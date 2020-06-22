Стартап с инвестициями DST Global Юрия Мильнера стал одним из самых дорогих финтех-сервисов в Европе наряду с Revolut и шведским Klarna.

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Сервис онлайн-платежей Checkout.com со штаб-квартирой в Лондоне закрыл раунд В на $150 млн. Оценка компании превысила $5,5 млрд — это почти втрое больше, чем в мае 2019 года, когда Checkout.com получил от инвесторов $230 млн.

В числе новых инвесторов стартап назвал американский хедж-фонд Coatue Management. Ранее Checkout.com поддержали венчурная фирма Insight Partners, инвестиционная компания DST Global Юрия Мильнера и другие.

Checkout.com в 2012 году основал Гийом Пуса (Guillaume Pousaz). Изначально компания называлась Opus Payments. Она предоставляет бизнесу платформу для упрощённой обработки и приёма онлайн-платежей. Сервис Checkout.com поддерживает свыше 150 валют, с ним сотрудничают Visa, Mastercard и другие крупные платёжные системы.

Среди конкурентов стартапа CNBC называет американский сервис Stripe (оценён в $36 млрд) и голландский стартап Adyen (его рыночная капитализация превышает $38 млрд). Теперь Checkout.com — один из самых дорогих финтех-стартапов в Европе, наряду с британским мобильным банком Revolut и шведским онлайн-банком Klarna.

В мае 2020 года объём транзакций через платформу Checkout.com увеличился на 250% год к году, сообщил Пуса. Количество сотрудников за год выросло с 250 до 750. Компания сообщила, что была прибыльной с момента основания, указывает CNBC: в 2018 году её чистая прибыль составила $2,3 млн, а выручка — $74,8 млн.