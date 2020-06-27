Инвестор венчурной фирмы Charge и редактор рассылки The Generalist Марио Габриэле составил список индустрий, которые могут заинтересовать крупные ИТ-компании: среди них здравоохранение, игры и перевозки.

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Пересказ колонки Габриэле в блоге Marker.

В 2014 году Amazon купила Twitch за $970 млн teletrader.com

Во времена Великой депрессии, в 1930-е годы, глава кондитерской корпорации Mars Форрест Марс — старший купил компанию по изготовлению еды для собак. Казалось бы, не самое логичное решение для директора известного производителя сладостей.

Его коллега позже заметил, что Марс «всегда был готов выслушать даже абсурдную идею». В то время еда для домашних животных едва появилась, и приобретение Chappel Brothers, маленького британского производителя, казалось диким. Но Форрест был твёрд, и в 1934 году Chappie стала частью компании, выпускающей Snickers и Mars.

Решение Форреста оказалось гениальным. В Европе у Chappie практически не было конкурентов, продукт стал бестселлером в регионе.

В последующие годы компания запустила 38 брендов продукции для питомцев, включая Pedigree, а также купила большую сеть ветеринарных клиник. Сегодня Mars, известной многим по M&M’s и другим сладостям, большую часть выручки приносят услуги и продукты для животных.

Крупные ИТ-компании могут тоже воспользоваться возможностью. Да, покупательская способность в среднем снижается во времена кризиса, но не у компаний вроде Google и Amazon.

Условия для покупки сейчас выгодные. Корпоративные балансы компаний велики как никогда, процентные ставки низкие, поэтому легче получить кредиты на сделки.

Исследование Gartner показало, что у 71 американской компании в запасе по меньшей мере по $5 млрд (компании с большими долгами в расчет не брались). При этом 57 этих фирм занимаются ИТ и интернет-услугами. Их общие денежные резервы — $1,1 трлн. Это высоколиквидные активы, которые нужны в том числе и для поглощения других компаний.

Спад сделок по приобретению и слиянию в кризисные времена. Слева — сумма сделок в млрд долларов; справа — объем сделок PWC

Кроме того, у покупки во время экономического спада есть очевидные преимущества. Исследование Bain указывает, что повышенная доходность от компаний, приобретенных во время или сразу после окончания кризиса, почти в три раза превышает доходность фирм, приобретенных во время экономического бума.

Возможно, это объясняет повышенную покупательскую активность Microsoft, Amazon и Oracle во время и сразу после экономического кризиса 2008 года.

Количество сделок по слиянию и приобретению, совершенных крупными ИТ-компаниями с июня 2006 по ноябрь 2007 года (до экономического кризиса), с декабря 2007 по июнь 2009 года (во время) и с июля 2009 по декабрь 2010 года (после) CIO Dive

Принимая всё это во внимание, я составил список компаний, которые в непростое время вполне могли бы войти в крупнейшие американские ИТ-корпорации.

Amazon

После слухов о том, что Джефф Безос собирается приобрести сеть кинотеатров AMC, стоимость её акций выросла на треть, до $5,32. Но у Amazon есть варианты поинтереснее.

Здравоохранение

Приобретение PillPack в 2018 году позволило Amazon обосноваться в сфере доставки лекарств — и сейчас самое время добавить к своим услугам диагностирование на дому.

EverlyWell и LetsGetChecked могли бы заложить основу для тестирования на коронавирус в 2021 году, а также стать ещё одним шагом на пути к миссии Amazon стать «новым Красным Крестом». Обе компании высылают клиентам различные тесты, к примеру, на аллергию или уровень полезных веществ в организме.

LetsGetChecked: тест на омега-3 и приложение с результатами

Бытовые услуги

Если Amazon сумеет выстроить цепочку поставок, не подвергая сотрудников опасности заразиться коронавирусом, следующим логичным шагом станет предложение услуг на дому. Если есть гарантия, что сантехник, найденный на Amazon, не заразит вирусом, зачем рассматривать другие варианты?

