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Финансы
Лиана Липанова
3593

«Тинькофф» введёт плату за обслуживание кобрендинговой карты «Яндекс.Плюс» Материал редакции

Комиссия за обслуживание кредитной карты составит 990 рублей в год, дебетовой — 190 рублей в месяц.

91 комментарий
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«Тинькофф» в письме предупредил клиентов, что с 17 июля 2020 года введёт плату за обслуживание кобрендинговой карты «Яндекс.Плюс», заметили пользователи vc.ru. В компании подтвердили изменение условий.

Плата за обслуживание дебетовой карты «Яндекс.Плюс» составит 190 рублей в месяц, кредитной — 990 рублей в год. До этого обслуживанием по обеим картам было бесплатным.

Victor Malyushev @malyushev
Ухудшаются условия у самой лучшей карты Тинькофф 😕 https://t.co/1r4h8gJ33M
Евгений @freemalc
Ok, @tinkoff_bank , правильно ли я понимаю, что в данных условиях лучше открыть tinkoff black и закрыть Яндекс.плюс? https://t.co/eK1094vFoN

Обслуживание дебетовой карты будет бесплатным при неснижаемом остатке от 50 тысяч рублей или «наличии кредита, выданного на этот картсчет», говорится в письме.

Кроме того, банк ухудшил условия программы лояльности — снизил кэшбек за оплату сервисов «Яндекса», развлечений, ресторанов, обучения и спорта с 5% до 2%.

Условия поменялись в связи с рекалибровкой наших планов по продвижению карточных продуктов и их диверсификации. Мы анализируем рынок банковских карт и стараемся предложить клиентам интересные продукты. У дебетовой карты «Яндекс.Плюс» сохраняются условия для бесплатного обслуживания, кэшбек рублями по кредитной карте также не менялся. Также можно будет оформить карту «Тинькофф» с другой программой лояльности вместе к «Яндекс.Плюс». Сейчас такой возможности нет.

представитель «Тинькофф»

Представитель «Яндекса» объяснил vc.ru, что тарифы и условия обслуживания устанавливает банк, а компания предоставляет подписку на «Яндекс.Плюс». Компании продолжат сотрудничество и выпуск таких карт.

#новость #тинькофф

Лиана Липанова
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0
91 комментарий
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Дмитрий Немов

31

Альфа, даже не думай. 

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Vladimir Voloshin

13

Этого стоило ожидать. Была самой крутой картой с кешбеком.
У меня боль.

Ответить

Sergey Vlasov

Vladimir
–5

У меня кешбек на все супермаркеты и аптеки 5 процентов. Навряд ли эта карта так умела. Плюс оформление у меня бесплатное и обслуживание тоже ноль рублей.

Ответить

Denis Krivonosov

Sergey
7

это что за волшебная карта такая?

Ответить

Евгений Смирнов

Denis
9

Карты лояльности супермаркетов и аптек :)

Ответить

Alexandr Simonov

Denis
2

Удостоверение сотрудника ОБЭП.
Кэшбэки от вала.

Ответить

Oleg Berezan

13

То самое чувство, когда доверился Альфа-Банку при открытии карты Яндекс. 😂

Ответить

Dmitrii Bugrov

Oleg
0

Две открывал сразу ))). Придется вспомнить про Альфу🤪

Ответить

Алексей

8

Перешёл с Рокета на Тинькофф х Яндекс. На кого теперь переходить, кто следующий?

Ответить

Артур Низельский

Алексей
–2

Открытие Банк рассмотри

Ответить

Алексей

Артур
6

Уже рассматривал новости о санации с карточкой Рокета в 2017

Ответить

Артур Низельский

Алексей
0

Акционер ЦБ, сейчас можешь не париться , банк ни куда не денется

Ответить

Крейг

Алексей
0

Сделал это неделю назад (

Ответить

Serhio Alvarez

4

Пора на Альфу…

Ответить

Влад Ижевский

Serhio
13

Центавру.

Ответить

Ruslan Fatikhov

Serhio
0

Платные пуш уведомления, и навязывание кредитной карты. Удачи, братан.

Ответить

Михаил Синицын

6

Ну камооооон, за что ???

Ответить

Константин Суворов

6

Да, лучший продукт был на рынке. С другой стороны ситуация понятна, сейчас все банки друг за другом будут ухудшать условия. Логично, что первыми будут резать кобрендинговые истории.

У меня путь смены программы лояльности внутри Тинькофф был такой:
Black -> All Games -> Яндекс.Плюс

Сейчас думаю вернуться на Black. Наверное последнее что они будут ухудшать - основной продукт банка. Расстраивает только, что банки до сих пор не додумались выпустить универсальную карту, где можно программу лояльности менять внутри личного кабинета.

