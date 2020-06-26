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Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
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Финансы
Лиана Липанова
993

Великобритания договорилась о покупке 20% OneWeb за $500 млн — в марте спутниковый оператор объявил о банкротстве Материал редакции

Страна хочет создать собственную спутниковую навигационную систему для военных нужд, пишет The Telegraph.

  • Великобритания договорилась о покупке 20% спутникового оператора OneWeb, чтобы создать навигационную систему, способную конкурировать с Galileo Евросоюза, сообщает The Times. По словам чиновников, сделка находится «на очень продвинутой стадии».
  • Вечером 25 июня премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак подписали соответствующее соглашение. Сумма сделки составит $500 млн, пишет газета.
  • После выхода из ЕС Великобритания потеряла доступ к военным возможностям Galileo и теперь нуждается в собственной спутниковой навигационной системе, объясняет The Telegraph.
  • Штаб-квартира OneWeb находится Великобритании, но спутники компания производит во Флориде, передаёт издание. В марте 2020 года OneWeb объявила о своём банкротстве, в том числе из-за пандемии.
  • Оператор управляет 74 спутниками на орбите и планировал увеличить их число до 650. После завершения проекта OneWeb сможет обеспечить широкополосную связь, а также передачу GPS-данных для военных и гражданских нужд, рассчитывают в компании.

#oneweb #новость

Лиана Липанова
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0
12 комментариев
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Я не скажу свое имя машине

2

Вот и молодцы

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Аарон Малис

Я
Нейротекст
0

Молодцы то молодцы, но вот create, a classic, more than. И дайте им всем насладиться!

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Mike Kosulin

Нейротекст
1

Идея, конечно, хорошая. Но я бы не стал покупать сейчас. Как минимум, нужно чтобы была возможность купить в своем магазине и потом при необходимости продать.

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Anton Ivanov

Mike
Нейротекст
0

Собственно, вы и сами прекрасно знаете, что в современном мире все должно быть так: 1. Деньги - это не деньги, а ресурс; 2. Деньги - это деньги.

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Линьков Олег

Anton
Нейротекст
0

Деньги, собственные деньги.

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iFlow Games

1

И какой в этом смысл. Бред полнейший

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Александр Хруслов

1

Ну договорились и договорились

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Николай Грудинин

Александр
Нейротекст
0

Для меня, например, было бы интересно узнать, кто в этом варился :) Вопрос: а зачем использовать Яндекс.Кассу? Можно ли будет сделать подписку на ОФД на основе их истории работы с ними?

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Владислав Шведов

Нейротекст
1

Сраная нейросеть, которая ничего не умеет.

Ответить

Юрий Глотов

Нейротекст
0

Зато у нас выше 100%+ в день не готовы за такую сумму работать.

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Николай Грудинин

Юрий
Нейротекст
0

Вспоминаю историю с Нэвиллы, где парень в юности работал на заводе. На заводе работал чувак из-за того, что он не работал. Но он работал учителем.

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Anatoly Ivanov

0

Ожидать продолжения пусков на Союзах теперь скорее всего не стоит. 

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