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Финансы
Татьяна Боброва
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Sistema VC и другие вложили €7,8 млн в разработчика системы мониторинга состояния здоровья коров Материал редакции

Платформа на основе искусственного интеллекта Ida, разработанная бывшим топ-менеджером Microsoft, помогает повышать производительность фермы и следить за здоровьем животных.

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Стартап Connecterra из Нидерландов привлёк €7,8 млн от венчурного фонда АФК «Система» Sistema VC, фонда ADM Capital, компаний Kersia, Pymwymic и Breed Reply. Об этом vc.ru рассказали в Sistema VC.

Условия сделки и оценку стартапа партнёры не раскрывают. Компания планирует потратить деньги на расширение в Европе, Северной Америке и Новой Зеландии, а также на развитие технологии и основного продукта — платформы Ida.

«Наш фонд инвестирует в компании, трансформирующие консервативные отрасли с помощью ИИ. Сельское хозяйство как раз пример большого рынка, мало использующего новые инструменты, слабо подверженного изменениям, а значит это возможности для появления больших идей и компаний», — приводятся в сообщении слова президента Sistema VC Дмитрия Филатова.

Connecterra основана в 2014 году бывшим топ-менеджером Microsoft Ясиром Хохаром. Разработанная им платформа на основе искусственного интеллекта Ida оздана для фермеров, которые специализируются на молочном животноводстве.

Ida — это сенсоры для сбора информации о животном, а также массивы данных и мобильное приложение. С его помощью фермеры могут оценить состояние здоровья коров и их продуктивность, отслеживать влияние изменений, например в рационе, на стадо.

Сам Хохар говорил, что благодаря «умному» помощнику европейская ферма на 100 голов может рассчитывать на дополнительную годовую прибыль в €30 тысяч.

Среди клиентов Connecterra — Danone и Bayer. Без последнего раунда компания, по данным Crunchbase, привлекла $9,5 млн, в том числе от Sistema VC.

Бывший топ-менеджер Microsoft научил нейросеть…
И разработал «умного» помощника для фермеров Ida, с помощью которого отдельное европейское…
vc.ru

#новость #инвестиции #sistemavc

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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Сергей Щукин

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"здоровья коров для фермеров" 🤔😳🤪

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Nick

Сергей
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Лучше только здоровье фермеров для коров 😆

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Ivano Digital

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Vladi Krakovetskyi

0

В начале года Гонконге и Сингапуре начали чипировать собак и домашних животных. Теперь к коровам уже добрались 😁

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Designer Startup

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А в России, типа, фермеры в поддержке не нуждаются? Это все, что нужно знать об всех этих фейковых инвесторах.

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