Сейчас для этого создан максимальный гемор: нужно перевыпускать карту со всеми последствиями в виде смены реквизитов. Эх.

P.S: Если срезы связаны в том или ином виде с решениями Яндекса, то это странно. Такси на Ситимобил дешевле даже без кэшбеков, музыку скоро заменит Spotify, а еда со скидками выгоднее у Delivery. Теперь ещё де факто карты нет, потому что так обычно снижают привлекательность специально.

Перспективы Яндекс.Плюса таят на глазах и как подписка и как карта.

Ответить

«День выборов-2»

4

Тинькофф от Альфы хотя бы об изменении условий уведомляет 

Ответить

Андрей Мельник

«День
0

Так Альфа пока и не меняет усло3

Ответить

Saucedo Puetz

–3

Олегу стало не хватать денег на новый мерседес

Ответить

Константин

Saucedo
10

Скорее Яндекс срезал бюджеты на промо Я.Плюса из которого все эти кэшбэки и оплачивались.

Ответить

Смирнов Владимир

Saucedo
3

У Олега проблема с американским правительством!))) Да и в Англии жизнь не дешёвая!)))

Ответить

Sergei Timofeyev

Saucedo
–2

Нет, просто счёт выставили за лечение.

Ответить

Владислав Сливко

2

Сейчас думаю что делать: переходить на Альфу или брать Блэк. Тут есть какой-нибудь комьюнити-менеджер Альфы? Надо понять, не произойдет ли там такая же история.

Ответить

Егор

Владислав
3

Менеджер Альфа-банка:
Условия не изменятся* **

Мелким шрифтом:
* По условиям договора банк может в одностороннем порядке менять условия договора, не уведомив об этом клмента. Клиент обязан каждый день заходить на сайт банка и смотреть, не изменился ли договор. (не шутка)
** Возьмите кредит 🙂

Ответить

Vitaly Tolstykh

Владислав
0

Так Блэк тоже с платой за обслуживание

Ответить

Владислав Сливко

Vitaly
5

Меня не плата смущает, а снижение кэшбэка на рестораны, кафе, бары и фастфуд с 5% до 2%.

Ответить

Alexander Tereschenko

Vitaly
0

Да? https://static.tinkoff.ru/documents/salary/tariff.pdf

Ответить

Сергей Ефимов

Alexander
2

Бесплатно

Для счетов в иностранной валюте
Для счета в рублях: если на рублевом вкладе от 50 000 ₽, или на счет выдан кредит, или постоянный остаток на счете — от 30 000 ₽, или тариф карты — 6.2

99 ₽ в месяц

Для счета в рублях в прочих случаях

Ответить

Vitaly Tolstykh

Alexander
0
Ответить

Arthur N

Vitaly
5

Ну блин, у вас тарифы разные. По дефолту тариф 3.0, но в чате можно попросить переключить на 6.2

Ответить

Илья Пономарев

Vitaly
0

А также бесплатно, если ты несовершеннолетний

Ответить

Крейг

Илья
0

Где в тарифе про это написано?

Ответить

Илья Пономарев

Крейг
0

В тарифе не написано, но написано здесь: 

Как не платить за обслуживание? — Тинькофф Помощь
Как не платить за обслуживание? — Тинькофф Помощь
help.tinkoff.ru
Ответить

tommyscz

Vitaly
0

Есть тарифы и без платы за обслуживание.

Ответить

Help lawyer

Владислав
1

И если он вам скажет, что "не ожидается" или "не планируются" вы поверите???

Ответить

Arthur N

Владислав
–1

Подожду пару недель, если у Альфы не изменятся условия — перейду на их кредитку.

Ответить

Vopics Roman

–3

Это законно вообще?

Ответить

Arthur N

Vopics
7

Да, ты даже подпись поставил, когда карту получал.

Ответить

Alexander Tereschenko

Arthur
0

Но скорее всего не читал чего подписывает...

Ответить

Denis

2

Теперь с интересом смотрю на Альфу

Ответить

Пол Финч

2

На самом деле грустно это наблюдать. Сначала Рокетбанк, теперь этот ко-бренд. Кажется, скоро совсем будет грустно. Программы лояльности жалко, были выгодны людям, но не банкам. Если оставят компенсацию подписки Яндекс.Плюс, то не всё так плохо, оставляю.

Ответить

evilnw

2

Почему-то кажется, что Олегу совсем никакой выгоды от этих карт. Наверно, переоценили трафик, который хотели получить с яндекса.

