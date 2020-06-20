Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Татьяна Боброва
1627

Финтех-сервис Robinhood изменит интерфейс и добавит учебные курсы после самоубийства клиента из-за «долга в $730 000» Материал редакции

20-летний пользователь сервиса Александр Кернс покончил с собой, вероятно, из-за путаницы с отражением баланса в приложении.

  • Американский сервис для торговли акциями Robinhood пересмотрит интерфейс приложения и email-рассылку для пользователей после самоубийства Александра Кернса, сообщили в открытом письме основатели стартапа Влад Тенев и Байджу Бхатт.
  • Компания добавит больше учебных материалов, связанных с торговлей опционами, и наймёт специалиста, который займётся повышением уровня образования пользователей. Robinhood также обсуждает введение дополнительных критериев для клиентов, которые хотят торговать опционами третьего уровня, и пожертвует $250 тысяч Американскому фонду по предотвращению самоубийств.
  • 17 июня 2020 года Forbes написал о самоубийстве студента Александра Кернса, который покончил с собой после того, как увидел на своём счету $16 000 и красную строку -$730 165. Вероятно, отрицательная сумма показывала не долг, а временный баланс, пока акции в основе его опционов не зачислятся на счёт.
Самоубийство трейдера-новичка. Как непонятный…
Александру Кирнсу было 20 лет, и он, как и многие, развлекался на карантине трейдингом через…
vc.ru

#новость #robinhood

Татьяна Боброва
+40 939
2
5
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","robinhood"], "comments": 11, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 135591, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 20 Jun 2020 12:10:45 +0300", "is_special": false }
Selectel
IT-инфраструктура для стартапов и бизнеса
Подписан
Отписаться
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Джон Крайтон

4

Чувак явно не смотрел фильм "Мгла".

Ответить

Optov

–2

Жёстко, конечно сума огромная, но деньги в теории всегда можно снова заработать, а жизнь одна. Вот в этом наш народ, лучше всех. Мы месяц с горя по бухали и приходим в норму.

Ответить

Олег Ивахнов

Optov
8

да серьезно чтоль

Россия - в тройке лидеров по числу самоубийств
Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью…
www.bbc.com
Ответить

Georgi Lis

Optov
2

Да это гордость, согласен. Мы лучше пиндосов - мы бухаем и приходим в норму! Ура товарищи! Проблема в том что мы бухаем 24/7/365 и в норму уже никогда не придём (не все конечно, утрирую) :D

Ответить

vlad krasnoff

Georgi
0

Не страшно. Главное, не забудьте проголосовать за поправки.

Ответить

Dmitry Shashkin

Optov
0

РФ на одном из первых мест по числу самоубиийств на 100К населения в мире. Кроме того у нас очень высокое число убийств на 100К, в основном как раз из-за пьяных разборок.

Ответить

vlad krasnoff

3

Я бы добавил требование скана справки от психиатра. При регистрации.

Ответить

BearStrikesBack

vlad
0

Вот тогда заживем (нет)

Ответить

Alex Konin

vlad
0

Тут наверное нужна периодическая оценка состояния при торгах от 10к $. Вообще хороший рынок для всяких агрегаторов психологов. 

Ответить

Denis Azarenko

1

Uber потерял 20 млр$, директору пофиг, летает на частных самолетах, отдыхает где хочет.

Ответить

Илья Казначеев

Denis
1

Ну так не директор же потерял, а акционеры, да и то.

А тут у чела собственное очко настолько сжалось, что образовавшаяся черная дыра поглотила его и испарилась.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
6 мифов о разработке в банках — и почему в Альфе всё по-другому
Разберём главные, а об остальных расскажем на онлайн-чемпионате для разработчиков Alfa Battle
1
SkillFactory
Подписан
Отписаться
Как я стала дата-сайентисткой: из российской провинции в Москву и Касперский Lab. к роли ислледовательницы в Ирландию
В детстве я боялась математики и всего технического. Когда я прошла путь лингвиста до NLP-инженера, поняла, что это раз…
7
Selectel
Подписан
Отписаться
EQ-гайд: услышать себя, понять других и управлять эмоциями
По данным исследования Linkedin в 2020 году EQ — один из 5 самых востребованных навыков среди работодателей. Развитый э…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Ruslan Fatikhov
за день
Нужно ещё больше ненужной херни в приложение для банка. Напишите, когда тикток выйдет.
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри своего «суперприложения»
Ware Wow
за неделю
«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке

Прямой эфир

vlad krasnoff

Финтех-сервис Robinhood изменит…

Милана Шаймухаметова

Как быстро вывести новую…

Иван Иванов

Самоубийство трейдера-новичка…

Max Poznyak

От Apple на WWDC ждут анонса…

Philip Poteryahin

Сколько платят строителям в США?

Владислав Егоров

Каршеринг в Санкт-Петербурге…

Ekaterina Udalova

Как Yota отреагировала на…

Сергей Мазур

Самоубийство трейдера-новичка…

Гриша Булыжников

Самоубийство трейдера-новичка…

Гриша Булыжников

Самоубийство трейдера-новичка…

Pavel Komarovskiy

Самоубийство трейдера-новичка…

Eugene Danilov

ВЦИОМ и балкон под ключ

Pavel Komarovskiy

Самоубийство трейдера-новичка…

Philip Poteryahin

Павел Дуров предложил покончить…

BearStrikesBack

Самоубийство трейдера-новичка…

Андрей Филимонов

Банки-участники СБП…

Ekaterina Udalova

Как Yota отреагировала на…

Александр Линник

Самоубийство трейдера-новичка…

Владлен Субботин

От Apple на WWDC ждут анонса…

Silverjohn

Как Yota отреагировала на…