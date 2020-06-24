В начале июня Повалко отправили под домашний арест — ему грозит до 10 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями.

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В начале июня суд отправил под домашний арест главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за инвестицию $3 млн дочернего фонда РВК в калифорнийскую Alion Energy в 2016 году.

Forbes опросил бывших сотрудников и партнёров РВК и рассказал, как Александр Повалко управлял компанией.

Бюрократия и страх перед уголовными делами

До РВК Повалко работал заместителем министра образования России. В венчурную компанию он «принёс с собой бюрократию и страх перед уголовными делами», рассказывает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с особенностями работы РВК.

«Повалко боялся тратить деньги государства на венчурные инвестиции, хотя это была его прямая обязанность. Это был страх перед уголовным преследованием за неуспех компаний», — заявил один из бывших сотрудников компании.

Так, за весь 2019 год «дочки» РВК одобрили инвестиции в 24 портфельные компании на общую сумму 1,4 млрд рублей, а в 2016 году перед приходом Повалко компания инвестировала 2,6 млрд рублей в 34 компании, пишет Forbes.

«Более аккуратного менеджера чем Повалко я не встречал. Он подстилал соломку везде. Он ни разу не предприниматель, он бюрократ, но честный», — говорит другой собеседник издания.

Нынешнее руководство РВК можно обвинить в чем угодно, прежде всего в жуткой забюрократизированности, но точно не в уголовно наказуемых деяниях. Алексей Конов глава венчурного фонда RBV Capital

При этом менеджмент «дочек» РВК работал «на количество», рассказывает бывший сотрудник компании. «У менеджмента дочерних фондов РВК был специфический KPI: много проинвестировали — получили внушительный бонус, 100% от зарплаты в конце года. Поэтому вкладывали во все попавшиеся активы, лишь бы раздать деньги», — объяснил он.

В результате большая часть из получивших инвестиции РВК компаний — это «очень плохие активы, с которыми ничего нельзя было сделать и в которых со временем наступил дефолт», добавил собеседник издания.

В пресс-службе РВК заявили Forbes, что не комментируют частное мнение.

Игорь Агамирзян, возглавлявший РВК до 2016 года, не согласен с такой оценкой. «Далеко не все фонды с участием РВК уже закрылись — а те, которые закрылись, насколько я знаю, закрылись по крайней мере безубыточно», — заявил он.

Повалко назначили «чистить очень тяжелый исторический портфель», говорит знакомый главы РВК. Если раньше в РВК была установка, что инвестор не должен вмешиваться в управление компаниями, то с назначением Повалко стало «много формальных и неформальных согласований», заявил один из бывших сотрудников компании.

«РВК ведет себя как госконтролер: мало помогает фондам в развитии, но строго спрашивает. Решение может приниматься до трёх месяцев, даже до полугода. Все стало тормозиться, перепроверяться и запутываться», — отметил он.

Повалко и команда, которую он привёл в РВК, сосредоточились на программе «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), в рамках которой компания выдавала гранты, а не инвестиции, рассказывает один из собеседников Forbes, близкий к РВК.

Повалко и Федотов [советник] венчуром никогда не занимались. В результате, видимо, решили, что РВК не стоит инвестировать, а безопаснее выдавать гранты «Национальной технологической инициативы». НТИ — это не их ответственность, а ответственность другого института развития. Отчетность с грантами тоже гораздо проще: коммерческий эффект не обязателен. Провели мероприятие, создали разработку? — Уже хорошо. близкий к РВК собеседник Forbes

В чём обвиняют Повалко

3 июня сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски в офисе РВК и в доме Повалко. В течение двух дней Повалко допрашивали, после чего задержали.

Дело в инвестициях британской «дочки» РВК — фонда RVC I LP — в калифорнийскую компанию Alion Energy в январе 2016 года, объясняли в РВК. В 2012 году РВК перевела заём в размере $5 млн RVC I LP для покупки доли в компании Soft Machines. Затем в 2016 году британский фонд продал долю Intel, а деньги, полученные в результате сделки, вложил в Alion Energy, сообщали «Ведомости» со ссылкой она источники.