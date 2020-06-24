Мы в постоянном контакте с Uber. Пока нет никаких четких договоренностей, но мы очень заинтересованы в том, чтобы увеличить свою долю в СП до 100%. Я думаю, что здесь вопрос в согласовании цены, которая удовлетворила бы наших акционеров.