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Финансы
Галина Мубаракшина
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Британский сервис приёма онлайн-платежей Checkout привлёк $150 млн — за год его оценка выросла почти втрое, до $5,5 млрд Материал редакции

Стартап с инвестициями DST Global Юрия Мильнера стал одним из самых дорогих финтех-сервисов в Европе наряду с Revolut и шведским Klarna.

9 комментариев
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Сервис онлайн-платежей Checkout.com со штаб-квартирой в Лондоне закрыл раунд В на $150 млн. Оценка компании превысила $5,5 млрд — это почти втрое больше, чем в мае 2019 года, когда Checkout.com получил от инвесторов $230 млн.

В числе новых инвесторов стартап назвал американский хедж-фонд Coatue Management. Ранее Checkout.com поддержали венчурная фирма Insight Partners, инвестиционная компания DST Global Юрия Мильнера и другие.

Checkout.com в 2012 году основал Гийом Пуса (Guillaume Pousaz). Изначально компания называлась Opus Payments. Она предоставляет бизнесу платформу для упрощённой обработки и приёма онлайн-платежей. Сервис Checkout.com поддерживает свыше 150 валют, с ним сотрудничают Visa, Mastercard и другие крупные платёжные системы.

Среди конкурентов стартапа CNBC называет американский сервис Stripe (оценён в $36 млрд) и голландский стартап Adyen (его рыночная капитализация превышает $38 млрд). Теперь Checkout.com — один из самых дорогих финтех-стартапов в Европе, наряду с британским мобильным банком Revolut и шведским онлайн-банком Klarna.

В мае 2020 года объём транзакций через платформу Checkout.com увеличился на 250% год к году, сообщил Пуса. Количество сотрудников за год выросло с 250 до 750. Компания сообщила, что была прибыльной с момента основания, указывает CNBC: в 2018 году её чистая прибыль составила $2,3 млн, а выручка — $74,8 млн.

Офисы Checkout.com расположены в Европе, Южной Америке, ОАЭ, Сингапуре и Австралии. В числе её клиентов — Samsung, Virgin и Adidas.

#новость #checkout #финтех

Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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Ivano Digital

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не очень понятен бум этих плтежек. Их же на каждом углу завались.

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John Tinko

Ivano
0

первый раз ты прав, бро

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Eugene Smirnov

1

Интересного, почему неприбыльный и никогда не будучи прибыльный нео-банк оценивается больше, чем прибыльный финтех с нормальной(p&l-ной) бизнес моделью.

Ответить

Roman Moskovskiy

Eugene
0

У него итоговый рынок больше?

Ответить

Eugene Smirnov

Roman
0

Больше

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Сергей Сальников-Введенский

0

Русских как обычно, не подключают?

Ответить

John Tinko

0

пузырь, имхо

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евгений аношин

0

Wirecard умер, делаем новый

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Юрий Иванов

0

Неужели банки с их деньгами такие тупые, что не могут сделать подобное со времен Масковского Пайпола?  Поясните кто в теме? Тем более этих финтехстартапов как собак уже нерезанных, и каждый банк должен к им всем подключиться?
Или это отмывка какая ?

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