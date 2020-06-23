Заявку в фонд могут подать компании из любой страны и на любой стадии развития.
- Amazon будет инвестировать в компании, чьи разработки способствуют переходу к экономике с низким углеродным следом. Для этого ритейлер создаст The Climate Pledge Fund с начальными инвестициями в размере $2 млрд.
- Фонд поддержит разработки в разных сферах, включая транспорт, логистику, энергетику, производство, сельское хозяйство, уточняет CNBC. Организация принимает запросы на e-mail: cpf-info@amazon.com.
- Ритейлер будет рассматривать предложения от компаний со всего мира, на разной стадии развития, от стартапов до сложившегося бизнеса, заявил глава Amazon Джефф Безос.
- «Каждая потенциальная инвестиция будет оцениваться с точки зрения её способности ускорить путь к безуглеродной экономике и помочь в сохранении планеты для будущих поколений», — добавил Безос.
- Новый венчурный фонд — часть программы Amazon по борьбе с изменением климата, напоминает CNBC. К 2040 году компания обещала свести к нулю собственные выбросы углекислого газа.
- В феврале 2020 года Безос анонсировал создание фонда Bezos Earth Fund в размере $10 млрд. Фонд будет финансировать проекты учёных и организаций, которые борются с изменением климата.
- К 2025 году компания планирует полностью перейти на использование альтернативных источников энергии. Сегодня Amazon ведёт 91 проект в сфере возобновляемой энергетики, включая 31 проект ветряных и солнечных электростанций.
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