Ответить

«День выборов-2»

evilnw
0

знаю от людей оттуда, что так и есть

Ответить

Михаил Похеров

–3

Закрыл сегодня тиньков, проценты по любому поводу, заебы спамом. Нах*я на это подписываться и ещё и платить годовое обслуживание. Ублюдский банк 

Ответить

Роман Габидулин

Михаил
3

Что за проценты по любому поводу и что за спам? За полтора года юзания ни разу не звонили с тинькова и ничего не предлагали. И ни на какие проценты тоже ни разу не попадал. Хотя пользуюсь и их брокером, и мультивалютной картой и с разных банкоматов снимал в том числе и за рубежом.

Ответить

Юрий Тиклов

1

Не связано ли это с разводом Сбера с Яндексом, т.е. с особыми отношениями Тинькофф и Сбера (единая система переводов по номеру телефона и пр.)?

Ответить

Sergei Timofeyev

Юрий
0

У меня сразу мысль такая была, так как Сбер тиньку льёт данные пользователей, соответственно, тут нужно выбирать что выгоднее и держать но по ветру. Второй момент, который будет подтверждением этого, когда все остальные начнут ухудшать или изменять условия для продуктов Яндекс.

Ответить

Doppel Bock

1

Да уж, карта Тинькоф х Яндекс подсадила меня на яндекс плюс и их сервисы: премиум в яндекс.драйв, яндекс музыка, яндекс такси, лавка и прочее. Теперь вот надо думать, может и комбо от мейл.ру вместо подписки яндекс плюс? По факту плюшек больше у комбо, но подкупал кэшбэк от Тинькова.

Ответить

Сергей Ефимов

0

Только что закрывал дебетовую Яндекс.плюс в Тинькофф. Они видимо поняли, что натворили и теперь предлагают Тинькофф Блэк в рублях с бесплатным обслуживанием. К слову, я отказался. Обслуживание сегодня бесплатное, а завтра "условия изменятся".

Ответить

Роман Габидулин

Сергей
1

На самом деле у них давным давно был тариф по карте Блэк с бесплатным обслуживанием, просто он был непубличным. Нужно было написать в чат и попросить, чтобы переключили.

Ответить

Сергей Ефимов

Роман
0

Я сегодня узнал в первый раз о такой чудо-возможности. Как клиент, пользуясь информацией с их сайта, узнает о том, что можно написать в чат и попросить по душам?

Ответить

Роман Габидулин

Сергей
2

Никак. Я думаю, что этот тариф им не особо выгоден и сделан только для тех случаев, когда клиент хочет уйти, а они ему оп и предлагают этот тариф, чем удерживают его от ухода. Чисто мои размышления. В принципе, стандартная практика во многих компаниях.

Ответить

Сергей Ефимов

Роман
0

Да, я вас понял. Но хотелось бы оп и остаться на Яндекс.плюсе со старыми условиями. Но они это не предложили )
Вообще разве не нормально оставлять старых лояльных клиентов на старых условиях, а привлекать новых клиентов на новых?

Ответить

Роман Габидулин

Сергей
1

Я не знаю как у тинька устроены взаимоотношения с яндексом. Могу лишь предполагать, что вот это вот бесплатное обслуживание, кэшбэки на сервисы яндекса и т. д. оплачивал сам яндекс. Это же, по сути, карта-реклама сервисов яндекса была.

Ответить

Сергей Ефимов

Роман
0

И поэтому будет вдвойне интересно, что будет с аналогичным продуктом на Альфе, он у меня тоже открыт.

Ответить

Geeorg Kreicki

0

Да уже закрыл карту, Тинькофф уже не тот. Хвастаются что супер эффективные и без офисов , а сами за 190 руБля готовы удавиться - удалил уже их приложения. Сбер хоть и не пряник , зато комиссии не вымучивает.

Ответить

Mark Krasnikh

Geeorg
2

комиссия за перевод от 50к рублей внутри банка, привет. В тиньке можно на р/с отправлять без комиссий хоть миллион

Ответить

Mark Rapida Gromov

Geeorg
0

сбер за обслуживание в минус списывает, причем каждый месяц

Ответить

Семен Удальцов

–2

Виси уже давно подрабатывает пресс-службой у ленинск-кузнецкого рейдера с ошейником на ноге 😖

Ответить

Владимир Моденов

0

Имеется бесплатная кредитка Яндекс.Плюс от Тинькофф, как узнал из письма утром, сразу же отказался от карты в чате поддержки. Поменяю на Тинькофф платинум. Всё же разница 590 рублей и 990 рублей в год — мелочь, но не сильно приятно, на самом деле.

