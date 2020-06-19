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Финансы
Галина Мубаракшина
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РФПИ, Baring Vostok и другие начали переговоры об инвестициях в размере 1,5 млрд рублей в ИТ-разработчика «СКБ Контур» Материал редакции

Компания планирует использовать инвестиции для расширения продуктовой линейки и увеличения клиентской базы.

4 комментария
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами российской ИТ-компании «СКБ Контур», пишет РБК со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Партнёры могут инвестировать в разработчика сервисов электронного документооборота в рамках совместной инвестплатформы объёмом до $200 млн. О её создании компании объявили в начале июня.

РФПИ и другие обсуждают инвестиции в размере 1,5 млрд рублей, которые они готовы предоставить в обмен на миноритарную долю в «СКБ Контур». Размер доли Дмитриев не раскрыл. По его словам, инвестиции компания использует для развития бизнеса: расширения продуктовой линейки и увеличения клиентской базы.

Председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов подтвердил агентству переговоры, подчеркнув, что они находятся на начальной стадии. Мраморов рассказал, что пандемия повысила спрос на системы электронного документооборота. Во второй половине апреля — мае 2020 года было на 50% больше подключений, чем ожидала компания, уточнил он.

«Пандемия не стала драйвером для поиска инвесторов, так совпало. Мы ищем не просто деньги, а партнёров по бизнесу», — пояснил глава компании.

«СКБ Контур» — группа компаний с офисами в пяти российских городах. Головное предприятие — АО «Производственная фирма «СКБ Контур»». По данным базы «Контур.Фокус», на конец 2019 года выручка компании составила 14,1 млрд рублей, чистая прибыль — 796,8 млн рублей.

#новость #рфпи #baringvostok

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Василий Петров

1

Они сами по себе данные дали?)

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Сергей Щукин

Василий
–1

Кто? Кому? Какие данные?

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Павел Замахаев

0

монополизируют рынок электронного документооборота в РФ, под соусом "пандемия"

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Marat Yansaitov

Павел
0

Там до монополии как нам до нового президента

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