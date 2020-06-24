«Яндекс» подтвердил заинтересованность в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси» — это вопрос цены
Материал редакции
Компания постоянно находится в диалоге с Uber.
«Яндекс» заинтересован в увеличении своей доли в «Яндекс.Такси» и получении контроля в бизнесе, сообщил операционный и финансовый директор компании Грег Абовский на конференц-колле.
В июне 2020 года источники Bloomberg рассказали, что «Яндекс» рассматривает покупку доли Uber в их совместном предприятии «Яндекс.Такси». Российская интернет-компания планирует выкупить все 38%, указывало агентство, однако обсуждения находятся на ранней стадии.
Дима Венглинский
Тоже кстати заинтересован в выкупе доли Uber, но там этот вот вопрос цены дурацкий, не получается договориться на деньги которые у меня есть.
Комментарий удален