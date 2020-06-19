Компания планирует использовать инвестиции для расширения продуктовой линейки и увеличения клиентской базы.

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами российской ИТ-компании «СКБ Контур», пишет РБК со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Партнёры могут инвестировать в разработчика сервисов электронного документооборота в рамках совместной инвестплатформы объёмом до $200 млн. О её создании компании объявили в начале июня.

РФПИ и другие обсуждают инвестиции в размере 1,5 млрд рублей, которые они готовы предоставить в обмен на миноритарную долю в «СКБ Контур». Размер доли Дмитриев не раскрыл. По его словам, инвестиции компания использует для развития бизнеса: расширения продуктовой линейки и увеличения клиентской базы.

Председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов подтвердил агентству переговоры, подчеркнув, что они находятся на начальной стадии. Мраморов рассказал, что пандемия повысила спрос на системы электронного документооборота. Во второй половине апреля — мае 2020 года было на 50% больше подключений, чем ожидала компания, уточнил он.

«Пандемия не стала драйвером для поиска инвесторов, так совпало. Мы ищем не просто деньги, а партнёров по бизнесу», — пояснил глава компании.