Не так давно маркетплейс услуг Thumbtack уволил почти треть штатных сотрудников. Компания будет предлагать мастеров в зависимости от спроса.

В цифровую эпоху массовые увольнения увеличат количество фрилансеров. Когда-то площадка для фрилансеров Fiverr заявляла, что хочет стать «Amazon сферы услуг». Недавно активных покупателей на платформе стало на 17% больше, что может привлечь внимание Amazon.

На YouTube часто публикуют ролики, где проверяют участников Fiverr. Тут — дизайн кроссовка

Образование

Студенты всё чаще недовольны высокой стоимостью онлайн-обучения, поэтому они могут обратиться к более доступным вариантам. Amazon уже сотрудничает с образовательной платформой Udacity через AWS. Купив её, Amazon сможет расширить предложение Udacity.

Так маркетплейс получит доступ к талантливым ученикам, повысит уровень доверия потребителей и начнёт процесс полной перестройки системы образования — рынка, размер которого оправдывает затраты.

Возможно, Amazon захочет забрать Flatiron у находящейся в упадке WeWork или приобрести Lambda School, однако их ориентация на занятия в прямом эфире создаёт определенные трудности. В этих школах учат программировать и разбираться в данных, причём Lambda School берёт деньги, только когда ученик устроится на подходящую работу.

Apple

Бухгалтерский отдел в Купертино работает не покладая рук — в течение нескольких месяцев Apple приобрела DarkSky, Voysis и NextVR. По прогнозам, продажи iPhone во втором квартале 2020 года упадут на 36%. Тогда Apple может нацелиться на увеличение доходов от продажи сервисов, а также выпустить новую технику для дома или для контроля здоровья.

Здоровье

Судя по всему, Apple делает приложение для тренировок под рабочим названием Project Seymour. Возможно, в нём появятся целый каталог занятий, известные тренеры.

Хорошим началом для развития таких услуг может стать поглощение Aaptiv (однако в неё уже вложили как Disney, так и Amazon) или Sculpt Society — приложения для кардиотренировок.

Приложение Aaptiv. Основатель называет его «Netflix для фитнеса»: пользователь выбирает тип тренировки, а инструктор на аудиозаписи рассказывает, что делать

Если Тим Кук намерен с нуля создать приложение для контроля за физическим здоровьем, покупка сервиса для медитаций Calm может стать умным вложением. Его стоимость чуть больше года назад превысила $1 млрд.

Индустрия развлечений

Если Netflix и Disney+ прочно заняли ниши на рынке стриминговых сервисов, Apple всё еще с трудом пробивается в него. Даже у кабельного канала Starz подписчиков больше, чем у Apple TV+.

В прошлом ходили слухи, что Apple может купить Netflix или Disney. И первая компания кажется более логичным выбором, учитывая багаж Disney в виде парков развлечений, который Apple придётся тащить во время пандемии.

Поскольку возможностей производить оригинальный контент в этом и следующем году не так много, покупка может стать единственной возможностью Apple перейти в наступление.

Цифровые тренажёры

Покупка Peloton помогла бы Apple убить двух зайцев: доходы от продажи услуг увеличатся и у потребителей Apple ещё сильнее начнёт ассоциироваться со здоровым образом жизни. Этот же аргумент подходит и для поглощения Mirror или Tonal.

Peloton предлагает домашние велотренажёры, Mirror — зеркала с видеоинструкциями, Tonal на ролике — экран и специальные «стрелы» для занятий с весами

Приобретение Oura, производящей кольца для контроля сна, тоже могло бы стать интересным ходом, хотя этот шаг не принесёт доходов от продажи услуг и может стать конкурентом Apple Watch.

Производител «умных» колонок Sonos мог бы стать выгодным приобретением для Apple — меньше чем за $1 млрд. За последние три месяца акции компании упали с $14 до $9. Когда всё уляжется, потребители, возможно, приглядятся к Sonos, чтобы сидеть дома было комфортнее.

