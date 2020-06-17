Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Комиссия за обслуживание кредитной карты составит 990 рублей в год, дебетовой — 190 рублей в месяц.
«Тинькофф» в письме предупредил клиентов, что с 17 июля 2020 года введёт плату за обслуживание кобрендинговой карты «Яндекс.Плюс», заметили пользователи vc.ru. В компании подтвердили изменение условий.
Плата за обслуживание дебетовой карты «Яндекс.Плюс» составит 190 рублей в месяц, кредитной — 990 рублей в год. До этого обслуживанием по обеим картам было бесплатным.
Обслуживание дебетовой карты будет бесплатным при неснижаемом остатке от 50 тысяч рублей или «наличии кредита, выданного на этот картсчет», говорится в письме.
Кроме того, банк ухудшил условия программы лояльности — снизил кэшбек за оплату сервисов «Яндекса», развлечений, ресторанов, обучения и спорта с 5% до 2%.
Представитель «Яндекса» объяснил vc.ru, что тарифы и условия обслуживания устанавливает банк, а компания предоставляет подписку на «Яндекс.Плюс». Компании продолжат сотрудничество и выпуск таких карт.
Этого стоило ожидать. Была самой крутой картой с кешбеком.
У меня боль.
У меня кешбек на все супермаркеты и аптеки 5 процентов. Навряд ли эта карта так умела. Плюс оформление у меня бесплатное и обслуживание тоже ноль рублей.
это что за волшебная карта такая?
То самое чувство, когда доверился Альфа-Банку при открытии карты Яндекс. 😂
Перешёл с Рокета на Тинькофф х Яндекс. На кого теперь переходить, кто следующий?
Открытие Банк рассмотри
Акционер ЦБ, сейчас можешь не париться , банк ни куда не денется
Пора на Альфу…
Платные пуш уведомления, и навязывание кредитной карты. Удачи, братан.
Да, лучший продукт был на рынке. С другой стороны ситуация понятна, сейчас все банки друг за другом будут ухудшать условия. Логично, что первыми будут резать кобрендинговые истории.
У меня путь смены программы лояльности внутри Тинькофф был такой:
Black -> All Games -> Яндекс.Плюс
Сейчас думаю вернуться на Black. Наверное последнее что они будут ухудшать - основной продукт банка. Расстраивает только, что банки до сих пор не додумались выпустить универсальную карту, где можно программу лояльности менять внутри личного кабинета.
Сейчас для этого создан максимальный гемор: нужно перевыпускать карту со всеми последствиями в виде смены реквизитов. Эх.
P.S: Если срезы связаны в том или ином виде с решениями Яндекса, то это странно. Такси на Ситимобил дешевле даже без кэшбеков, музыку скоро заменит Spotify, а еда со скидками выгоднее у Delivery. Теперь ещё де факто карты нет, потому что так обычно снижают привлекательность специально.
Перспективы Яндекс.Плюса таят на глазах и как подписка и как карта.
Тинькофф от Альфы хотя бы об изменении условий уведомляет
Олегу стало не хватать денег на новый мерседес
Скорее Яндекс срезал бюджеты на промо Я.Плюса из которого все эти кэшбэки и оплачивались.
У Олега проблема с американским правительством!))) Да и в Англии жизнь не дешёвая!)))
Сейчас думаю что делать: переходить на Альфу или брать Блэк. Тут есть какой-нибудь комьюнити-менеджер Альфы? Надо понять, не произойдет ли там такая же история.
Менеджер Альфа-банка:
Условия не изменятся* **
Мелким шрифтом:
* По условиям договора банк может в одностороннем порядке менять условия договора, не уведомив об этом клмента. Клиент обязан каждый день заходить на сайт банка и смотреть, не изменился ли договор. (не шутка)
** Возьмите кредит 🙂
Так Блэк тоже с платой за обслуживание
Меня не плата смущает, а снижение кэшбэка на рестораны, кафе, бары и фастфуд с 5% до 2%.
Бесплатно
Для счетов в иностранной валюте
Для счета в рублях: если на рублевом вкладе от 50 000 ₽, или на счет выдан кредит, или постоянный остаток на счете — от 30 000 ₽, или тариф карты — 6.2
99 ₽ в месяц
Для счета в рублях в прочих случаях
А также бесплатно, если ты несовершеннолетний
В тарифе не написано, но написано здесь:
И если он вам скажет, что "не ожидается" или "не планируются" вы поверите???
Это законно вообще?
На самом деле грустно это наблюдать. Сначала Рокетбанк, теперь этот ко-бренд. Кажется, скоро совсем будет грустно. Программы лояльности жалко, были выгодны людям, но не банкам. Если оставят компенсацию подписки Яндекс.Плюс, то не всё так плохо, оставляю.
Почему-то кажется, что Олегу совсем никакой выгоды от этих карт. Наверно, переоценили трафик, который хотели получить с яндекса.
Закрыл сегодня тиньков, проценты по любому поводу, заебы спамом. Нах*я на это подписываться и ещё и платить годовое обслуживание. Ублюдский банк
Что за проценты по любому поводу и что за спам? За полтора года юзания ни разу не звонили с тинькова и ничего не предлагали. И ни на какие проценты тоже ни разу не попадал. Хотя пользуюсь и их брокером, и мультивалютной картой и с разных банкоматов снимал в том числе и за рубежом.
