Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Запуск новых продуктов банку пришлось перенести на осень или 2021 год.
На фоне пандемии выручка «Сбербанка» резко упала, поэтому он составил программу снижения расходов примерно на 82 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал председатель правления банка Герман Греф.
По словам Грефа, 82 млрд рублей — это около 12% бюджета компании. Она снизила траты, в частности, за счёт снижения зарплат руководителей. «Мы не уменьшили жалованье у рядового персонала, коэффициенты премирования оставили те же, а вот менеджменту урезали», — пояснил он.
Герман Греф уточнил, что у менеджеров система оплаты труда зависит от прибыли компании. «В среднем менеджмент, если прибыль сократится вдвое, получит раза в три меньше», — пояснил он. У самого предправления лишь 15% зарплаты — фиксированная сумма, остальное — бонусы, которые зависят от рыночной капитализации компании и её прибыли.
«Сбербанк» также снизил операционные и капитальные расходы. «Постарались не трогать вложения в технологии. Все, что можно было уменьшить по части закупок в ремонты, сократили», — пояснил глава компании. Запуск новых продуктов организация перенесла на осень 2020 года или 2021 год.
Компания отказалась от сокращения персонала, но закрыла ежегодный плановый набор, уточнил он. Новых сотрудников нанимали «лишь в случае крайней необходимости». «Мы ни одного человека не уволили», — подчеркнул Греф.
Во время «карантина» банк работал с практически на полной мощности, с 90% штата, добавил глава банка.
запуск новых продуктов банку пришлось перенести на осень или 2021 год
Господи, спасибо - спасибо - спасибо!
Спасибо, что не уволили простых работяг
Интересно послушать остальные гос. компании. Слышал, что Газпром как раз таки посокращал народ.
Были времена, когда Сбербанк нужно было вытащить из болота - и Греф с этой задачей справился. Невероятными затратами, за которые можно было создать новые FB, Google и Amazon, но кое-как вытянул. Это было давно, уже устарело и не соответствует рынку. Есть и обратный эффект, компанию заполонила армия "эффективных" топ-менеджеров, бывших консультантов из McK и прочих, с заоблачными заплатами. Польза от них мизерная, а ущерб невосстановимый. Выжимают последние соки из трещащей по швам системы и погоняют плеткой изнуренных сотрудников. Роботы, алгоритмы, новые сервисы, Agile только на бумаге.
Прежде всего в Сбербанк нужно трансформироваться из операционной, в сервисную компанию: стратегия, процессы, команды. Во-вторых, привлечь качественных цифровых лидеров, в частности CPO. Тогда и новые сервисы будут запускаться не от балды, а по приоритетам.
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