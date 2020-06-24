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Финансы
Татьяна Боброва
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«Яндекс» подтвердил заинтересованность в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси» — это вопрос цены Материал редакции

Компания постоянно находится в диалоге с Uber.

«Яндекс» заинтересован в увеличении своей доли в «Яндекс.Такси» и получении контроля в бизнесе, сообщил операционный и финансовый директор компании Грег Абовский на конференц-колле.

Мы в постоянном контакте с Uber. Пока нет никаких четких договоренностей, но мы очень заинтересованы в том, чтобы увеличить свою долю в СП до 100%. Я думаю, что здесь вопрос в согласовании цены, которая удовлетворила бы наших акционеров.

Грег Абовский
цитата по ТАСС

В июне 2020 года источники Bloomberg рассказали, что «Яндекс» рассматривает покупку доли Uber в их совместном предприятии «Яндекс.Такси». Российская интернет-компания планирует выкупить все 38%, указывало агентство, однако обсуждения находятся на ранней стадии.

#новость #яндекс #яндекстакси

Татьяна Боброва
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Дима Венглинский

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Тоже кстати заинтересован в выкупе доли Uber, но там этот вот вопрос цены дурацкий, не получается договориться на деньги которые у меня есть. 

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