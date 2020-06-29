Запуск новых продуктов банку пришлось перенести на осень или 2021 год.

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На фоне пандемии выручка «Сбербанка» резко упала, поэтому он составил программу снижения расходов примерно на 82 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал председатель правления банка Герман Греф.

По словам Грефа, 82 млрд рублей — это около 12% бюджета компании. Она снизила траты, в частности, за счёт снижения зарплат руководителей. «Мы не уменьшили жалованье у рядового персонала, коэффициенты премирования оставили те же, а вот менеджменту урезали», — пояснил он.

Герман Греф уточнил, что у менеджеров система оплаты труда зависит от прибыли компании. «В среднем менеджмент, если прибыль сократится вдвое, получит раза в три меньше», — пояснил он. У самого предправления лишь 15% зарплаты — фиксированная сумма, остальное — бонусы, которые зависят от рыночной капитализации компании и её прибыли.

«Сбербанк» также снизил операционные и капитальные расходы. «Постарались не трогать вложения в технологии. Все, что можно было уменьшить по части закупок в ремонты, сократили», — пояснил глава компании. Запуск новых продуктов организация перенесла на осень 2020 года или 2021 год.

Компания отказалась от сокращения персонала, но закрыла ежегодный плановый набор, уточнил он. Новых сотрудников нанимали «лишь в случае крайней необходимости». «Мы ни одного человека не уволили», — подчеркнул Греф.