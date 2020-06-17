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Финансы
Лиана Липанова
1008

«Тинькофф банк» введёт плату за обслуживание кобрендинговой карты «Яндекс.Плюс» Материал редакции

Комиссия за обслуживание кредитной карты составит 990 рублей в год, дебетовой — 190 рублей в месяц.

27 комментариев
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«Тинькофф банк» в письме предупредил клиентов, что с 17 июля 2020 года введёт плату за обслуживание кобрендинговой карты «Яндекс.Плюс», сообщили пользователи в Twitter. В компании подтвердили изменение условий.

Плата за обслуживание дебетовой карты «Яндекс.Плюс» составит 190 рублей в месяц, кредитной — 990 рублей в год. До этого обслуживанием по обеим картам было бесплатным.

Victor Malyushev @malyushev
Ухудшаются условия у самой лучшей карты Тинькофф 😕 https://t.co/1r4h8gJ33M
Евгений @freemalc
Ok, @tinkoff_bank , правильно ли я понимаю, что в данных условиях лучше открыть tinkoff black и закрыть Яндекс.плюс? https://t.co/eK1094vFoN

Обслуживание дебетовой карты будет бесплатным при неснижаемом остатке от 50 тысяч рублей или «наличии кредита, выданного на этот картсчет», говорится в письме.

Кроме того, банк ухудшил условия программы лояльности — снизил кэшбек за оплату сервисов «Яндекса», развлечений, ресторанов, обучения и спорта с 5% до 2%.

На момент публикации заметки в «Тинькофф» не ответили на вопрос vc.ru о причинах изменения условий.

#новость #тинькофф

Лиана Липанова
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0
27 комментариев
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Дмитрий Немов

14

Альфа, даже не думай. 

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Oleg Berezan

7

То самое чувство, когда доверился Альфа-Банку при открытии карты Яндекс. 😂

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Михаил Синицын

2

Ну камооооон, за что ???

Ответить

Denis

2

Теперь с интересом смотрю на Альфу

Ответить

Saucedo Puetz

1

Олегу стало не хватать денег на новый мерседес

Ответить

Смирнов Владимир

Saucedo
2

У Олега проблема с американским правительством!))) Да и в Англии жизнь не дешёвая!)))

Ответить

Владислав Сливко

1

Сейчас думаю что делать: переходить на Альфу или брать Блэк. Тут есть какой-нибудь комьюнити-менеджер Альфы? Надо понять, не произойдет ли там такая же история.

Ответить

Vitaly Tolstykh

Владислав
0

Так Блэк тоже с платой за обслуживание

Ответить

Владислав Сливко

Vitaly
2

Меня не плата смущает, а снижение кэшбэка на рестораны, кафе, бары и фастфуд с 5% до 2%.

Ответить

Alexander Tereschenko

Vitaly
0

Да? https://static.tinkoff.ru/documents/salary/tariff.pdf

Ответить

Сергей Ефимов

Alexander
0

Бесплатно

Для счетов в иностранной валюте
Для счета в рублях: если на рублевом вкладе от 50 000 ₽, или на счет выдан кредит, или постоянный остаток на счете — от 30 000 ₽, или тариф карты — 6.2

99 ₽ в месяц

Для счета в рублях в прочих случаях

Ответить

Help lawyer

Владислав
0

И если он вам скажет, что "не ожидается" или "не планируются" вы поверите???

Ответить

Arthur N

Владислав
0

Подожду пару недель, если у Альфы не изменятся условия — перейду на их кредитку.

Ответить

Vladimir Voloshin

1

Этого стоило ожидать. Была самой крутой картой с кешбеком.
У меня боль.

Ответить

Sergey Vlasov

Vladimir
0

У меня кешбек на все супермаркеты и аптеки 5 процентов. Навряд ли эта карта так умела. Плюс оформление у меня бесплатное и обслуживание тоже ноль рублей.

Ответить

Serhio Alvarez

1

Пора на Альфу…

Ответить

Алексей

1

Перешёл с Рокета на Тинькофф х Яндекс. На кого теперь переходить, кто следующий?

Ответить

Vopics Roman

0

Это законно вообще?

Ответить

Arthur N

Vopics
1

Да, ты даже подпись поставил, когда карту получал.

Ответить

Alexander Tereschenko

Arthur
0

Но скорее всего не читал чего подписывает...

Ответить

Двадцать Один

0

press F

Ответить

Семен Удальцов

0

Виси уже давно подрабатывает пресс-службой у ленинск-кузнецкого рейдера с ошейником на ноге 😖

Ответить

Пол Финч

0

На самом деле грустно это наблюдать. Сначала Рокетбанк, теперь этот ко-бренд. Кажется, скоро совсем будет грустно. Программы лояльности жалко, были выгодны людям, но не банкам. Если оставят компенсацию подписки Яндекс.Плюс, то не всё так плохо, оставляю.

Ответить

Владимир Моденов

0

Имеется бесплатная кредитка Яндекс.Плюс от Тинькофф, как узнал из письма утром, сразу же отказался от карты в чате поддержки. Поменяю на Тинькофф платинум. Всё же разница 590 рублей и 990 рублей в год — мелочь, но не сильно приятно, на самом деле.

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Alexander Tereschenko

Владимир
0

Если есть машина, то лучше на Drive поменять. 

Ответить

Дмитрий Владимирович

0

А в альфе какие условия? Или они тоже вскоре переобуются??))

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evilnw

0

Почему-то кажется, что Олегу совсем никакой выгоды от этих карт. Наверно, переоценили трафик, который хотели получить с яндекса.

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