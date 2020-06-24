Что думают экономисты про повышение НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год.

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23 июня Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год (около 416 тысяч рублей в месяц). Повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превышает эту сумму.

По словам президента, эта мера добавит бюджету дополнительные 60 млрд рублей в год.

Переход к прогрессивной шкале вызвал вопросы у экономистов: как правильно считать налоги, как будут распределяться деньги и не будет ли измененный НДФЛ лишь началом для постепенного повышения ставок для тех, кто много зарабатывает.

ФНС

Сколько человек затронет увеличенный НДФЛ

По данным Росстата, в 2019 году зарплату более 250 тысяч рублей (верхняя планка Росстата) получало 0,8% всех работающих в стране — около 580 тысяч человек из 73 млн.

Сколько из них получает зарплату более 416 тысяч рублей — эксперты точно подсчитать не могут, по их оценкам, это от 100 тысяч до 500 тысяч человек.

По оценке управляющего директора группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрея Пискунова, такую зарплату получает не больше 250 тысяч человек.

Директор Независимого института социальной политики Лилия Овчарова считает, что повышение НДФЛ коснётся 100-130 тысяч человек — из расчета, что бюджет получит около 60 млрд рублей в год.



«Из расчета, что совокупный годовой доход тех, кого коснётся повышение, должен составлять не менее 3 трлн рублей — это около 500 тысяч человек», — заявила доцент экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.



Куда пойдут деньги

Путин предложил «окрасить» деньги и направить на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации.

Сборы от НДФЛ поступают в бюджеты регионов и муниципалитетов, а значит, большую часть из 60 млрд рублей получат только самые богатые регионы: Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО и Татарстан, считает Андрей Пискунов из НКР.

Нужны ли Москве при бюджете в два триллиона рублей несколько десятков миллиардов для помощи больным детям? Скорее всего, этот налог будет как-то поступать в федеральный бюджет, но как это будет администрироваться — пока неясно. Андрей Пискунов агентство НКР

Но 60 млрд рублей в год на лечение детей с редкими заболеваниями — «это очень хорошие деньги», отмечает директор Института экономики здравоохрнения ВШЭ Лариса Попович.

По её словам, лекарства стоят очень дорого, для лечения в зависимости от сложности заболевания может потребоваться от 39 до 140 млн рублей, а общее финансирование всех пациентов-льготников с редкими заболеваниями — около 125 млрд рублей в год.

При этом в России к орфанным (редким) заболеваниям относят лишь 226 заболеваний из 31 тысячи известных в мире, а государственные льготы распространяются только на 24 вида заболеваний, заявляет Попович.

В чём сложности сбора разных НДФЛ

Единая ставка НДФЛ в 13% действовала в России с 2001 года, когда она сменила прогрессивную шкалу от 12 до 30%, которая зависела от дохода.

Основная проблема с прогрессивной шкалой НДФЛ — администрирование налога, так как неясно, кто и каким образом будет высчитывать разницу между 13 и 15%, отмечают опрошенные The Bell предприниматели.

Минфин и вовсе выступал против повышения ставки в таком формате, так как существенного роста поступлений в бюджет это не даст, но затруднит администрирование, пишет Forbes.

Например, под повышенный НДФЛ попадают топ-менеджеры крупных компаний, но их доход формируется из зарплаты, бонусов, дивидендов, продажи акций, депозитов и другим источников заработка. Из-за этого непонятно, какой доход будет у сотрудника по итогам года — а НДФЛ нужно рассчитывать ежемесячно.

Каким образом деньги с повышенного НДФЛ будут защищать от любого другого использования — также пока неизвестно, Минфин обещает проработать меры в соответствии с поручениями президента, но конкретные сроки и правила пока не определены.

Зачем увеличили НДФЛ

На ввод прогрессивной шкалы НДФЛ повлияло ухудшение экономической ситуации и резкое увеличение дефицита бюджета, а также запрос общества на «социальную справедливость», пишет Forbes.

