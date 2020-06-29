Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
1369

Греф: «Сбербанк» снизил расходы на 12% во время пандемии и избежал увольнений — сокращал зарплаты топ-менеджменту Материал редакции

Запуск новых продуктов банку пришлось перенести на осень или 2021 год.

5 комментариев
В закладки

На фоне пандемии выручка «Сбербанка» резко упала, поэтому он составил программу снижения расходов примерно на 82 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал председатель правления банка Герман Греф.

По словам Грефа, 82 млрд рублей — это около 12% бюджета компании. Она снизила траты, в частности, за счёт снижения зарплат руководителей. «Мы не уменьшили жалованье у рядового персонала, коэффициенты премирования оставили те же, а вот менеджменту урезали», — пояснил он.

Герман Греф уточнил, что у менеджеров система оплаты труда зависит от прибыли компании. «В среднем менеджмент, если прибыль сократится вдвое, получит раза в три меньше», — пояснил он. У самого предправления лишь 15% зарплаты — фиксированная сумма, остальное — бонусы, которые зависят от рыночной капитализации компании и её прибыли.

«Сбербанк» также снизил операционные и капитальные расходы. «Постарались не трогать вложения в технологии. Все, что можно было уменьшить по части закупок в ремонты, сократили», — пояснил глава компании. Запуск новых продуктов организация перенесла на осень 2020 года или 2021 год.

Компания отказалась от сокращения персонала, но закрыла ежегодный плановый набор, уточнил он. Новых сотрудников нанимали «лишь в случае крайней необходимости». «Мы ни одного человека не уволили», — подчеркнул Греф.

Во время «карантина» банк работал с практически на полной мощности, с 90% штата, добавил глава банка.

#новость #сбербанк

Галина Мубаракшина
+10 098
4
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 5, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 138005, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 29 Jun 2020 12:17:40 +0300", "is_special": false }
Zadarma
Бесплатные продукты приносят нам десятки тысяч долларов в месяц
И привлекают больше клиентов, чем реклама.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var onload = function (container, isProduction = false) { const params = { container: container, location: 'article', }; if (isProduction) { params.css = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/MicrosoftTeams/all.min.css?' + ver; } new Special.Special(params); }; var container = d.getElementById('special-microsoft-teams'); if (container) { if (typeof Special === 'undefined') { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/MicrosoftTeams/all.min.js?' + ver; s.async = true; s.onload = function () { onload(container, true); }; d.body.appendChild(s); } else { onload(container); } } })(document, '53afbfaa');
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Я не скажу свое имя машине

9

  запуск новых продуктов банку пришлось перенести на осень или 2021 год

Господи, спасибо - спасибо - спасибо! 

Ответить

Михаил Синицын

5

Спасибо, что не уволили простых работяг

Ответить

Сергей Низовцев

Михаил
1

Они еще для голосования пригодятся. Со 2го июля можно увольнять.

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

Интересно послушать остальные гос. компании. Слышал, что Газпром как раз таки посокращал народ.

Ответить

Ivano Digital

0

Были времена, когда Сбербанк нужно было вытащить из болота - и Греф с этой задачей справился. Невероятными затратами, за которые можно было создать новые FB, Google и Amazon, но кое-как вытянул. Это было давно, уже устарело и не соответствует рынку. Есть и обратный эффект, компанию заполонила армия "эффективных" топ-менеджеров, бывших консультантов из McK и прочих, с заоблачными заплатами. Польза от них мизерная, а ущерб невосстановимый. Выжимают последние соки из трещащей по швам системы и погоняют плеткой изнуренных сотрудников. Роботы, алгоритмы, новые сервисы, Agile только на бумаге.

Прежде всего в Сбербанк нужно трансформироваться из операционной, в сервисную компанию: стратегия, процессы, команды. Во-вторых, привлечь качественных цифровых лидеров, в  частности CPO. Тогда и новые сервисы будут запускаться не от балды, а по приоритетам.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Как взять микрозайм для бизнеса в государственной МФО
«Микрозайм» вызывает ассоциации с займом до получки под 360% годовых. Но мы расскажем о принципиально ином финансовом п…
0
Учи.ру
Подписан
Отписаться
Как мы снизили текучку в четыре раза, улучшив систему онбординга
Правильный онбординг помог сократить текучесть персонала на испытательном сроке с 13,5% до 3,5%
0
McKinsey Digital
Подписан
Отписаться
«Грамотно выстроенные дизайн-процессы ускоряют работу всех — от финансистов до рабочих на производстве»
Дизайнер McKinsey Николай Комаров о том, почему профессионально проектировать интерфейсы недостаточно и важно уметь сам…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Simon
за день
Слава богу у нас все хорошо.
Вы бы переехали в США, если бы вам предложили greencard?
Denis Pershin
за неделю
Или "говно"
«Студия Артемия Лебедева» рассказала о своей нейросети, которая генерирует логотипы для «экспресс-дизайна»

Комментарии

Вадим Клюев

Coca-Cola, Unilever и другие…

Андрей Викторович

Вы бы переехали в США, если бы…

Mikhail Shamov

В постели с Apple Watch

Никита Хисматов

TikTok пообещал отключить…

Андрей Викторович

Вы бы переехали в США, если бы…

Ozon

Ozon.ru, доставка из-за рубежа…

Ozon

OZON.ru. Товар не получен более…

ezdiumno ru

В постели с Apple Watch

Name

Как поздравить клиента с днем…

Вадим Клюев

Ozon.ru, доставка из-за рубежа…

Kirill Bychkov

Переобуться в воздухе…

Kirill Bychkov

Переобуться в воздухе…

ezdiumno ru

В постели с Apple Watch

Андрей Викторович

Вы бы переехали в США, если бы…

Андрей Николаев

Запись в подсайте Офтоп

Asya Repreva

Переобуться в воздухе…

Андрей Викторович

Вы бы переехали в США, если бы…

Андрей Викторович

Вы бы переехали в США, если бы…

Mikhail Shamov

В постели с Apple Watch

Andrew van de Kamp

TikTok пообещал отключить…