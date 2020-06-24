Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
347

«Аккуратный менеджер и бюрократ»: Forbes узнал, как находящийся под домашним арестом Александр Повалко управлял РВК Материал редакции

В начале июня Повалко отправили под домашний арест — ему грозит до 10 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями.

1 комментарий
В закладки

В начале июня суд отправил под домашний арест главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за инвестицию $3 млн дочернего фонда РВК в калифорнийскую Alion Energy в 2016 году.

Forbes опросил бывших сотрудников и партнёров РВК и рассказал, как Александр Повалко управлял компанией.

Бюрократия и страх перед уголовными делами

До РВК Повалко работал заместителем министра образования России. В венчурную компанию он «принёс с собой бюрократию и страх перед уголовными делами», рассказывает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с особенностями работы РВК.

«Повалко боялся тратить деньги государства на венчурные инвестиции, хотя это была его прямая обязанность. Это был страх перед уголовным преследованием за неуспех компаний», — заявил один из бывших сотрудников компании.

Так, за весь 2019 год «дочки» РВК одобрили инвестиции в 24 портфельные компании на общую сумму 1,4 млрд рублей, а в 2016 году перед приходом Повалко компания инвестировала 2,6 млрд рублей в 34 компании, пишет Forbes.

«Более аккуратного менеджера чем Повалко я не встречал. Он подстилал соломку везде. Он ни разу не предприниматель, он бюрократ, но честный», — говорит другой собеседник издания.

Нынешнее руководство РВК можно обвинить в чем угодно, прежде всего в жуткой забюрократизированности, но точно не в уголовно наказуемых деяниях.

Алексей Конов
глава венчурного фонда RBV Capital

При этом менеджмент «дочек» РВК работал «на количество», рассказывает бывший сотрудник компании. «У менеджмента дочерних фондов РВК был специфический KPI: много проинвестировали — получили внушительный бонус, 100% от зарплаты в конце года. Поэтому вкладывали во все попавшиеся активы, лишь бы раздать деньги», — объяснил он.

В результате большая часть из получивших инвестиции РВК компаний — это «очень плохие активы, с которыми ничего нельзя было сделать и в которых со временем наступил дефолт», добавил собеседник издания.

В пресс-службе РВК заявили Forbes, что не комментируют частное мнение.

Игорь Агамирзян, возглавлявший РВК до 2016 года, не согласен с такой оценкой. «Далеко не все фонды с участием РВК уже закрылись — а те, которые закрылись, насколько я знаю, закрылись по крайней мере безубыточно», — заявил он.

Повалко назначили «чистить очень тяжелый исторический портфель», говорит знакомый главы РВК. Если раньше в РВК была установка, что инвестор не должен вмешиваться в управление компаниями, то с назначением Повалко стало «много формальных и неформальных согласований», заявил один из бывших сотрудников компании.

«РВК ведет себя как госконтролер: мало помогает фондам в развитии, но строго спрашивает. Решение может приниматься до трёх месяцев, даже до полугода. Все стало тормозиться, перепроверяться и запутываться», — отметил он.

Повалко и команда, которую он привёл в РВК, сосредоточились на программе «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), в рамках которой компания выдавала гранты, а не инвестиции, рассказывает один из собеседников Forbes, близкий к РВК.

Повалко и Федотов [советник] венчуром никогда не занимались. В результате, видимо, решили, что РВК не стоит инвестировать, а безопаснее выдавать гранты «Национальной технологической инициативы».

НТИ — это не их ответственность, а ответственность другого института развития. Отчетность с грантами тоже гораздо проще: коммерческий эффект не обязателен. Провели мероприятие, создали разработку? — Уже хорошо.

близкий к РВК собеседник Forbes

В чём обвиняют Повалко

3 июня сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски в офисе РВК и в доме Повалко. В течение двух дней Повалко допрашивали, после чего задержали.

Дело в инвестициях британской «дочки» РВК — фонда RVC I LP — в калифорнийскую компанию Alion Energy в январе 2016 года, объясняли в РВК. В 2012 году РВК перевела заём в размере $5 млн RVC I LP для покупки доли в компании Soft Machines. Затем в 2016 году британский фонд продал долю Intel, а деньги, полученные в результате сделки, вложил в Alion Energy, сообщали «Ведомости» со ссылкой она источники.

Следствие считает, что Повалко ничего не предпринял, чтобы RVC I LP вернула материнской компании долг в размере $5 млн. Однако фонд должен был вернуть займы РВК только в феврале и декабре 2022 года, утверждает РВК. При этом Повалко возглавил РВК почти через год после этой сделки — в декабре 2016 года. С 2009 года главой РВК был Игорь Агамирзян.

#новость #рвк

Лиана Липанова
+21 081
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0432\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 136851, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 24 Jun 2020 15:56:43 +0300", "is_special": false }
Трибуна
ApiX-Drive — онлайн-коннектор разных сервисов и приложений между собой без программистов
Рассказываем, как запустили аналог Zapier за три месяца.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Shuhrat Azimov

0

Детектив "Государство хочет вернуть трусливого менеджера домой"...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
Как работать с Google Analytics и Яндекс Метрикой?
Если вы хотите знать, как ведут себя пользователи на вашем сайте, надо использовать системы аналитики: они собирают нео…
0
X5Tech
Подписан
Отписаться
Создать стартап внутри корпорации: история запуска сервиса экспресс-доставки из «Перекрёстка»
Денис Харитонов, директор по информационным технологиям и стратегическим проектам «Перекрёстка» — о том, как открыть до…
3
Selectel
Подписан
Отписаться
Кому с VDI жить хорошо: как устроен и чем полезен виртуальный рабочий стол
В прошлом году 91% компаний сталкивались с инцидентами нарушения безопасности, а 13% — пострадали финансово. Виртуальны…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Anatoly Ivanov
за день
логичнее бы было сделать прогрессивную шкалу:  0-1 млн: 5%  1-2 млн: 9%  2-5 млн: 13%  5-10 млн: 15%  10-25 млн: 18%  20-50 млн: 22% 50+ млн: 30% а-ля Сечин, Чубайс: 99,999%   
Путин предложил увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% на заработок свыше 5 млн рублей в год
Peter Dmitrienko
за неделю
Наверное, единственная хорошая новость, в заголовке которой есть Роскомнадзор.
Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram в России

Комментарии

Bulat Ziganshin

Диванная аналитика: как новые…

Shuhrat Azimov

«Аккуратный менеджер и…

Mariya Ky

Путин: нужно позволить…

Рамиль Газетдинов

Apple представила iOS 14 с…

Михаил Алекперов

«Яндекс» и «Сбербанк» разделят…

Jaroslav Danilov

Диванная аналитика: как новые…

Рамиль Газетдинов

Apple представила iOS 14 с…

Михаил Алекперов

«Яндекс» и «Сбербанк» разделят…

Bulat Ziganshin

«Яндекс» и «Сбербанк» разделят…

Michael Smith

Telegram добавил видеозвонки в…

Mariya Ky

Путин: нужно позволить…

Михаил Алекперов

«Яндекс» и «Сбербанк» разделят…

Анон Плиз

«Яндекс» и «Сбербанк» разделят…

Danil Myakin

Инструкция по Growth-процессу

Anastasiya Mokhan

Как я поработала с Apple и…

Eugene Smirnov

В даркнете опубликовали базу с…

Юля Субботина

Нужен ли программисту диплом вуза

Sergey Bunevich

Пиксель ВКонтакте на…

Дмитрий Сульман

Диванная аналитика: как новые…

Nikita Kolmogorov

Нужен ли программисту диплом вуза