Facebook

Facebook была занята приобретением Giphy и инвестициями в индийскую телекоммуникационную компанию Jio. Цукерберг вряд ли планирует приобретение Zoom, но наверняка преследует другие цели. Самыми удачными вариантами развития для него станут приобретения игровых компаний и сервисов для профессионалов из творческих сфер.

Сервисы для творчества

Поскольку художникам тяжело найти стабильный источник дохода, многие пользуются платформами вроде Patreon. С середины марта более 70 тысяч человек зарегистрировались в сервисе, однако самой компании пришлось уволить около 13% сотрудников.

Покупка Patreon даст инфлюенсерам больше возможностей для монетизации контента и общения с подписчиками. Исчезнет необходимость покидать Instagram. У подписчиков будет больше причин пользоваться приложением, если получить доступ к закрытому эксклюзивному контенту можно будет там же. По последним оценкам, стоимость Patreon составляет $450 млн.

На Patreon можно поддержать любимого стримера, певца или художника. Часто подписчикам предлагают несколько вариантов поддержки. Чем дороже, тем больше привилегий, тут за $5 предлагают отключить рекламу на сайте

Игры

VR-гарнитура Oculus должна была начать новую эру общения, а Facebook Space — стать новой метавселенной.

Тизер Facebook Spaces. Сейчас приложение не работает, его закрыли в 2019 году

Коронавирус показал, насколько сильно Facebook отстаёт от трендов цифровой социализации. Общение в играх, не в виртуальной реальности, вышло на первое место.

Чтобы наверстать упущенное, Facebook может задуматься о приобретении Epic Games, издателя Fortnite, а вместе с ним и Roblox, онлайн-платформы для создания игр. Это поможет корпорации охватить молодых пользователей интернета.

И Fortnite, и Roblox прежде всего социальные игры, созданные для общения. При условии стопроцентной надбавки с последнего раунда инвестиций Epic, а также надбавки в 50% с последнего финансирования Roblox, сделка может обойтись Facebook в $36 млрд.

Другие возможные поглощения

В сферах стриминга, перевозок и дизайна.

Uber покупает Convoy

Несмотря на то что потенциальная сделка с сервисом доставки Grubhub провалилась, Uber всё равно может измениться на глазах — отказаться возить людей и вещи.

В связи с тем, что компании-посредники, занимающиеся грузоперевозками, сейчас терпят убытки, у Uber появился шанс реабилитироваться. Неплохое вложение — логистические компании вроде Flexe, которые предлагают склады по запросу.

Google покупает Lyft

В отличие от Uber, Lyft не сменить направление работы. Обе компании связаны с Alphabet через инвестиции — 29 марта 2020 года доля холдинга в них оценивалась в $4 млрд.

Поэтому с помощью такой покупки генеральный директор Google Сундар Пичаи может закрепить стратегию распространения беспилотных такси Waymo на будущее.

Dropbox покупает Figma

Несмотря на редизайн в 2017 году, который называли «фантастическим кризисом среднего возраста», Dropbox так и не удалось перейти от сервиса для совместного доступа к файлам к сервису для совместной работы.

Figma стоимостью в $2 млрд могла бы исправить эту неудачу. Эту же проблему решил бы и сервис Notion, хотя он функционально конфликтует с Dropbox Paper.

Slack покупает Front

У Slack $862,5 млн в конвертируемых облигациях, поэтому покупательская способность сервиса высока. Почтовое приложение Front может оказаться полезным для Slack: у мессенджера появится возможность управлять и внешней коммуникацией. Front привлекла $59 млн инвестиций.

А покупка менеджера задач Asana за $1,5 млрд даст Slack связку, которая сможет конкурировать с Microsoft Teams.

Front собирает всю почту команды в одном месте

Netflix покупает Caffeine