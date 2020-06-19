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Финансы
Галина Мубаракшина
4866

«Сбербанк» отменил бесплатные переводы через банкоматы — комиссия составит 1% Материал редакции

В марте 2020 года банк обещал оставить бесплатными переводы до 50 тысяч рублей в месяц.

  • Со 2 июня 2020 года «Сбербанк» изменил условия по внутрибанковским переводам через свои банкоматы. Теперь при перечислении любой суммы взимается комиссия в размере 1%, пишет «Коммерсантъ». На переводы через банкоматы, по данным банка, приходится около 1%.
  • В марте зампред правления «Сбербанка» Светлана Кирсанова анонсировала изменение тарификации переводов между физлицами, напоминает газета. Тогда она утверждала, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц останутся бесплатными.
  • Изменение тарифов «Сбербанка» стало ответом на принятие закона о «банковском роуминге», согласно которому банки должны установить единые комиссии для переводов внутри и между регионами, объясняет газета. За счёт комиссий банк мог покрыть выпадающие доходы, рассказал изданию директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
  • Сейчас «Сбербанк» взимает комиссию в размере 1% при переводах от 50 тысяч рублей через «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», 1,5% — при переводах через отделения (минимальная сумма — 30 рублей). Через СБП можно бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц, но не клиентам того же банка, уточняет газета.
  • В других крупных банках, например, в ВТБ, «Альфа-банке», «Райффайзенбанке», «Тинькофф», комиссия за внутренние переводы не взимается — ни в онлайне, ни через банкомат, отмечает издание.
  • В 2019 году выручка «Сбербанка» от переводов могла составить 13,4 млрд рублей. Если в 2020 году объём операций не изменится, то только на переводах через банкоматы организация сможет заработать свыше 1,5 млрд рублей, подсчитала газета.

#новость #сбербанк

Галина Мубаракшина
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4
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54 комментария
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Я не скажу свое имя машине

55

"Обещать - не значит жениться. Но ебать вас мы можем и так" - заявила зампред Сбербанка 

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Игорь Крафт

10

Я давно ушел в Альфа банк (бесплатное обслуживание), и в Тинькофф ...нах...этот Сбер ...

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Александр Алмазов

Игорь
9

Тинькофф вери гуд прям 👍)

Ответить

Денис Боенсков

Игорь
1

Давно ушел из гнилой альфы. Последней каплей было 5 звонков за день пока не поднял трубку и не дослушал до конца их никому не нужное суперпредложение. Те еще гниды.

Ответить

Андрей Рядькин

Денис
0

Подключил анти спам у оператора и банки больше не донимают, вообще спам почти на 100% пропал на номер, которому 15 лет

Ответить

Mikhail Tatsky

Денис
0

 А еще какие-нибудь претензии кроме звонков есть?
Со звонками они конечно перебарщивают - раз в 1-2 недели стабильно.

Ответить

Влад Ижевский

Mikhail
0

В смысле другие? Я автосалон, вы хотите купить у меня автомобиль, вас все устраивает, но я вам говорю, что продам его вам, при условии, что вы на бутылку сядите. Брать будете?

Ответить

Mikhail Tatsky

Влад
0

1 - Во всех банках какая-нибудь *****.
Про тинькофф не скажу, но что сбер, что альба, что втб-24 во всех за 13 лет у меня была масса "веселых" историй.
А касательно тинькофф, у них вроде банкоматов своих нет.
А например райфайзен там такие истории бывают, что переплюнут все другие банки.
2 - Вам не кажется что история с бутылкой не коррелируется с неудобствами банков. Если для Вас это одинаковые проблемы, то наверное Вы очень хорошо живете, раз самые большие проблемы для Вас это надоедливые звонки из банков.

Ответить

Андрей Рядькин

Mikhail
1

Банкоматы есть

Ответить

Павел Ржевский

Игорь
–3

У альфы есть свои подводные камни о которых не пишут в договоре, но уже писали на vc, Тиньков тоже не идеален, когда то ушел от них, не думаю, что сейчас они стали лучше.

Ответить

Дмитрий Немов

Павел
3

 У альфы есть свои подводные камни о которых не пишут в договоре, но уже писали на vc

Ссылки не найдете?

Ответить

Pavel Ovchinnikov

Дмитрий
1

Согласен, пруфы давай!

Ответить

Pavel Ovchinnikov

Павел
2

ой блин вот точно щас не надо ляля! у всех есть свои подводные камни, но все познается в сравнении! пользуюсь и тиньковым и альфой и сбером. и у сбера подводные камни намного крупнее, прямо так на порядок - во всяком случае именно в переводах! Ну то есть просто даже напомню, что даже у подконтрольного цб открытия - есть лимит на безкомиссионные переводы в любые банки, не говоря уже про внутрибанковские ))))

Ответить

Bublikov Anton

Игорь
0

Реклама Альфы что ли? Где там бесплатное обслуживание, какие условия?

Ответить

badResistor

11

Это очень хорошие новости - всё больше и больше людей перестанут пользоваться сбером.

Ответить

Герман Воронов

badResistor
1

Да ладно ) тут мне недавно в комментах доказывали, что отличный банк, суперское современное приложение и т.п. - любители жрать кактус никуда не денутся 

Ответить

Artem Nedorezov

Герман
0

мне тоже как-то доказывали, что у Сбера всё очень здорово и никаких других карт не нужно: и кэшбэки есть, и пополнение с других карт и вообще, всё огонь. Не понимаю таких людей, они как-будто в своём другом мире живут))

Ответить

Азиз Азизов

7

Греф мне не понравился, особенно после его интервью где он прямо на камеру говорит что их цель - манипулировать людьми и поэтому людям нельзя давать знания иначе будет труднее это делать.. Прямо цели и мечты сионистов какие-то..(

Ответить

Kelerius

Азиз
0

Капиталистов...