Ответить

Пол Финч

Владимир
1

А ещё можно у Платинум взять тариф с бесплатным годовым обслуживанием, если хорошо попросить

Ответить

Павел Столяров

Пол
0

Это как?

Ответить

Пол Финч

Павел
3

Скажите поддержке, что теперь вам резонно держать карту только в том случае, если не будет годового обслуживания, иначе будете думать над закрытием карты. Можете попросить составить обращение, если в чате скажут что ничем не могут помочь. Меняют всем, просто нужно настоять на своём.

Ответить

Alexander Tereschenko

Владимир
0

Если есть машина, то лучше на Drive поменять. 

Ответить

Владимир Моденов

Alexander
0

Не, даже прав нет ахах)

Ответить

Двадцать Один

0

press F

Ответить

Дмитрий Владимирович

0

А в альфе какие условия? Или они тоже вскоре переобуются??))

Ответить

Тарас Мукин

Дмитрий
0

Альфа в чате банка пока что отвечает что условия по карте не поменяются

Ответить

Константин Суворов

Дмитрий
0

Без гарантий, что не переобуются через год-два даже рассматривать Альфу не хочется. Потому что будет очередная смена карты.

Ответить

Алексей Фролов

0

https://vc.ru/finance/134738-tinkoff-s-17-iyulya-menyaet-usloviya-obsluzhivaniya-kart-yandeks-plyus

«Тинькофф» с 17 июля меняет условия обслуживания…
Банк «Тинькофф» с 17 июля 2020 года меняет условия обслуживания дебетовых и кредитных карт…
vc.ru
Ответить

Artemy

0

Вот готовый пример, в каких областях фиджитал-банк сильнее!

Ответить

Константин Земляков

0

пока, Тинькофф)))

Ответить

Артем Калашников

0

Перестал верить во что то прекрасное. Жизнь боль.

Ответить

Alexandr Simonov

0

Была у меня желтая карта и красная, теперь останется только красная.

Ответить

Dmitrii Bugrov

Alexandr
0

Альфа те еще, так же изменят полюбому.

Ответить

Alexandr Simonov

Dmitrii
0

Придётся сидеть в зелёном)

Ответить

Dmitrii Bugrov

Alexandr
0

Ну Зеленый, желтый, красный = стандартный набор :)

Ответить

lakoros

0

"снизил кэшбекс 5% до 2%." Можно выкидывать.
Посмотрим на альфу. 

Ответить

Dmitrii Bugrov

lakoros
0

Подождут, сориентируются, а потом «Подтянутся».

Ответить

Dmitrii Bugrov

0

Эх😢

Ответить

Artyom Konakov

0

К Тиньков инвестициям привязана карта эта, не могу поэтому ее закрыть, в самом приложении инвестиций вообще нет опции перепривязки карты, техподдержка у них перегружена. Я не хочу платить за обслуживании карты вообще, потому-что не пользуюсь ей, выходит придётся закрыть и инвестиционный счёт тоже?

Ответить

Сергей Ефимов

Artyom
0

Звоните, я ждал на линии не больше 3 минут. У меня тоже карта была привязана к брокерскому счету. Его мне закрыли сейчас по телефону (но там не должно быть активностей по нему более 30 дней). 

Ответить

Artyom Konakov

Сергей
0

Счёт то я не хочу закрывать у меня он активный

Ответить

Сергей Ефимов

Artyom
0

В таком случае воспользуйтесь советом знающих людей в комментариях выше — напишите им в чат и попросите бесплатное обслуживание.

Ответить

Mann Ivanov

0

Ну вот, только планировал переходить на эту карту с альфы(

Ответить

wnskdboy

0

В очередной раз убеждаюсь что #тинькофф банк для не сильно богатых людей и даже не для людей достатка выше среднего.
При превышении определенных порогов начинаются комиссии, а за наличие большой суммы на счёте ничего - бенефитов нет.
Альфа, как бы кто не ругал, по премиальными тарифам всё-таки один из лучших на рынке.

Ответить

Taiqa .

0

Давно юзаю Блэк, и на ней условия уже не такие радужные. Процент на остаток просел из-за последних экономических событий.
Но что поделать, кому сейчас сладко?

Ответить

Alexandr Leibowitz

–1

А ведь я чуть не оформил эту карту. Остановило как раз внимательное прочтение договора и слова про маркетинговую суть продукта. Хорошо, что отказался.

Ответить

Dennis Gerasimov

–2

Пинькофф исполнил "чпок в пупок" клиентам, дальше - больше )

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