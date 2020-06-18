Фонд будет инвестировать по $3-5 млн в проекты на ранних стадиях в Северной Америке.

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Венчурный фонд Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина привлёк $100 млн в свой новый фонд Grishin Robotics Fund II, рассказали vc.ru в компании. Помимо Гришина в фонд вложились несколько институциональных и частных инвесторов из США и Европы, соотношение в компании не раскрывают.

Grishin Robotics Fund II продолжит инвестировать в проекты в посевном раунде и раунде А в стартапы из Северной Америки. Объём инвестиций составит $3-5 млн.

«Мы считаем, что на ранней стадии нужно фокусироваться, и всё самое интересное происходит в Долине», — объяснил Дмитрий Гришин в беседе с vc.ru выбор стартапов из одного региона.

В отличие от Grishin Robotics, который инвестировал в робототехнику и технологии «интернета вещей», второй фонд будет также вкладываться в онлайн-игры и развлечения, фудтех, сервисы для личной продуктивности и командной работы, сферы онлайн-образования и фитнеса.

Дмитрий Гришин пояснил, что фонд набирает всё больше экспертизы, а новые сферы позволят лучше понимать тренды на рынке. Например, для инвестиций в роботов-доставщиков еды нужно ориентироваться в рынке доставки в целом, для образовательных роботов — в онлайн-образовании.

Гришин добавил, что фонд будет отдавать предпочтение проектам в связке робототехники и новых для него сфер.

Первым проектом нового фонда стал канадский разработчик Ziva Dynamic, технологии которого использовались при создании 3D-персонажей в «Игре престолов», «Хэллбое» и других фильмах. По словам Гришина, фонд постоянно находится в поиске стартапов, но конкретные интересные проекты он не назвал.