Технология DMarket обеспечивает реальное право собственности на виртуальные товары.

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Платформа для торговли предметами в играх и технология по игровой монетизации для разработчиков игр, создателей контента, брендов и игроков DMarket привлекла $6,5 млн от венчурного фонда Almaz Capital и компании Xsolla. Об этом vc.ru рассказали в DMarket и Almaz Capital.

Сегодня игроки не могут быть истинными владельцами виртуальных товаров, за которые они платят реальные деньги. DMarket позволяет разработчикам игр, открытым к инновациям, изменить это. Торговля цифровыми активами с использованием распределенного реестра, который использует технология DMarket, как раз и обеспечивает реальное право собственности на виртуальные товары. Даниил Столяров партнёр Almaz Capital

На привлечённые деньги DMarket планирует ускорить развитие внутриигровой экосистемы, нанять ещё разработчиков и усилить менеджмент в ближайшие три месяца.

DMarket позволяет пользователям предлагать собственные цены на товары других пользователей или на объекты, которых ещё нет в продаже. Разработчикам платформа предоставляет инструменты для построения внутриигровой экономики.

Компания основана в мае 2017 года в Калифорнии Тамарой Слановой, Александром Кохановским и Владом Панченко, свидетельствуют данные Crunchbase. С момента основания DMarket привлекла $19 млн.