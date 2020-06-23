Дополнительно интернет-компания привлечёт $800 млн от структур ВТБ, Романа Абрамовича и других инвесторов.

В закладки

«Яндекс» и «Сбербанк» официально объявили о разделении совместных активов:

«Яндекс» выкупит долю «Сбербанка» в «Маркете» за 42 млрд рублей. Банку принадлежит 45% в компании.



«Сбербанк» заплатит за долю «Яндекса» в «Деньгах» 2,4 млрд рублей. Сейчас банку принадлежит 75% этой компании.

Стороны планируют закрыть сделки в третьем квартале 2020 год, их уже одобрили совет директоров «Яндекса» и правление «Сбербанка». Сделку о выкупе доли в «Яндекс.Маркете» должна согласовать Федеральная антимонопольная служба России, уточнили в интернет-компании.

Конкуренция между экосистемами «Сбербанка» и «Яндекса» стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом «Яндекса» удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение.

Мы планируем остаться партнёрами с «Яндексом» в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям. Лев Хасис

первый зампред правления «Сбербанка»



Президент «Сбербанка» Герман Греф останется членом совета директоров «Яндекса» до следующего собрания акционеров компании, но в будущем он покинет совет.

Герман Греф и Аркадий Волож подписывают соглашение о создании СП на базе «Яндекс.Денег», 2012 год

Что станет с «Маркетом»

«Яндекс» выкупит у «Сбербанка» 45% «Яндекс.Маркета» за 42 млрд рублей при общей оценке компании около 87,3 млрд рублей. При создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета» в 2018 году партнёры оценивали его в 60 млрд рублей, банк вложил 30 млрд рублей в обмен на 45% акций «Яндекс.Маркета».

«Совокупная прибыль "Сбербанка" от сделки составит около 20 млрд рублей, её окончательный размер будет определён на момент закрытия», — сообщили в пресс-службе «Сбербанка».

После «развода» «Яндекс» консолидирует 100% «Маркета» и, как и раньше, выделит часть акций под мотивационную программу сотрудников. Команда «Маркета» продолжит свою работу под руководством гендиректора Максима Гришакова.

Компания «Яндекс.Маркет» развивает одноимённый агрегатор товаров в разных магазинах и онлайн-маркетплейс «Беру». По собственным данным «Яндекса», оборот «Беру» составляет около 4 млрд рублей в месяц, а каждый день покупателям доставляют более 130 тысяч товаров.

«Яндекс» уже анонсировал развитие «Маркета» в связке с другими своими сервисами:

Водители «Яндекс.Такси» и курьеры «Еды» и «Лавки» смогут доставлять заказы на «последней миле».

«Поиск» и «Дзен» начнут показывать пользователям «новые сценарии покупки и новые услуги».

Благодаря таким партнёрствам «Маркет» сможет уменьшить расходы на логистику и на привлечение покупателей, рассчитывают в компании. Новая стратегия предполагает увеличение инвестиций в развитие маркетплейса, отметили в «Яндексе», но не уточнили, сколько потребуется денег.

Миллионы товаров в одном месте, надёжная и быстрая доставка, доступные цены. Эти три направления станут нашим фокусом в развитии платформы интернет-торговли. Кроме этого, мы продолжим развивать «Яндекс.Маркет» как площадку, на которой десятки тысяч наших партнёров — продавцы товаров — могут найти своего покупателя. Тигран Худавердян управляющий директор «Яндекса»

Что станет с «Деньгами»

«Яндекс.Деньги» и все её сервисы продолжат работать в обычном режиме, но до конца 2020 года компания проведёт ребрендинг и сменит название. Новое название пока неизвестно.

Пользователи по-прежнему смогут авторизоваться с помощью аккаунта на «Яндексе», а банковские карты «Денег» будут работать до окончания срока, после чего их можно будет перевыпустить.

«Сбербанк» выкупит у «Яндекса» 25% плюс один рубль в «Яндекс.Деньгах» и станет единственным собственником компании. Предварительная сумма выкупа — 2,4 млрд рублей, окончательная сумма будет зависеть от курса доллара на дату закрытия сделки.

В «Сбербанке» отметили, что сделка проходит с «существенным дисконтом к рыночной стоимости», поскольку проводится по цене, определённой на базе соглашения о покупке доли в «Яндекс.Деньгах» от 2013 года.

«Яндекс» получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг, по соглашение 2013 году компании было запрещено это делать. Осенью 2019 года источники The Bell говорили, что «Яндекс» готовится запустить сервис для покупки и продажи ценных бумаг «Яндекс.Инвестиции», а его партнёром может стать ВТБ.

«Яндекс» получит инвестиции и новых акционеров

«Яндекс» привлечёт $800 млн дополнительных инвестиций для дальнейшего развития и новых инициатив. Компания выпустит акции класса A, их экономическая доля в капитале составит около 5, голосующая доля — 2,5%.

Акции на $600 млн в равных долях купят «ВТБ Капитал», инвесткомпания Романа Абрамовича и инвесткомпания, бенефициарами которой выступают Александр Абрамов и Александр Фролов. Остальные акции на $200 млн будут проданы по ускоренной подписке.

Инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции «Яндекса» в течение двух лет. Кроме этого, в течение двух лет они не могут увеличить свою долю в компании более чем до 3,99%.