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Финансы
Лиана Липанова
2639

ЦБ решил разрешить владельцам индивидуальных инвестсчетов вносить до 3 млн рублей в год и досрочно снимать деньги Материал редакции

Но снять деньги досрочно можно будет только при определенных условиях и с возвратом налогового вычета.

11 комментариев
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ЦБ вместе с участниками рынка готовит законопроект, который позволит владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) вносить до 3 млн рублей в год вместо нынешних 1 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Его подлинность подтвердили три человека, которые получили его для обсуждения. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию обсуждение поправок.

Сейчас владельцам таких счетов полагается одна из двух льгот: возврат НДФЛ с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 тысяч рублей в год (тип А), либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счёту (тип Б). Льготы можно получить, сохраняя деньги на счету в течение трёх лет — при снятии денег ИИС закрывается.

Поправки предполагают, что перевод ИИС к другому брокеру или управляющей компании не будет считаться взносом, а инвесторы смогут через три года закрыть ИИС типа А и перенести все средства с него на новый ИИС типа Б — без ограничения в 3 млн рублей.

Кроме увеличения годового взноса, предлагается разрешить владельцам счетов снимать часть денег досрочно без потери налоговых льгот и закрытия счёта, но только в следующих случаях:

  • При превышении рыночной стоимости портфеля над совершенными взносами.
  • При доходах по ценным бумагам на счёте: купонам по облигациям, дивидендам, процентам.
  • Снимать деньги, пролежавшие на счёте более трёх лет. Например, на четвёртый год с открытия счёта инвестор может вернуть взнос, внесенный в первый год, а на пятом — сумму взноса, внесенного в первом и втором годах и так далее.
  • Для первого взноса по ипотеке.
  • При регистрации в качестве безработного.
  • При признании инвалидом первой или второй группы; временной нетрудоспособности более чем на два месяца.
  • При снижении среднего за два месяца дохода на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.
  • При увеличении количества иждивенцев у заёмщика при одновременном снижении более чем на 20% среднемесячного дохода.

При этом снять деньги смогут только те инвесторы, которые не успели воспользоваться вычетом типа А, либо вычет придётся вернуть. Кроме того, за возвращаемые деньги придётся заплатить налоги.

#новость #инвестиции

Лиана Липанова
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11 комментариев
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Анатолий Петров

4

Статья какая-то не точная
"Льготы можно получить, сохраняя деньги на счету в течение трёх лет" это не правда - сейчас надо просто чтобы с момента открытия счета прошло три года, когда зачислять деньги не важно (можно это делать в последний год, когда на чету блокировка снятия). 
Еще вот этот пункт 
"При доходах по ценным бумагам на счёте: купонам по облигациям, дивидендам, процентам." тоже вроде не правильный
купонный доход с иис не обязан поступать на иис (соответсвенно, вывод всего этого и так доступно) 

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Sergey Burmistrov

Анатолий
0

У вас тоже неточность, не надо ждать 3 года, вы можете в декабре положить деньги на счёт, и через месяц в январе уже оформить возврат НДФЛ.

Ответить

AL AL

1

пошли по алфавиту - ИИС тип А, ИИС тип Б. Потом, видимо, как и ранее разрекламированную накопительную часть пенсии - заморозят и назовут ИИС тип Ж)))

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Александр

1

Интересные новости 

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Djemal Agrba

0

Заплатить налоги за снятие собственных денег? Чудесно

Ответить

Эмилия Теплова

Djemal
0

Ты бы прочитал про ИИС что-ли

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Руслан Агаев

0

Сложно назвать это инвестициями, я вижу в этом только государственный интерес. Сначала делают не адекватные налоги что бы потом люди искали способы платить меньше налогов - появляется ИИС. Манипулирование..

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Вообще адекватнее решение

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Влад Ижевский

Anatoly
0

Снимать деньги, пролежавшие на счёте более трёх лет. Например, на четвёртый год с открытия счёта инвестор может вернуть взнос, внесенный в первый год, а на пятом — сумму взноса, внесенного в первом и втором годах и так далее.

Досрочно. 

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Анатолий Петров

Влад
0

этот пункт - бред написан имхо автор не разобрался в том, как это работает 

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Руслан Агаев

Анатолий
0

.

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