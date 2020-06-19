В марте 2020 года банк обещал оставить бесплатными переводы до 50 тысяч рублей в месяц.
- Со 2 июня 2020 года «Сбербанк» изменил условия по внутрибанковским переводам через свои банкоматы. Теперь при перечислении любой суммы взимается комиссия в размере 1%, пишет «Коммерсантъ». На переводы через банкоматы, по данным банка, приходится около 1%.
- В марте зампред правления «Сбербанка» Светлана Кирсанова анонсировала изменение тарификации переводов между физлицами, напоминает газета. Тогда она утверждала, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц останутся бесплатными.
- Изменение тарифов «Сбербанка» стало ответом на принятие закона о «банковском роуминге», согласно которому банки должны установить единые комиссии для переводов внутри и между регионами, объясняет газета. За счёт комиссий банк мог покрыть выпадающие доходы, рассказал изданию директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
- Сейчас «Сбербанк» взимает комиссию в размере 1% при переводах от 50 тысяч рублей через «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», 1,5% — при переводах через отделения (минимальная сумма — 30 рублей). Через СБП можно бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц, но не клиентам того же банка, уточняет газета.
- В других крупных банках, например, в ВТБ, «Альфа-банке», «Райффайзенбанке», «Тинькофф», комиссия за внутренние переводы не взимается — ни в онлайне, ни через банкомат, отмечает издание.
- В 2019 году выручка «Сбербанка» от переводов могла составить 13,4 млрд рублей. Если в 2020 году объём операций не изменится, то только на переводах через банкоматы организация сможет заработать свыше 1,5 млрд рублей, подсчитала газета.
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Я не скажу свое имя машине
"Обещать - не значит жениться. Но ебать вас мы можем и так" - заявила зампред Сбербанка
Игорь Крафт
Я давно ушел в Альфа банк (бесплатное обслуживание), и в Тинькофф ...нах...этот Сбер ...
Александр АлмазовИгорь
Тинькофф вери гуд прям 👍)
Денис БоенсковИгорь
Давно ушел из гнилой альфы. Последней каплей было 5 звонков за день пока не поднял трубку и не дослушал до конца их никому не нужное суперпредложение. Те еще гниды.
Андрей РядькинДенис
Подключил анти спам у оператора и банки больше не донимают, вообще спам почти на 100% пропал на номер, которому 15 лет
Mikhail TatskyДенис
А еще какие-нибудь претензии кроме звонков есть?
Со звонками они конечно перебарщивают - раз в 1-2 недели стабильно.
Влад ИжевскийMikhail
В смысле другие? Я автосалон, вы хотите купить у меня автомобиль, вас все устраивает, но я вам говорю, что продам его вам, при условии, что вы на бутылку сядите. Брать будете?
Mikhail TatskyВлад
1 - Во всех банках какая-нибудь *****.
Про тинькофф не скажу, но что сбер, что альба, что втб-24 во всех за 13 лет у меня была масса "веселых" историй.
А касательно тинькофф, у них вроде банкоматов своих нет.
А например райфайзен там такие истории бывают, что переплюнут все другие банки.
2 - Вам не кажется что история с бутылкой не коррелируется с неудобствами банков. Если для Вас это одинаковые проблемы, то наверное Вы очень хорошо живете, раз самые большие проблемы для Вас это надоедливые звонки из банков.
Андрей РядькинMikhail
Банкоматы есть
Павел РжевскийИгорь
У альфы есть свои подводные камни о которых не пишут в договоре, но уже писали на vc, Тиньков тоже не идеален, когда то ушел от них, не думаю, что сейчас они стали лучше.
Дмитрий НемовПавел
У альфы есть свои подводные камни о которых не пишут в договоре, но уже писали на vc
Ссылки не найдете?
Pavel OvchinnikovДмитрий
Согласен, пруфы давай!
Pavel OvchinnikovПавел
ой блин вот точно щас не надо ляля! у всех есть свои подводные камни, но все познается в сравнении! пользуюсь и тиньковым и альфой и сбером. и у сбера подводные камни намного крупнее, прямо так на порядок - во всяком случае именно в переводах! Ну то есть просто даже напомню, что даже у подконтрольного цб открытия - есть лимит на безкомиссионные переводы в любые банки, не говоря уже про внутрибанковские ))))
Bublikov AntonИгорь
Реклама Альфы что ли? Где там бесплатное обслуживание, какие условия?
badResistor
Это очень хорошие новости - всё больше и больше людей перестанут пользоваться сбером.
Герман ВороновbadResistor
Да ладно ) тут мне недавно в комментах доказывали, что отличный банк, суперское современное приложение и т.п. - любители жрать кактус никуда не денутся
Artem NedorezovГерман
мне тоже как-то доказывали, что у Сбера всё очень здорово и никаких других карт не нужно: и кэшбэки есть, и пополнение с других карт и вообще, всё огонь. Не понимаю таких людей, они как-будто в своём другом мире живут))
Азиз Азизов
Греф мне не понравился, особенно после его интервью где он прямо на камеру говорит что их цель - манипулировать людьми и поэтому людям нельзя давать знания иначе будет труднее это делать.. Прямо цели и мечты сионистов какие-то..(
KeleriusАзиз
Капиталистов...
