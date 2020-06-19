Структура АФК «Система» станет одной из первых медицинских компаний в России, кто использует ИИ в работе, говорят в «Медси».
- Одна из крупнейших сетей частных клиник в России «Медси» (входит в АФК «Система») купила 12,5% в медицинском стартапе «Третье мнение», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на группу. Сумму сделки и продавца доли компания не раскрыла.
- Стартап использует ИИ для распознавания патологий на медицинских изображениях. Он также разработал сервисы, которые помогают в борьбе с Covid-19: упрощают тестирование, помогают отслеживать развитие болезни, рассказали в «Медси».
- Сейчас сервисы «Третьего мнения» тестируют в более чем 20 российских медучреждениях. Сама «Медси» использует его систему мониторинга заболевших Covid-19. Сеть стала первой в России медицинской компанией, которая начала использовать ИИ в работе, утверждает президент группы Елена Брусилова.
- В будущем ИИ позволит частично отказаться от услуг врача и снизить затраты компании. Инвестиции в такие проекты могут быстро окупиться, рассказал изданию гендиректор исследовательской компании DSM Group Сергей Шуляк. Без сотрудничества с крупными медцентрами разработка и тестирование ИИ-продуктов невозможны, отметила основатель стартапа Анна Мещерякова.
- По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Платформа Третье мнение» зарегистрировано в 2017 году. 79,2% принадлежат Анне Мещеряковой, 20% — Вадиму Конушину, 0,8% у Сергея Качковского. Анна Мещерякова — гендиректор компании.
- «Третье мнение» — участник акселератора «Сбербанка» и 500 Startups 2019 года. В 2019 году стартап привлёк от банка 5 млн рублей инвестиций, отмечает газета.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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vlad krasnoff
он использует ИИ для наблюдения за больными