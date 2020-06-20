Финтех-сервис Robinhood изменит интерфейс и добавит учебные курсы после самоубийства клиента из-за «долга в $730 000»
Материал редакции
20-летний пользователь сервиса Александр Кернс покончил с собой, вероятно, из-за путаницы с отражением баланса в приложении.
Американский сервис для торговли акциями Robinhood пересмотрит интерфейс приложения и email-рассылку для пользователей после самоубийства Александра Кернса, сообщили в открытом письме основатели стартапа Влад Тенев и Байджу Бхатт.
Компания добавит больше учебных материалов, связанных с торговлей опционами, и наймёт специалиста, который займётся повышением уровня образования пользователей. Robinhood также обсуждает введение дополнительных критериев для клиентов, которые хотят торговать опционами третьего уровня, и пожертвует $250 тысяч Американскому фонду по предотвращению самоубийств.
17 июня 2020 года Forbes написал о самоубийстве студента Александра Кернса, который покончил с собой после того, как увидел на своём счету $16 000 и красную строку -$730 165. Вероятно, отрицательная сумма показывала не долг, а временный баланс, пока акции в основе его опционов не зачислятся на счёт.
Джон Крайтон
Чувак явно не смотрел фильм "Мгла".
Optov
Жёстко, конечно сума огромная, но деньги в теории всегда можно снова заработать, а жизнь одна. Вот в этом наш народ, лучше всех. Мы месяц с горя по бухали и приходим в норму.
Олег ИвахновOptov
да серьезно чтоль
Georgi LisOptov
Да это гордость, согласен. Мы лучше пиндосов - мы бухаем и приходим в норму! Ура товарищи! Проблема в том что мы бухаем 24/7/365 и в норму уже никогда не придём (не все конечно, утрирую) :D
vlad krasnoffGeorgi
Не страшно. Главное, не забудьте проголосовать за поправки.
Dmitry ShashkinOptov
РФ на одном из первых мест по числу самоубиийств на 100К населения в мире. Кроме того у нас очень высокое число убийств на 100К, в основном как раз из-за пьяных разборок.
vlad krasnoff
Я бы добавил требование скана справки от психиатра. При регистрации.
BearStrikesBackvlad
Вот тогда заживем (нет)
Alex Koninvlad
Тут наверное нужна периодическая оценка состояния при торгах от 10к $. Вообще хороший рынок для всяких агрегаторов психологов.
Denis Azarenko
Uber потерял 20 млр$, директору пофиг, летает на частных самолетах, отдыхает где хочет.
Илья КазначеевDenis
Ну так не директор же потерял, а акционеры, да и то.
А тут у чела собственное очко настолько сжалось, что образовавшаяся черная дыра поглотила его и испарилась.