Nikolay Kutafin
Редкостные твари. И обитают они в сбере. Хотя...
Вера Гагарина
Держу небольшую часть портфеля в акциях сбера (чуть больше 100к). Из-за их политики — давно хочу от них избавиться. Но сука они все никак в плюс у меня не выйдут, а фиксировать убыток не хочется.
Nikita Popov
Так это же только про банкоматы. Правильно, нечего очереди плодить, есть же онлайн и мобильное приложение.
Кирилл КозловNikita
Нет, это переводы со Сбербанк онлайн
RavenNikita
Подожди, скоро и за онлайн с мобильным тоже комиссию собирать будут.
Иван Конышев
можно свои карты сбера раздать постоянным получателям денег. Только таким образом в сбере можно бесплатно "переводить" любые суммы. Но надо помнить, что обслуживание карты 750 р/год
Марат НагаевИван
750 в первый год, потом 450 вроде.
Иван КонышевМарат
А, ну да, точно
MarkИван
Пенсионная бесплатна. Оформляется без документов
Иван КонышевMark
На неё переводить кроме пенсий что-то можно?
Vladimir ZambakhidzeMark
«Без документов» это где Вы такое видели?) Конечно всё с документами и в том числе обязательно пенсионное удостоверение.
Andrew van de KampИван
Неименные бесплатные, но их не любят выдавать, говорят, надо поскандалить, чтобы они «нашлись»
Михаил МИван
С каких пор карты стали платными?
Maxim BityukovМихаил
Со всегда? Обычная карта 750 первый год, потом 450 вроде. Молодёжная 150. Тиньков тоже платный. За других хз.
Михаил МMaxim
У меня такого нет. Это наверное за услугу смс/пуш оповещения, а не за карту.
NotFop
А что, так можно? - подумают сейчас остальные банки..
Руслан Газизов
Такое ощущение, что в правление Сбера перешли шпионы из альфы и тинькова. Теперь они меняют политику и создают неудобства для клиентов, тем самым освобождая место на рынке для остальных)))
Evgeny Terentev
Сбербанк это налог на тупость.
Денис Дизкейн
Целый, сука, ОДИН ПРОЦЕНТ !!! Сбер, вам там вообще от баблища лампочку стрехнуло ? Даже с 0,01% вы бы нормально прикуривали!
Накой чёрт мне тогда сдалась ваша премиальная карта за 4+т.р в год ?! Включайте тогда 50% кэшбэк своими спасибами! У меня с карты переводов 200-300к каждый месяц.
Alexey FedorovДенис
купи подписку за 200р, и не будет комиссии
Дмитрий ГоркунAlexey
Тогда поныть не будет повода))
Роман Вяткин
Сбер как всегда. И так был банк не очень,а теперь как стал государственным ....
Сергей СилантьевРоман
А ещё реклама голосования за поправки в конституции в каждом устройстве
Александр Алмазов
Мы скоро погрязнем в рекуррентных платежах и комиссиях ссаных 🤦♂️
Фёдор Дуров
Реально, чем не повод простому русскому человеку узнать и прийти в другие банки
Николай Шелопугин
Комментарий удалён по просьбе пользователя
Кирилл Козлов
Просто идиотизм.....государственный банк
А потом мы удивляемся как банк скупает все перспективные айти проекты, имея государственное участие
Юрий Андреев
ну все верно же. раньше в регионе было бесплатно, а вне региона платно. захотели равенства. вот и сделали платно для всех.в законе же не было ничего про бесплатно для всех
Eugene Smirnov
Считает людей быдлом.
Дмитрий Цапенко
Для покрытия "выпадающих доходов" можно пересмотреть фонд оплаты труда правления и сократить издержки на непрофильные активы, а также сократить издержки на аренду слишком больших помещений для отделений Сбербанка.
Сбербанк стал Правительственным банком и неужели Правительство никак не контролирует аппетиты "своего" и народного банка?
KeleriusДмитрий
Террорюга что ли? Такие вещи предлагать
alex twit
Миша 2 процента, Герман 1 процент...
Michael Shramko
Бюджет не резиновый, харя не треснет ? Они кстати ловко отклоняют заявки на реструткуризацию..) Мол имись как хочешь дорогой.
Савва Маркус
А кто-нибудь хоть раз переводил деньги через банкомат?
Алейченко Сергей
Сбер после покупки государством стал ГАВНОБАНКОМ НОМЕР 1 в Рф. Его спасает только, то что у него большое количество клиентов по принуждению. Бюджетники и компании, которые давно с ним работают, либо зависят от государства.
Дальше ещё будет хуже. К чему прикасается нынешнее государство превращается в днище. Обычные люди и предприниматели превращаются в дойных коров.