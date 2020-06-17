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Финансы
Галина Мубаракшина
1637

РБК: часть клиентов «МТС Банка» пожаловалась на кражу денег с карт путём подмены телефонного номера Материал редакции

В банке начали проверку, но утверждают, что эта информация не соответствует действительности.

  • В конце марта — начале июня 2020 года мошенники украли с карт и счетов 11 клиентов «МТС Банка» в общей сложности свыше 1,8 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на пострадавших. Жалобы на кражу денег также опубликованы на форуме banki.ru.
  • Большинство счетов были привязаны к кредитным картам, также были списания с дебетовых карт и накопительных счетов, указывает агентство.
  • В большинстве случаев мошенники блокировали мобильный номер клиента (в основном, в МТС, были также номера в «Мегафоне», Tele2 и «Билайне»), затем меняли его в банке на свой, получали доступ к счёту и онлайн-банкингу и переводили деньги.
  • Представители МТС, «Билайна» и «Мегафона» сообщили РБК, что не получали жалоб на блокировку номера, в Tele2 не ответили на запрос.
  • В пресс-службе «МТС Банка» РБК сообщили, что номер можно сменить только в салоне связи, отделении банка или банкомате. Сотрудник call-центра банка рассказал, что для смены номера, привязанного к счёту, требуется личное обращение в отделение — но «пару дней назад» это можно было сделать по звонку, указав паспортные данные и кодовое слово.
  • Один из клиентов «МТС Банка» уже получил ответ на обращение, утверждает РБК. Кредитная организация отказалась возвращать ему деньги, поскольку операция была подтверждена одноразовым кодом. Клиент говорит, что код был отправлен на номер мошенника.
  • Пострадавшие подавали заявления в банк, полицию и Роспотребнадзор. В банке и Роспотребнадзоре подтвердили получение обращений и сообщили, что проводят проверку. Представитель «МТС Банка» рассказал агентству, что информация о кражах не соответствует действительности.

#новость #мтсбанк #мошенники

Галина Мубаракшина
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14 комментариев
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Артем Калашников

8

МТС себе на сериалы собирает.

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Сергей Камянецкий

7

Все, что нужно знать об мтс-банке(((

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Эдуард Богомаз

Сергей
0

Вообще сообщение не соответствует действительности.

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Сергей Камянецкий

Эдуард
0

Будем надеяться.

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Emissar

6

Они идиоты. У меня шестой год уже сим-карта мегафона, все это время мне приходят смс-ки от мтс-банка с информацией о просрочках, предстоящих платежах, успешно внесенных средствах за кредит, ну и, конечно же, коллекторы позванивают порой. И все это из-за того, что номер раньше женщине какой-то принадлежал. Теперь у нее он уже новый и новый же привязан тоже к кабинету мтс, как я понимаю, но привязка старого осталась тоже.
Но кредит она платит исправно (почти), судя по тому, как мтс-банк мне отчитывается по смс обо всех операциях. Звонить им бесполезно — говорят приходите с паспортом в отделение, отключим.
Я так понимаю, что и в личный кабинет этой женщины могу попасть через номер телефона? Не удивлюсь, если сабж подобным образом и случился.

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Александр Рязанов

Emissar
1

Фигня. У меня к новой симке был привязан активный сбербанк-онлайн предыдущего владельца) смски с пополнениями, предложениями пополнить телефон через номер 900 и тп.

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Олег Нечаев

Александр
3

Это не фигня особо. Фигня, это когда МТС на ваши паспортные данные оформляет симку левому человеку, а потом требует оплатить долг.

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Denis Aleshenko

Олег
0

Проходил через это. Причем, на доводы, что мтс в жизни никогда не было, оператор спокойно отвечает, мол, значит кто-то на вас оформил...

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Zhenya Ptichnikov

Александр
0

У меня так 1234 рубля сняли, Билайн продал мой номер новому владельцу, а я забыл отключить его от Сбербанка(как-то в банке ничего про это не сказали, а я подумал, что автоматически номер отключён при подключении нового). Деньги никто не вернул, Сбербанк послал сославшись на то, что я сам дурак, должен быть догадаться отвязать старый номер, звонил вору, но тот дурачка включил(вместе с женой). Может через полицию можно было бы решить, но это только нервы мотать, они вряд ли бы что-то сделали.

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Black Jack

6
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Александр Антипов

Black
1

Это просто в точку. На шаг впереди вашей безопасности. И денежки тю-тю.

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Артём Чупраков

3

МТС - «Ты знаешь, что можешь!».

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Павел Гражданский

0

Опять двадцать пять. Когда смартфоноф не было, постоянно подключали различные услуги и приходилось уже после списания отключать. Теперь и до банка добрались.

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Igor Kachura

0

Кризис. Бизнес выживает как может)

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