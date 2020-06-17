Условия поменялись в связи с рекалибровкой наших планов по продвижению карточных продуктов и их диверсификации. Мы анализируем рынок банковских карт и стараемся предложить клиентам интересные продукты. У дебетовой карты «Яндекс.Плюс» сохраняются условия для бесплатного обслуживания, кэшбек рублями по кредитной карте также не менялся. Также можно будет оформить карту «Тинькофф» с другой программой лояльности вместе к «Яндекс.Плюс». Сейчас такой возможности нет.