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Технология DMarket обеспечивает реальное право собственности на виртуальные товары.
Платформа для торговли предметами в играх и технология по игровой монетизации для разработчиков игр, создателей контента, брендов и игроков DMarket привлекла $6,5 млн от венчурного фонда Almaz Capital и компании Xsolla. Об этом vc.ru рассказали в DMarket и Almaz Capital.
На привлечённые деньги DMarket планирует ускорить развитие внутриигровой экосистемы, нанять ещё разработчиков и усилить менеджмент в ближайшие три месяца.
DMarket позволяет пользователям предлагать собственные цены на товары других пользователей или на объекты, которых ещё нет в продаже. Разработчикам платформа предоставляет инструменты для построения внутриигровой экономики.
Компания основана в мае 2017 года в Калифорнии Тамарой Слановой, Александром Кохановским и Владом Панченко, свидетельствуют данные Crunchbase. С момента основания DMarket привлекла $19 млн.
В DMarket не ответили на вопросы vc.ru об условиях сделки и конкретной сумме инвестиций Almaz Capital и Xsolla.
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