У правительства было около десяти вариантов изменения налоговой ставки, включая отмену НДФЛ для малообеспеченных граждан с доходом 1,2-1,5 МРОТ, который составляет 12 130 рублей, и повышение ставки для тех, кто зарабатывает больше 1 млн рублей в месяц.

Но от идеи обнулить НДФЛ для бедных отказались из-за слишком большой потери доходов и сложного регулирования плавающей шкалы налогов. Вместо этого внесли адресные субсидии, такие как выплата на детей до 16 лет, пишет The Bell.

К чему может привести повышение НДФЛ

Глава счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что корректировка НДФЛ выглядит аккуратной, но налог нельзя менять дальше, чтобы не потерять доверие и стабильность.

Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн рублей в год. Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменён, это важно для доверия и стабильности. Алексей Кудрин глава счётной палаты России

Прямых последствий для экономики повышение НДФЛ иметь практически не будет, заявляет Андрей Пискунов из НКР. По его мнению, налог будет «практически неощутим» для тех, кого он коснётся: если у человека зарплата, например, 700 тысяч рублей в месяц, то 15% будет облагаться 280 тысяч рублей — разница в размере НДФЛ составит 5,6 тысяч рублей, отмечает экономист.

Небольшое повышение ставки не станет поводом для ухода доходов «в тень», более того, ФНС сейчас находится на принципиально новом уровне возможностей контроля и сбора налога, заявил партнер KPMG в России и СНГ Донат Подниек в разговоре с Forbes.

С ним не согласен советник гендиректора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов: экономист считает, что эффект для экономики будет несущественным, но заставит людей задуматься о том, чтобы уйти «в тень», вырастет риск эмиграции высокооплачиваемых ИТ-специалистов.

Так как для малоимущих граждан не отменён НДФЛ, решение только поднять налог — это «демонстративный» ответ на «запрос на справедливость», когда дети получат дополнительные деньги, которые платят более богатые граждане, считают экономист Андрей Мовчан и макроаналитик «Райффазенбанка» Станислав Мурашов.

Видимо, это популистский запрос на справедливость от населения. Мы прошли кризис, обеднели, и запрос от граждан требует, чтобы было «все лучшее детям» и за них заплатили более богатые граждане. Поддержка детей — это очень важно, но здесь проблемы вряд ли ощутимо решатся с помощью столь относительно незначительной суммы — видимо необходимы не столько сами дополнительные средства, сколько эффективность в их использовании. Станислав Мурашов макроаналитик «Райффазенбанка»

Будет ли дальнейшее изменение ставок НДФЛ

Само решение вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога может стать прецедентом для дальнейшего изменения ставок. Опрошенные ТАСС эксперты заявляют, что корректировка ставки позволит дальше перераспределять налоговую нагрузку.

В перспективе можно освободить от уплаты подоходного налога тех, чьи доходы ниже МРОТ, и ещё больше увеличить налог для людей с самым высоким доходом, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Повышение ставки с 13% до 15% — это абсолютно разумный маневр, а отсечение в пять млн рублей —тоже достаточно высокая и разумная цифра. Но все же я считаю, что это паллиативная мера. Если мы фактически заявляем о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения, [...], то нужно поднимать дальше. Людям, которые получают больше 50 млн рублей, не 15%, а 20% или 25%. А тем, кто получает больше 100 млн рублей, положить 30-35%. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

Переход с 13% до 30-40-45% должен быть постепенным, так как резкое усиление налоговой нагрузки увеличит число тех, кто получает «серую» зарплату, отмечает доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов.

При этом нужно учитывать не только повышение НДФЛ, но и введённый налог на доход по вкладам и долговым ценным бумагам, пишет ТАСС.

Эти меры могут вынудить граждан задуматься, как оптимизировать налоговую нагрузку: например, уйти в «тень», перевести часть накоплений в активы с большей доходностью (рынок акций), инвестиционные паи, считает глава институциональной дистрибуции в России и СНГ «Ренессанс Капитал» Григорий Седов и руководитель направления по взаимодействию с государственными органами «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.