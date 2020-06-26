Страна хочет создать собственную спутниковую навигационную систему для военных нужд, пишет The Telegraph.
- Великобритания договорилась о покупке 20% спутникового оператора OneWeb, чтобы создать навигационную систему, способную конкурировать с Galileo Евросоюза, сообщает The Times. По словам чиновников, сделка находится «на очень продвинутой стадии».
- Вечером 25 июня премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак подписали соответствующее соглашение. Сумма сделки составит $500 млн, пишет газета.
- После выхода из ЕС Великобритания потеряла доступ к военным возможностям Galileo и теперь нуждается в собственной спутниковой навигационной системе, объясняет The Telegraph.
- Штаб-квартира OneWeb находится Великобритании, но спутники компания производит во Флориде, передаёт издание. В марте 2020 года OneWeb объявила о своём банкротстве, в том числе из-за пандемии.
- Оператор управляет 74 спутниками на орбите и планировал увеличить их число до 650. После завершения проекта OneWeb сможет обеспечить широкополосную связь, а также передачу GPS-данных для военных и гражданских нужд, рассчитывают в компании.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Я не скажу свое имя машине
Вот и молодцы
Аарон МалисЯ
Молодцы то молодцы, но вот create, a classic, more than. И дайте им всем насладиться!
Mike Kosulin
Идея, конечно, хорошая. Но я бы не стал покупать сейчас. Как минимум, нужно чтобы была возможность купить в своем магазине и потом при необходимости продать.
Anton IvanovMike
Собственно, вы и сами прекрасно знаете, что в современном мире все должно быть так: 1. Деньги - это не деньги, а ресурс; 2. Деньги - это деньги.
Линьков ОлегAnton
Деньги, собственные деньги.
iFlow Games
И какой в этом смысл. Бред полнейший
Александр Хруслов
Ну договорились и договорились
Николай ГрудининАлександр
Для меня, например, было бы интересно узнать, кто в этом варился :) Вопрос: а зачем использовать Яндекс.Кассу? Можно ли будет сделать подписку на ОФД на основе их истории работы с ними?
Владислав Шведов
Сраная нейросеть, которая ничего не умеет.
Юрий Глотов
Зато у нас выше 100%+ в день не готовы за такую сумму работать.
Николай ГрудининЮрий
Вспоминаю историю с Нэвиллы, где парень в юности работал на заводе. На заводе работал чувак из-за того, что он не работал. Но он работал учителем.
Anatoly Ivanov
Ожидать продолжения пусков на Союзах теперь скорее всего не стоит.