курсе, акции выросли, доллар упал, продаешь в ноль, платишь бирже. Или будет по другому? Что с налогами?

Ответить

Александр Горелик

Павел
0

Биржа должна компенсировать падение доллара?

Ответить

Степан Фадеев

0

То ЦБ ограничивает доступ к иностранным ценным бумагам, то на Мосбирже появляются иностранные бумаги. Что вообще происходит?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital Security
Подписан
Отписаться
Киберпреступления под покровом пандемии
Специалисты Digital Security выделили наиболее распространённые в период пандемии атаки и подготовили ряд советов, кото…
0
GenerationS
Подписан
Отписаться
Обратная связь – источник формирования стратегии компании
Сегодня, обратная связь приобрела особенную важность и значимость. В текущих условиях многие производители товаров и по…
0
InfoWatch
Подписан
Отписаться
Как топ-менеджеру относиться к ИБ-рискам, кроме подхода "либо случится, либо нет"?
Разговоры о том, как убедить бизнес в том, чтобы он обращал больше внимания на информационную безопасность, возникают, …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
evilnw
за день
В далёком будущем технологии Альфа-банка выйдут на новый уровень и это позволит уведомлять клиента об изменениях в договоре\тарифе.
«Альфа-банк» открыл в Москве «отделение будущего» — с распознаванием лица на входе, без бумаги и стоек сотрудников
Ware Wow
за неделю
«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке

Прямой эфир

Александр Кучеряев

Заказываем продукты с доставкой…

Степан Фадеев

Московская биржа запустит торги…

Юрий Белоножкин

Boston Dynamics открыла продажи…

Alexander Solokhin

Банки-участники СБП…

Сергей Михельсон

Boston Dynamics открыла продажи…

Андрей Путра

Microsoft представила сервис…

Igor Filippov

Boston Dynamics открыла продажи…

Igor Filippov

Boston Dynamics открыла продажи…

Kostya Golikov

ЕС начал антимонопольное…

Alexandre Svergoun

Boston Dynamics открыла продажи…

Семен Смирнов

«Сбербанк» отправил более 100…

Шамиль Джанболатов

Почему маркетинговые и…

Георгий Москалёв

Электронный нос определяет…

Maxim Medvedev

МТС запланировал запустить…

Семен Смирнов

«Сбербанк» отправил более 100…

Sergei Toropov

ЕС начал антимонопольное…

Карим Мусаев

Рекламная кампания Pepsi…

selecadm

«Альфа-банк» открыл в Москве…

Павел

ЕС начал антимонопольное…

евгений аношин

Boston Dynamics открыла продажи…