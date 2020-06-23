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Финансы
Альберт Хабибрахимов
3413

«Яндекс» и «Сбербанк» разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет» Материал редакции

Дополнительно интернет-компания привлечёт $800 млн от структур ВТБ, Романа Абрамовича и других инвесторов.

47 комментариев
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«Яндекс» и «Сбербанк» официально объявили о разделении совместных активов:

  • «Яндекс» выкупит долю «Сбербанка» в «Маркете» за 42 млрд рублей. Банку принадлежит 45% в компании.
  • «Сбербанк» заплатит за долю «Яндекса» в «Деньгах» 2,4 млрд рублей. Сейчас банку принадлежит 75% этой компании.

Стороны планируют закрыть сделки в третьем квартале 2020 год, их уже одобрили совет директоров «Яндекса» и правление «Сбербанка». Сделку о выкупе доли в «Яндекс.Маркете» должна согласовать Федеральная антимонопольная служба России, уточнили в интернет-компании.

Конкуренция между экосистемами «Сбербанка» и «Яндекса» стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом «Яндекса» удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение.

Мы планируем остаться партнёрами с «Яндексом» в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям.

Лев Хасис
первый зампред правления «Сбербанка»

Президент «Сбербанка» Герман Греф останется членом совета директоров «Яндекса» до следующего собрания акционеров компании, но в будущем он покинет совет.

Герман Греф и Аркадий Волож подписывают соглашение о создании СП на базе «Яндекс.Денег», 2012 год

Что станет с «Маркетом»

«Яндекс» выкупит у «Сбербанка» 45% «Яндекс.Маркета» за 42 млрд рублей при общей оценке компании около 87,3 млрд рублей. При создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета» в 2018 году партнёры оценивали его в 60 млрд рублей, банк вложил 30 млрд рублей в обмен на 45% акций «Яндекс.Маркета».

«Совокупная прибыль "Сбербанка" от сделки составит около 20 млрд рублей, её окончательный размер будет определён на момент закрытия», — сообщили в пресс-службе «Сбербанка».

После «развода» «Яндекс» консолидирует 100% «Маркета» и, как и раньше, выделит часть акций под мотивационную программу сотрудников. Команда «Маркета» продолжит свою работу под руководством гендиректора Максима Гришакова.

Компания «Яндекс.Маркет» развивает одноимённый агрегатор товаров в разных магазинах и онлайн-маркетплейс «Беру». По собственным данным «Яндекса», оборот «Беру» составляет около 4 млрд рублей в месяц, а каждый день покупателям доставляют более 130 тысяч товаров.

«Яндекс» уже анонсировал развитие «Маркета» в связке с другими своими сервисами:

  • Водители «Яндекс.Такси» и курьеры «Еды» и «Лавки» смогут доставлять заказы на «последней миле».
  • «Поиск» и «Дзен» начнут показывать пользователям «новые сценарии покупки и новые услуги».

Благодаря таким партнёрствам «Маркет» сможет уменьшить расходы на логистику и на привлечение покупателей, рассчитывают в компании. Новая стратегия предполагает увеличение инвестиций в развитие маркетплейса, отметили в «Яндексе», но не уточнили, сколько потребуется денег.

Миллионы товаров в одном месте, надёжная и быстрая доставка, доступные цены. Эти три направления станут нашим фокусом в развитии платформы интернет-торговли. Кроме этого, мы продолжим развивать «Яндекс.Маркет» как площадку, на которой десятки тысяч наших партнёров — продавцы товаров — могут найти своего покупателя.

Тигран Худавердян
управляющий директор «Яндекса»

Что станет с «Деньгами»

«Яндекс.Деньги» и все её сервисы продолжат работать в обычном режиме, но до конца 2020 года компания проведёт ребрендинг и сменит название. Новое название пока неизвестно.

Пользователи по-прежнему смогут авторизоваться с помощью аккаунта на «Яндексе», а банковские карты «Денег» будут работать до окончания срока, после чего их можно будет перевыпустить.

«Сбербанк» выкупит у «Яндекса» 25% плюс один рубль в «Яндекс.Деньгах» и станет единственным собственником компании. Предварительная сумма выкупа — 2,4 млрд рублей, окончательная сумма будет зависеть от курса доллара на дату закрытия сделки.

В «Сбербанке» отметили, что сделка проходит с «существенным дисконтом к рыночной стоимости», поскольку проводится по цене, определённой на базе соглашения о покупке доли в «Яндекс.Деньгах» от 2013 года.

«Яндекс» получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг, по соглашение 2013 году компании было запрещено это делать. Осенью 2019 года источники The Bell говорили, что «Яндекс» готовится запустить сервис для покупки и продажи ценных бумаг «Яндекс.Инвестиции», а его партнёром может стать ВТБ.

