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Платформа на основе искусственного интеллекта Ida, разработанная бывшим топ-менеджером Microsoft, помогает повышать производительность фермы и следить за здоровьем животных.
Стартап Connecterra из Нидерландов привлёк €7,8 млн от венчурного фонда АФК «Система» Sistema VC, фонда ADM Capital, компаний Kersia, Pymwymic и Breed Reply. Об этом vc.ru рассказали в Sistema VC.
Условия сделки и оценку стартапа партнёры не раскрывают. Компания планирует потратить деньги на расширение в Европе, Северной Америке и Новой Зеландии, а также на развитие технологии и основного продукта — платформы Ida.
«Наш фонд инвестирует в компании, трансформирующие консервативные отрасли с помощью ИИ. Сельское хозяйство как раз пример большого рынка, мало использующего новые инструменты, слабо подверженного изменениям, а значит это возможности для появления больших идей и компаний», — приводятся в сообщении слова президента Sistema VC Дмитрия Филатова.
Connecterra основана в 2014 году бывшим топ-менеджером Microsoft Ясиром Хохаром. Разработанная им платформа на основе искусственного интеллекта Ida оздана для фермеров, которые специализируются на молочном животноводстве.
Ida — это сенсоры для сбора информации о животном, а также массивы данных и мобильное приложение. С его помощью фермеры могут оценить состояние здоровья коров и их продуктивность, отслеживать влияние изменений, например в рационе, на стадо.
Сам Хохар говорил, что благодаря «умному» помощнику европейская ферма на 100 голов может рассчитывать на дополнительную годовую прибыль в €30 тысяч.
Среди клиентов Connecterra — Danone и Bayer. Без последнего раунда компания, по данным Crunchbase, привлекла $9,5 млн, в том числе от Sistema VC.
"здоровья коров для фермеров" 🤔😳🤪
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