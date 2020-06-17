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Комиссия за обслуживание кредитной карты составит 990 рублей в год, дебетовой — 190 рублей в месяц.
«Тинькофф банк» в письме предупредил клиентов, что с 17 июля 2020 года введёт плату за обслуживание кобрендинговой карты «Яндекс.Плюс», сообщили пользователи в Twitter. В компании подтвердили изменение условий.
Плата за обслуживание дебетовой карты «Яндекс.Плюс» составит 190 рублей в месяц, кредитной — 990 рублей в год. До этого обслуживанием по обеим картам было бесплатным.
Обслуживание дебетовой карты будет бесплатным при неснижаемом остатке от 50 тысяч рублей или «наличии кредита, выданного на этот картсчет», говорится в письме.
Кроме того, банк ухудшил условия программы лояльности — снизил кэшбек за оплату сервисов «Яндекса», развлечений, ресторанов, обучения и спорта с 5% до 2%.
На момент публикации заметки в «Тинькофф» не ответили на вопрос vc.ru о причинах изменения условий.
Олегу стало не хватать денег на новый мерседес
У Олега проблема с американским правительством!))) Да и в Англии жизнь не дешёвая!)))
Сейчас думаю что делать: переходить на Альфу или брать Блэк. Тут есть какой-нибудь комьюнити-менеджер Альфы? Надо понять, не произойдет ли там такая же история.
Так Блэк тоже с платой за обслуживание
Меня не плата смущает, а снижение кэшбэка на рестораны, кафе, бары и фастфуд с 5% до 2%.
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Для счетов в иностранной валюте
Для счета в рублях: если на рублевом вкладе от 50 000 ₽, или на счет выдан кредит, или постоянный остаток на счете — от 30 000 ₽, или тариф карты — 6.2
99 ₽ в месяц
Для счета в рублях в прочих случаях
И если он вам скажет, что "не ожидается" или "не планируются" вы поверите???
Этого стоило ожидать. Была самой крутой картой с кешбеком.
У меня боль.
У меня кешбек на все супермаркеты и аптеки 5 процентов. Навряд ли эта карта так умела. Плюс оформление у меня бесплатное и обслуживание тоже ноль рублей.
Это законно вообще?
Виси уже давно подрабатывает пресс-службой у ленинск-кузнецкого рейдера с ошейником на ноге 😖
На самом деле грустно это наблюдать. Сначала Рокетбанк, теперь этот ко-бренд. Кажется, скоро совсем будет грустно. Программы лояльности жалко, были выгодны людям, но не банкам. Если оставят компенсацию подписки Яндекс.Плюс, то не всё так плохо, оставляю.
Имеется бесплатная кредитка Яндекс.Плюс от Тинькофф, как узнал из письма утром, сразу же отказался от карты в чате поддержки. Поменяю на Тинькофф платинум. Всё же разница 590 рублей и 990 рублей в год — мелочь, но не сильно приятно, на самом деле.
Почему-то кажется, что Олегу совсем никакой выгоды от этих карт. Наверно, переоценили трафик, который хотели получить с яндекса.
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