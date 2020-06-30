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Финансы
Галина Мубаракшина
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Канадский производитель спортивной одежды lululemon купит создателя фитнес-зеркал Mirror за $500 млн Материал редакции

На фоне пандемии спрос на занятия спортом дома существенно вырос.

10 комментариев
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Канадская компания lululemon athletica заключила окончательное оглашение о покупке американского фитнес-стартапа Mirror за $500 млн. Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале 2020 финансового года.

lululemon — производитель спортивной одежды с главным офисом в Ванкувере, Канада. Сеть lululemon в сентябре 2019 года включала 460 магазинов в Северной Америке, Европе, Азии и Океании.

Mirror была основана в 2016 году. Компания производит оборудование и программное обеспечение для домашних тренировок. Устройство Mirror выглядит как зеркало — это «умный» дисплей со встроенной камерой, колонками и микрофоном.

Mirror

Сделка позволит lululemon расширить сообщество бренда за счёт использования цифровых, интерактивных сервисов, рассказал глава канадского ритейлера Кэлвин Макдональд.

Покупка совершается на фоне повышенного спроса на домашние тренировки, отмечает TechCrunch. Зеркала Mirror — альтернатива продукции одного из лидеров рынка, производителя велотренажёров Peloton, уточняет издание.

Mirror

После покупки Mirror останется отдельной компанией под управлением её основателя, гендиректора Бринн Джиннетт Путнэм, говорится в сообщении компании.

lululemon проявляла интерес к Mirror и до сделки, напоминает TechCrunch. В октябре 2019 года она в числе других инвесторов вложила в стартап $34 млн для открытия магазинов и создания новых тренировок.

#новость #стартапы #mirror

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Igor Filippov

2

Не, все ерунда! Без приседаний со штангой булки не накачаешь!

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Arthur Niazyan

1

Тут как с телевизором. Сначала вы смотрели в зеркало, теперь зеркало смотрит на вас.

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Николай Стукалов

0

Гениально.

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Дмитрий Прохоров

Николай
2

Таких продуктов много, у найка и адидаса была программа на андроиде. На какой то из приставок было. Оно выглядит круто но на деле не нужно большинству.

Ответить

Дмитрий О

Дмитрий
–1

за 500 млн баксов не покупают то, что никому не нужно

Ответить

Сослан Сакшин

Дмитрий
0

нужно чтобы красивые отчеты инвесторам рисовать
типа у нас еще и диджитал

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Niko Nick

0

Отличный пример умной диверсификации бизнеса👌

Ответить

Gevorg Stepanyan

0

Крутое зеркало

Ответить

Yury Kotov

0

Почему не вижу девушек в lululemon в Москве?

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Денис Губачёв

0

1. С одной стороны выглядит круто и эффект индивидуального тренера - это +
2. Конкурирует с велотренажером? Фактически это же приложение, максимум оно мотивирует подстёгивает заниматься, а тренажёр есть тренажёр - сел и погнал крутить, мотивация внутри, на мой взгляд 2е круче.
3. Цена зеркала? Думаю стоит такая приблуда баксов 500. Это явно минус
4. Все умное, за нами следит, собирает и отправляет личные данные, вплоть до записи разговоров. А в случае с зеркалом может и видео записывать. Этот МИНУС на мой взгляд перекрывает все +, лучше уж простой велик или бегать.

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