«Яндекс» получит инвестиции и новых акционеров

«Яндекс» привлечёт $800 млн дополнительных инвестиций для дальнейшего развития и новых инициатив. Компания выпустит акции класса A, их экономическая доля в капитале составит около 5, голосующая доля — 2,5%.

Акции на $600 млн в равных долях купят «ВТБ Капитал», инвесткомпания Романа Абрамовича и инвесткомпания, бенефициарами которой выступают Александр Абрамов и Александр Фролов. Остальные акции на $200 млн будут проданы по ускоренной подписке.

Инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции «Яндекса» в течение двух лет. Кроме этого, в течение двух лет они не могут увеличить свою долю в компании более чем до 3,99%.

Впервые о возможном «разводе» «Сбербанка» и «Яндекса» сообщили источники The Bell в июне 2020 года. Причиной могло стать «непорядочное отношение» со стороны «Сбербанка», который начал развивать свою экосистему сервисов вместе с Mail.ru Group, главным конкурентом «Яндекса».

«Непорядочное поведение»: почему расходятся…
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vc.ru

#новость #яндекс #сбербанк

Альберт Хабибрахимов
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47 комментариев
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Роман Домнин

23

Прощай Яндекс.Деньги😪

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Николай Западный

Роман
0

Пользовался 12 лет

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Sergei Timofeyev

Николай
0

Назад

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Николай Кузнецов

11

Как можно было Сберу отдать ЯДеньги... непанимаю. 

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Пол Финч

Николай
7

У Сбера уже было 75% в ЯДеньги, к слову

Ответить

Николай Кузнецов

Пол
0

Да в курсе, нормальный блокирующий пакет был, понятная стратегия при работе с банком  номер 1. 

Ответить

Applied Spaceman

Николай
3

Очень просто. ЯД по сути единолично (не) развивался Сбером, и никакой важной роли в экосистеме Яндекса не принимал, при этом по условию договора Яндекс не мог запускать другие финтех сервисы. Сейчас же Яндекс от этого обременения избавился, чтобы запустить полностью свои новые ЯД 2.0, которые будет развивать под свои нужны и таким как они его видят, о чем и сказано в пресс-релизе.
Вангую будет что-то типа собственной карты Яндекс.Плюс уже без кооперации с Тинькофф и Альфой, с бесплатным обслуживанием и повышеным кэшбеком на Беру, Такси, Драйве, Еде, Лавке и т.д. 

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Applied
3

Беру!

Ответить

ДМИТРИЙ СТАРИКОВ

Applied
1

Для этого Яндексу нужна будет банковская лицензия, которая, к слову, на дороге не валяется. Придется или долго мучиться для ее получения или купить какой-нибудь захудалый банк с потрохами.

Ответить

selecadm

ДМИТРИЙ
0

У Яндекс.Денег есть лицензия, но если я правильно понял, она уходит Сбербанку.

Ответить

Sergei Timofeyev

selecadm
1

Нет. Это НКО, а не банк

Ответить

Applied Spaceman

ДМИТРИЙ
0

Нужна, но не думаю что для такой компании как Яндекс эта проблема.

Ответить

Николай Кузнецов

Applied
0

Facepalm

Ответить

Sergei Timofeyev

ДМИТРИЙ
0

Тинькофф купят 

Ответить

Николай Кузнецов

Applied
0

Вы слишком уверенно рассуждаете об этом, что я даже положу коммент в закладки, чтобы через год убедиться, что я правильно понял, что вы ошибаетесь. 

Ответить

Applied Spaceman

Николай
0

Да, пожалуйста. Можете так же в закладки добавить пресс-релиз Яндекса, ссылка на который есть в новости, и где об этом почти прямым текстом написано.

Ответить

Николай Кузнецов

Applied
0

Пришлите мне английский абзац этого из прессухи:
"Вангую будет что-то типа собственной карты Яндекс.Плюс уже без кооперации с Тинькофф и Альфой, с бесплатным обслуживанием и повышеным кэшбеком на Беру, Такси, Драйве, Еде, Лавке и т.д." 

Ответить

Applied Spaceman

Николай
–1

Я рекомендую вам не переобуваться на лету, выглядит комично. Вы написали «Вы слишком уверенно рассуждаете (!)...». В приведённом вами абзаце никаких моих рассуждений нет, есть вангования. Рассуждения были в абзацах до этого. Или вам нужно объяснять смысл слова «вангую»?
Объясняю, вангую = предсказываю, предполагаю, высказываю мнение о будущем.
Это так в интернете пишут, сленг типа.

Ответить

Ivan Kornev

7

Называться будет, видимо, СберДеньги?

Ответить

Лаванда

Ivan
6

И возглавит этот проект Михаил Павлович Терентьев 

Ответить

Ульян Романов

Лаванда
0

Ты пьяный или кто?

