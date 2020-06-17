Комиссия за обслуживание кредитной карты составит 990 рублей в год, дебетовой — 190 рублей в месяц.

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«Тинькофф банк» в письме предупредил клиентов, что с 17 июля 2020 года введёт плату за обслуживание кобрендинговой карты «Яндекс.Плюс», сообщили пользователи в Twitter. В компании подтвердили изменение условий.

Плата за обслуживание дебетовой карты «Яндекс.Плюс» составит 190 рублей в месяц, кредитной — 990 рублей в год. До этого обслуживанием по обеим картам было бесплатным.

Обслуживание дебетовой карты будет бесплатным при неснижаемом остатке от 50 тысяч рублей или «наличии кредита, выданного на этот картсчет», говорится в письме.

Кроме того, банк ухудшил условия программы лояльности — снизил кэшбек за оплату сервисов «Яндекса», развлечений, ресторанов, обучения и спорта с 5% до 2%.