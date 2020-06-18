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Финансы
Татьяна Боброва
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Grishin Robotics Дмитрия Гришина привлёк $100 млн в свой новый фонд для инвестиций в онлайн-игры, фудтех и другие сферы Материал редакции

Фонд будет инвестировать по $3-5 млн в проекты на ранних стадиях в Северной Америке.

11 комментариев
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Венчурный фонд Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина привлёк $100 млн в свой новый фонд Grishin Robotics Fund II, рассказали vc.ru в компании. Помимо Гришина в фонд вложились несколько институциональных и частных инвесторов из США и Европы, соотношение в компании не раскрывают.

Grishin Robotics Fund II продолжит инвестировать в проекты в посевном раунде и раунде А в стартапы из Северной Америки. Объём инвестиций составит $3-5 млн.

«Мы считаем, что на ранней стадии нужно фокусироваться, и всё самое интересное происходит в Долине», — объяснил Дмитрий Гришин в беседе с vc.ru выбор стартапов из одного региона.

В отличие от Grishin Robotics, который инвестировал в робототехнику и технологии «интернета вещей», второй фонд будет также вкладываться в онлайн-игры и развлечения, фудтех, сервисы для личной продуктивности и командной работы, сферы онлайн-образования и фитнеса.

Дмитрий Гришин пояснил, что фонд набирает всё больше экспертизы, а новые сферы позволят лучше понимать тренды на рынке. Например, для инвестиций в роботов-доставщиков еды нужно ориентироваться в рынке доставки в целом, для образовательных роботов — в онлайн-образовании.

Гришин добавил, что фонд будет отдавать предпочтение проектам в связке робототехники и новых для него сфер.

Первым проектом нового фонда стал канадский разработчик Ziva Dynamic, технологии которого использовались при создании 3D-персонажей в «Игре престолов», «Хэллбое» и других фильмах. По словам Гришина, фонд постоянно находится в поиске стартапов, но конкретные интересные проекты он не назвал.

Grishin Robotics был создан в 2012 году. Изначально фонд инвестировал $25 млн личных средств Дмитрия Гришина, а в 2016 году привлёк $100 млн для инвестиций в робототехнику и технологии «интернета вещей». Среди выходов фонда: разработчик «умных» звонков Ring и производителя роутеров eero, которые купила Amazon.

#новость #grishinrobotics

Татьяна Боброва
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11 комментариев
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Sht_Anton

3

Идея для стартапа: объединить фуд-тех и онлайн-игры.
Выбираешь себе курьера и управляешь им онлайн, гоняя по локациям в поисках нужного бургера, по дороге собираешь разные бонусы (за переход улицы на скорость, самого быстрого перемещения из точки А в точку Б)

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Roman Muksimov

Sht_Anton
1

На первом уровне безногий робот-курьер, без навыков речи. На последних уровнях на электро скутере с навыками получения чаевых.

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Вася Пражкин

Roman
1

На последнем уровне нужно организовать ОПГ, стать депутатом, закорешиться с прокуратурой или СК и отжать бизнес по доставке.

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Yury Kotov

1

А в стартапы в России?

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Designer Startup

Yury
0

А валежник кому вообще-то собирать разрешили?!

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Владислав Владимирович

0

Когда читаю подобные новости, всегда интересно, чисто гипотетически, что будет, если подобную сумму инвестировать мелкими частями, по какой-нибудь упрощенной процедуре в проекты на стадии идеи. В России, например, если по 100 000 долларов 1 000 проектов раздать - что в итоге получится? Появится через года два-три хотя бы один единорог?

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Артём Прокопенко

Владислав
0

В обмен на что эти 100к? На долю в 99% от компании?
А вообще есть всякие инкубаторы/акселераторы, которые этим и занимаются, плюс предоставляют экспертизу, менторство и так далее, чтобы у компании была меньшая вероятность облажаться.

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911

Артём
0

в рос есть нормальные? (не фрии)

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Владислав Владимирович

Артём
0

Например, даже да, на долю в 99% от компании, но чтобы эта доля уменьшалась в пользу команды при достижении каких-либо показателей. Вариантов может быть масса.
А вообще, какие это "всякие инкубаторы/акселераторы" в нашей стране по 100 тыс долларов инвестируют? Какие хотя бы по 50?

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Designer Startup

Владислав
0

Так они и вкладываются на уровне идеи, а то и полуидеи. Рассуждают тут не во что вложиться, а в кого и сколько у того "кого" референсов. Одно дело прибежать с денежками к англоязычному улыбчиво-белозубому американцу, а другое дело к скромному Ванятке из Усть-Чухонска, теребонькающему край ватничка и в валеночках. Чтобы понять логику инвесторов, нужно просто ответить себе на вопрос: "А что в этой стране ценят больше - показуху или ..., [а нет альтернативы-то]". А потом подобрать билет со скидкой в Долину :)

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Артём Прокопенко

0

Deleted 

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