Ответить

Алексей Фролов

Ivan
1

СбеДен

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Ivan
1

Сбербанк.Банк

Ответить

Sergei Timofeyev

Ильяс
0

А вклады там сбербанк.банк.сбер

Ответить

Alexey Nekrasov

7

Как будто Яндекс на***ли

Ответить

Серёжка Зожкин

2

алилуя, избавится от этих пердунов

Ответить

Милан Art

2

Попахивает тем самым «Сберберувсе» который очень хочет прибрать к рукам даже тротуары под моим домом, которые скоро будут перекрашены в зелёные цвета

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badResistor

2
Ответить

Алейченко Сергей

2

Капут Яндекс деньгам. Теперь иметь карту Яд будут не нужно. Там комиссии вырастут и все данные будут сливаться мигом. Увеличатся мошенничество.

Особенно обидно будут, что будут звонить все подряд и предлагать карты банков и всякую чушь.

Сбер дырявое ведро. Оставил один раз телефон, звонят кто ни попадя.

Ответить

Anton Astahov

Алейченко
0

Ну насчёт званков данные могут сливать и другие операторы связи,у которых вы были зарегестрированны и нужно просто у тех операторов написать заявление о прекращении хранения ваших персональных данных.

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Фарамунд Белозубый

2

Монополия тут...монополия там...богачи дальше богатеют и разводят простой народ, чтобы тот плясал только под их дудку. О какой поддержке малого бизнеса кто и что говорит???? Его просто даже не задавили а выдавили как прыщик. Когда тут такие акулы просто делять весь торговый рынок на фоне Панды...на свой и не нужный... Открыто показывая размеры своего кошелька... Не тянешь или не хочешь в маркетплейс? соси лапу, паси овец и дабывай "свое народное достояние" для остальных стран мира...за гроши! 🙌всем добра!!!

Ответить

Mirzo Murody

1

СберКасса, СберЗдоровье, СберМаркет, СберДеньги, БузФуд, БузКоин...СберБуз, АрБуз, СберМетро, СберАвто, СберБой, СбероПолис, СбероГрад, СберМойка... СберДум, СберВсе...

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S.Z

Mirzo
1

Зато есть конкурент яндексу, который тоже "всё"

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Лёха Литвинов

1

Мне кажется, это тот случай, когда хуже будет всем. Сбер вряд ли построит что-то хорошее с Озоном и Мэйлом. Но корпоративная культура этих двух компаний Сберу, конечно, ближе и понятнее. 

А Яндексу может не хватить денег развивать Беру.

Ответить

Anton Astahov

Лёха
0

Беру Ценник слишком завышена,чем у Озон,сам не первый год пользуюсь Озоном и там все Топ,чем у Беру и ценник хороший.

Ответить

Александр Нестеров

Лёха
0

Во-первых, Яндекс на допэмиссии поднял 800 млн и собирается пустить их как раз на свой e-commerce. Во-вторых, тут речь не только про деньги. У Яндекса технологии, а это сегодня преимущество гораздо более весомое, чем потоки денег, которые будут не пойми как потрачены 

Ответить

Pelifosoff

1

Жаль. Нужно будет понять, что делать со своими Яндекс Деньгами. Через год их видимо не станет. 

Ответить

Кирилл Трубецкой

–1

Как по мне так корабль тонет и крысы бегут

Ответить

Applied Spaceman

Кирилл
1

Ахаха, какая обидчивая лалка

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Vasiliy Basileux

Applied
1

аналогично) не обращайте внимание.

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ave ego

0

теперь пусть уберут каждый из своего проекта чужие торговые знаки. если в яндекс деньгах теперь нет яндекса - то и название яндекс оттуда надо убрать.. а то путанница выходит..еще наверняка друг у друга бренд арендуют.. 

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Applied Spaceman

ave
0

В пресс-релизе указано что ЯД ждёт ребрендинг до конца года. 

Ответить

selecadm

ave
0

Акадо-Екатеринбург до сих пор Акадо, хотя мы екатеринбургский бизнес несколько лет назад ДОМ.РУ продали. Когда звонили и говорили, что в терминале случайно оплатили Акадо-Екатеринбург, посылал разбираться с ЭР-Телеком Холдингом. До некоторых доходило не с первого раза.

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Евгений Старцев

0

Междусобойчик

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Alexey Nesterenko

0

Зачем Сберу деньги?

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Green Base

0

Баш на баш

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Anton Astahov

0

Народ надо понимать,что Сбер,что Яндекс у все у них большой часть пакет акции принадлежит государству или государственной структуре,как произошло с Яндексом,которому пришлось под давление продать большой пакет акции Госс структуре.Как Сбер продали люди из ЦБ государству,что ВТБ владеет 55%государство.Толком ничего не измениться,только произайду внутренние рокировки для лучшей их контроля и работы и все ну и найдут способ,что бы с народа побольше комиссию по иметь,но за последнее время Сбер реально стал днищем по работе с физ лицами.

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