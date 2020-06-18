Банк заплатит за проект около 6 млрд рублей.

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Qiwi и «Совкомбанк» заключили соглашение о продаже проекта карты рассрочки «Совесть», передают «Ведомости».

Qiwi переуступит банку права требований к клиентам проекта балансовой стоимостью около 9 млрд рублей и получит возмещение по ним в размере 6-6,5 млрд рублей, сообщает газета.

«Совкомбанк» получит бренды и домены «Совести», а также сможет взять на работу часть сотрудников проекта. Банк компенсирует компании часть расходов, связанных с увольнениями.

Сделка будет закрыта «примерно через месяц», отмечают «Ведомости». Тогда же будет известна её окончательная стоимость.

Проект «Совесть» будет развиваться под брендом «Халва», рассказал газете первый зампред правления и совладелец «Совкомбанка» Сергей Хотимский. Портфель «Халвы», по данным МСФО, в 2019 году составил 43 млрд рублей. В результате сделки он вырастет на 20%, а число клиентов — примерно на 1 млн, уточнил Хотимский.

В мае 2020 года в интервью газете гендиректор Qiwi Борис Ким рассказывал о возможной продаже «Совести». В первом квартале 2020 года выручка проекта составила 566 млн рублей, почти в два раза больше год к году. Кредитные убытки проекта достигли 520 млн рублей — в четыре раза больше, чем годом ранее, указывает газета.

Qiwi планировала, что «Совесть» выйдет на самоокупаемость в конце 2020 года, но столкнулась с рядом проблем, пишут «Ведомости». В рамках развития мультибанковской модели проекта не удалось найти условий, которые были бы выгодными и технологически эффективно реализуемыми для всех заинтересованных участников, рассказал Борис Ким.

Продажа «Совести» позволит Qiwi сконцентрироваться на продуктах для своей аудитории, в том числе для самозанятых, отметил Ким.