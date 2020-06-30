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На фоне пандемии спрос на занятия спортом дома существенно вырос.
Канадская компания lululemon athletica заключила окончательное оглашение о покупке американского фитнес-стартапа Mirror за $500 млн. Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале 2020 финансового года.
lululemon — производитель спортивной одежды с главным офисом в Ванкувере, Канада. Сеть lululemon в сентябре 2019 года включала 460 магазинов в Северной Америке, Европе, Азии и Океании.
Mirror была основана в 2016 году. Компания производит оборудование и программное обеспечение для домашних тренировок. Устройство Mirror выглядит как зеркало — это «умный» дисплей со встроенной камерой, колонками и микрофоном.
Сделка позволит lululemon расширить сообщество бренда за счёт использования цифровых, интерактивных сервисов, рассказал глава канадского ритейлера Кэлвин Макдональд.
Покупка совершается на фоне повышенного спроса на домашние тренировки, отмечает TechCrunch. Зеркала Mirror — альтернатива продукции одного из лидеров рынка, производителя велотренажёров Peloton, уточняет издание.
После покупки Mirror останется отдельной компанией под управлением её основателя, гендиректора Бринн Джиннетт Путнэм, говорится в сообщении компании.
lululemon проявляла интерес к Mirror и до сделки, напоминает TechCrunch. В октябре 2019 года она в числе других инвесторов вложила в стартап $34 млн для открытия магазинов и создания новых тренировок.
Тут как с телевизором. Сначала вы смотрели в зеркало, теперь зеркало смотрит на вас.
Гениально.
Таких продуктов много, у найка и адидаса была программа на андроиде. На какой то из приставок было. Оно выглядит круто но на деле не нужно большинству.
нужно чтобы красивые отчеты инвесторам рисовать
типа у нас еще и диджитал
1. С одной стороны выглядит круто и эффект индивидуального тренера - это +
2. Конкурирует с велотренажером? Фактически это же приложение, максимум оно мотивирует подстёгивает заниматься, а тренажёр есть тренажёр - сел и погнал крутить, мотивация внутри, на мой взгляд 2е круче.
3. Цена зеркала? Думаю стоит такая приблуда баксов 500. Это явно минус
4. Все умное, за нами следит, собирает и отправляет личные данные, вплоть до записи разговоров. А в случае с зеркалом может и видео записывать. Этот МИНУС на мой взгляд перекрывает все +, лучше уж простой велик или бегать.
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