Не связано ли это с разводом Сбера с Яндексом, т.е. с особыми отношениями Тинькофф и Сбера (единая система переводов по номеру телефона и пр.)?
У меня сразу мысль такая была, так как Сбер тиньку льёт данные пользователей, соответственно, тут нужно выбирать что выгоднее и держать но по ветру. Второй момент, который будет подтверждением этого, когда все остальные начнут ухудшать или изменять условия для продуктов Яндекс.
Да уж, карта Тинькоф х Яндекс подсадила меня на яндекс плюс и их сервисы: премиум в яндекс.драйв, яндекс музыка, яндекс такси, лавка и прочее. Теперь вот надо думать, может и комбо от мейл.ру вместо подписки яндекс плюс? По факту плюшек больше у комбо, но подкупал кэшбэк от Тинькова.
Только что закрывал дебетовую Яндекс.плюс в Тинькофф. Они видимо поняли, что натворили и теперь предлагают Тинькофф Блэк в рублях с бесплатным обслуживанием. К слову, я отказался. Обслуживание сегодня бесплатное, а завтра "условия изменятся".
На самом деле у них давным давно был тариф по карте Блэк с бесплатным обслуживанием, просто он был непубличным. Нужно было написать в чат и попросить, чтобы переключили.
Я сегодня узнал в первый раз о такой чудо-возможности. Как клиент, пользуясь информацией с их сайта, узнает о том, что можно написать в чат и попросить по душам?
Никак. Я думаю, что этот тариф им не особо выгоден и сделан только для тех случаев, когда клиент хочет уйти, а они ему оп и предлагают этот тариф, чем удерживают его от ухода. Чисто мои размышления. В принципе, стандартная практика во многих компаниях.
Да, я вас понял. Но хотелось бы оп и остаться на Яндекс.плюсе со старыми условиями. Но они это не предложили )
Вообще разве не нормально оставлять старых лояльных клиентов на старых условиях, а привлекать новых клиентов на новых?
Я не знаю как у тинька устроены взаимоотношения с яндексом. Могу лишь предполагать, что вот это вот бесплатное обслуживание, кэшбэки на сервисы яндекса и т. д. оплачивал сам яндекс. Это же, по сути, карта-реклама сервисов яндекса была.
И поэтому будет вдвойне интересно, что будет с аналогичным продуктом на Альфе, он у меня тоже открыт.
Да уже закрыл карту, Тинькофф уже не тот. Хвастаются что супер эффективные и без офисов , а сами за 190 руБля готовы удавиться - удалил уже их приложения. Сбер хоть и не пряник , зато комиссии не вымучивает.
комиссия за перевод от 50к рублей внутри банка, привет. В тиньке можно на р/с отправлять без комиссий хоть миллион
Виси уже давно подрабатывает пресс-службой у ленинск-кузнецкого рейдера с ошейником на ноге 😖
Имеется бесплатная кредитка Яндекс.Плюс от Тинькофф, как узнал из письма утром, сразу же отказался от карты в чате поддержки. Поменяю на Тинькофф платинум. Всё же разница 590 рублей и 990 рублей в год — мелочь, но не сильно приятно, на самом деле.
Это как?
Скажите поддержке, что теперь вам резонно держать карту только в том случае, если не будет годового обслуживания, иначе будете думать над закрытием карты. Можете попросить составить обращение, если в чате скажут что ничем не могут помочь. Меняют всем, просто нужно настоять на своём.
Если есть машина, то лучше на Drive поменять.
А в альфе какие условия? Или они тоже вскоре переобуются??))
Альфа в чате банка пока что отвечает что условия по карте не поменяются
Без гарантий, что не переобуются через год-два даже рассматривать Альфу не хочется. Потому что будет очередная смена карты.
Была у меня желтая карта и красная, теперь останется только красная.
Альфа те еще, так же изменят полюбому.
Придётся сидеть в зелёном)
"снизил кэшбекс 5% до 2%." Можно выкидывать.
Посмотрим на альфу.
К Тиньков инвестициям привязана карта эта, не могу поэтому ее закрыть, в самом приложении инвестиций вообще нет опции перепривязки карты, техподдержка у них перегружена. Я не хочу платить за обслуживании карты вообще, потому-что не пользуюсь ей, выходит придётся закрыть и инвестиционный счёт тоже?
Звоните, я ждал на линии не больше 3 минут. У меня тоже карта была привязана к брокерскому счету. Его мне закрыли сейчас по телефону (но там не должно быть активностей по нему более 30 дней).
Счёт то я не хочу закрывать у меня он активный
В таком случае воспользуйтесь советом знающих людей в комментариях выше — напишите им в чат и попросите бесплатное обслуживание.
В очередной раз убеждаюсь что #тинькофф банк для не сильно богатых людей и даже не для людей достатка выше среднего.
При превышении определенных порогов начинаются комиссии, а за наличие большой суммы на счёте ничего - бенефитов нет.
Альфа, как бы кто не ругал, по премиальными тарифам всё-таки один из лучших на рынке.
Давно юзаю Блэк, и на ней условия уже не такие радужные. Процент на остаток просел из-за последних экономических событий.
Но что поделать, кому сейчас сладко?
А ведь я чуть не оформил эту карту. Остановило как раз внимательное прочтение договора и слова про маркетинговую суть продукта. Хорошо, что отказался.
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