Ответить

Nikolay Kutafin

5

Редкостные твари. И обитают они в сбере. Хотя...

Ответить

Вера Гагарина

4

Держу небольшую часть портфеля в акциях сбера (чуть больше 100к). Из-за их политики — давно хочу от них избавиться. Но сука они все никак в плюс у меня не выйдут, а фиксировать убыток не хочется.

Ответить

Nikita Popov

2

Так это же только про банкоматы. Правильно, нечего очереди плодить, есть же онлайн и мобильное приложение.

Ответить

Кирилл Козлов

Nikita
1

Нет, это переводы со Сбербанк онлайн

Ответить

Raven

Nikita
0

Подожди, скоро и за онлайн с мобильным тоже комиссию собирать будут.

Ответить

Иван Конышев

1

можно свои карты сбера раздать постоянным получателям денег. Только таким образом в сбере можно бесплатно "переводить" любые суммы. Но надо помнить, что обслуживание карты 750 р/год

Ответить

Марат Нагаев

Иван
2

750 в первый год, потом 450 вроде.

Ответить

Иван Конышев

Марат
0

А, ну да, точно

Ответить

Mark

Иван
0

Пенсионная бесплатна. Оформляется без документов

Ответить

Иван Конышев

Mark
0

На неё переводить кроме пенсий что-то можно?

Ответить

Vladimir Zambakhidze

Mark
0

«Без документов» это где Вы такое видели?) Конечно всё с документами и в том числе обязательно пенсионное удостоверение.

Ответить

Andrew van de Kamp

Иван
0

Неименные бесплатные, но их не любят выдавать, говорят, надо поскандалить, чтобы они «нашлись»

Ответить

Михаил М

Иван
–1

С каких пор карты стали платными?

Ответить

Maxim Bityukov

Михаил
0

Со всегда? Обычная карта 750 первый год, потом 450 вроде. Молодёжная 150. Тиньков тоже платный. За других хз. 

Ответить

Михаил М

Maxim
0

У меня такого нет. Это наверное за услугу смс/пуш оповещения, а не за карту.

Ответить

NotFop

1

А что, так можно? - подумают сейчас остальные банки..

Ответить

Руслан Газизов

1

Такое ощущение, что в правление Сбера перешли шпионы из альфы и тинькова. Теперь они меняют политику и создают неудобства для клиентов, тем самым освобождая место на рынке для остальных)))

Ответить

Evgeny Terentev

1

Сбербанк это налог на тупость.

Ответить

Денис Дизкейн

0

Целый, сука, ОДИН ПРОЦЕНТ !!! Сбер, вам там вообще от баблища лампочку стрехнуло ? Даже с 0,01% вы бы нормально прикуривали!
Накой чёрт мне тогда сдалась ваша премиальная карта за 4+т.р в год ?! Включайте тогда 50% кэшбэк своими спасибами! У меня с карты переводов 200-300к каждый месяц.

Ответить

Alexey Fedorov

Денис
2

купи подписку за 200р, и не будет комиссии 

Ответить

Дмитрий Горкун

Alexey
0

Тогда поныть не будет повода))

Ответить

Роман Вяткин

0

Сбер как всегда. И так был банк не очень,а теперь как стал государственным ....

Ответить

Сергей Силантьев

Роман
0

А ещё реклама голосования за поправки в конституции в каждом устройстве

Ответить

Александр Алмазов

0

Мы скоро погрязнем в рекуррентных платежах и комиссиях ссаных 🤦‍♂️

Ответить

Фёдор Дуров

0

Реально, чем не повод простому русскому человеку узнать и прийти в другие банки

Ответить

Николай Шелопугин

0

Комментарий удалён по просьбе пользователя

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Кирилл Козлов

0

Просто идиотизм.....государственный банк
А потом мы удивляемся как банк скупает все перспективные айти проекты, имея государственное участие

Ответить

Юрий Андреев

0

ну все верно же. раньше в регионе было бесплатно, а вне региона платно. захотели равенства. вот и сделали платно для всех.в законе же не было ничего про бесплатно для всех

Ответить

Eugene Smirnov

0

Считает людей быдлом.

Ответить

Дмитрий Цапенко

0

Для покрытия "выпадающих доходов" можно пересмотреть фонд оплаты труда правления и сократить издержки на непрофильные активы, а также сократить издержки на аренду слишком больших помещений для отделений Сбербанка.

Сбербанк стал Правительственным банком и неужели Правительство никак не контролирует аппетиты "своего" и народного банка?

Ответить

Kelerius

Дмитрий
0

Террорюга что ли? Такие вещи предлагать

Ответить

alex twit

0

Миша 2 процента, Герман 1 процент...

Ответить

Michael Shramko

0

Бюджет не резиновый, харя не треснет ? Они кстати ловко отклоняют заявки на реструткуризацию..) Мол имись как хочешь дорогой.

Ответить

Савва Маркус

0

А кто-нибудь хоть раз переводил деньги через банкомат? 

Ответить

Алейченко Сергей

0

Сбер после покупки государством стал ГАВНОБАНКОМ НОМЕР 1 в Рф. Его спасает только, то что у него большое количество клиентов по принуждению. Бюджетники и компании, которые давно с ним работают, либо зависят от государства.

Дальше ещё будет хуже. К чему прикасается нынешнее государство превращается в днище. Обычные люди и предприниматели превращаются в дойных коров.

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