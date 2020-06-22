По итогам года их выручка может сократиться на 9-11%, считают аналитики Content Review.
- С марта по май 2020 года из-за пандемии российские сотовые операторы потеряли около 30 млрд рублей, оценило агентство Content Review. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
- По итогам года их выручка может сократиться на 9-11% — примерно на 114–140 млрд рублей, считают аналитики.
- Это превышает прогноз Минкомсвязи о снижении рынка на 3% при отсутствии господдержки, отмечает газета.
- В МТС отказались комментировать прогнозы агентства. В Tele2 считают, что прогнозы преждевременны. Представитель «Билайна» отметил, что результаты года будут зависеть от скорости восстановления бизнеса. В «МегаФоне» считают, что операторам необходимо находить возможности для пересмотра бизнес-модели.
- Источник «Коммерсанта» в одном из операторов считает, что компании действительно могли потерять около 30 млрд рублей во время пандемии, но прогноз падения выручки до 11%, по его мнению, сильно завышен.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Василий Петров
бедняги
Alexander MitryashkinВасилий
Ждём новые хитрые способы по выкачиванию денег из населения. Все же топ менеджменту надо свой КПИ отрабатывать