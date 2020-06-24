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Финансы
Галина Мубаракшина
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Olympus запланировала продать бизнес по производству фотоаппаратов Материал редакции

Он приносит небольшую выручку и компании тяжело конкурировать на рынке цифровых камер.

6 комментариев
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Olympus планирует продать своё подразделение, которое производит фотоаппараты, инвестиционному фонду под управлением Japan Industrial Partners (JIP), пишет The Verge. Согласно презентации компании, подразделение также выпускает объективы, бинокли и диктофоны.

24 июня 2020 года стороны подписали договор о намерениях: подразделение перестанет быть частью Olympus, компания передаст фонду все его акции. До 30 сентября участники сделки планируют оформить окончательное соглашение. Финансовые подробности соглашения Olympus и JIP не раскрыли.

Фотоаппараты — малая часть бизнеса компании, утверждает The Verge. Olympus в основном занимается медицинским оборудованием, например, эндоскопами, указывает издание. В ноябре 2019 года Bloomberg писал, что подразделение приносит Olympus 6% продаж, у него самая низкая маржинальность и рост по сравнению с другими направлениями бизнеса.

Olympus утверждает, что конкуренция на рынке цифровых фотокамер стала жёстче — рынок начал быстро сокращаться из-за эволюции смартфонов. В течение трёх финансовых лет подряд, до марта 2020 года, подразделение по производству фотоаппаратов было операционно убыточным.

JIP планирует оптимизировать новый бизнес и развивать продукты, используя бренды Olympus, в частности, фотоаппараты OM-D и объективы Zuiko, отмечает The Verge.

Olympus OM-D

#новость #olympus

Галина Мубаракшина
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Laugh Radiant

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RIP

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Максим Макаров

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Дэмн...

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Алексей Грехов

0

С Nikon и Canon конкурировать на рынке фотоаппаратов сейчас невозможно.

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Vladimir Porhunov

Алексей
1

Расскажите это Sony и Fuji

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Данила Шевцов

Vladimir
0

Nikon и Canon скоро постигнет судьба Olympus

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Ware Wow

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Фотики ушли в проф оборудование

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