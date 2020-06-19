Но снять деньги досрочно можно будет только при определенных условиях и с возвратом налогового вычета.

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ЦБ вместе с участниками рынка готовит законопроект, который позволит владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) вносить до 3 млн рублей в год вместо нынешних 1 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Его подлинность подтвердили три человека, которые получили его для обсуждения. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию обсуждение поправок.

Сейчас владельцам таких счетов полагается одна из двух льгот: возврат НДФЛ с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 тысяч рублей в год (тип А), либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счёту (тип Б). Льготы можно получить, сохраняя деньги на счету в течение трёх лет — при снятии денег ИИС закрывается.

Поправки предполагают, что перевод ИИС к другому брокеру или управляющей компании не будет считаться взносом, а инвесторы смогут через три года закрыть ИИС типа А и перенести все средства с него на новый ИИС типа Б — без ограничения в 3 млн рублей.

Кроме увеличения годового взноса, предлагается разрешить владельцам счетов снимать часть денег досрочно без потери налоговых льгот и закрытия счёта, но только в следующих случаях:

При превышении рыночной стоимости портфеля над совершенными взносами.

При доходах по ценным бумагам на счёте: купонам по облигациям, дивидендам, процентам.

Снимать деньги, пролежавшие на счёте более трёх лет. Например, на четвёртый год с открытия счёта инвестор может вернуть взнос, внесенный в первый год, а на пятом — сумму взноса, внесенного в первом и втором годах и так далее.

Для первого взноса по ипотеке.

При регистрации в качестве безработного.

При признании инвалидом первой или второй группы; временной нетрудоспособности более чем на два месяца.

При снижении среднего за два месяца дохода на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

При увеличении количества иждивенцев у заёмщика при одновременном снижении более чем на 20% среднемесячного дохода.