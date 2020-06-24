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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Он приносит небольшую выручку и компании тяжело конкурировать на рынке цифровых камер.
Olympus планирует продать своё подразделение, которое производит фотоаппараты, инвестиционному фонду под управлением Japan Industrial Partners (JIP), пишет The Verge. Согласно презентации компании, подразделение также выпускает объективы, бинокли и диктофоны.
24 июня 2020 года стороны подписали договор о намерениях: подразделение перестанет быть частью Olympus, компания передаст фонду все его акции. До 30 сентября участники сделки планируют оформить окончательное соглашение. Финансовые подробности соглашения Olympus и JIP не раскрыли.
Фотоаппараты — малая часть бизнеса компании, утверждает The Verge. Olympus в основном занимается медицинским оборудованием, например, эндоскопами, указывает издание. В ноябре 2019 года Bloomberg писал, что подразделение приносит Olympus 6% продаж, у него самая низкая маржинальность и рост по сравнению с другими направлениями бизнеса.
Olympus утверждает, что конкуренция на рынке цифровых фотокамер стала жёстче — рынок начал быстро сокращаться из-за эволюции смартфонов. В течение трёх финансовых лет подряд, до марта 2020 года, подразделение по производству фотоаппаратов было операционно убыточным.
JIP планирует оптимизировать новый бизнес и развивать продукты, используя бренды Olympus, в частности, фотоаппараты OM-D и объективы Zuiko, отмечает The Verge.
С Nikon и Canon конкурировать на рынке фотоаппаратов сейчас невозможно.
Расскажите это Sony и Fuji
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