На фоне пандемии спрос на занятия спортом дома существенно вырос.

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Канадская компания lululemon athletica заключила окончательное оглашение о покупке американского фитнес-стартапа Mirror за $500 млн. Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале 2020 финансового года.

lululemon — производитель спортивной одежды с главным офисом в Ванкувере, Канада. Сеть lululemon в сентябре 2019 года включала 460 магазинов в Северной Америке, Европе, Азии и Океании.

Mirror была основана в 2016 году. Компания производит оборудование и программное обеспечение для домашних тренировок. Устройство Mirror выглядит как зеркало — это «умный» дисплей со встроенной камерой, колонками и микрофоном.

Mirror

Сделка позволит lululemon расширить сообщество бренда за счёт использования цифровых, интерактивных сервисов, рассказал глава канадского ритейлера Кэлвин Макдональд.

Покупка совершается на фоне повышенного спроса на домашние тренировки, отмечает TechCrunch. Зеркала Mirror — альтернатива продукции одного из лидеров рынка, производителя велотренажёров Peloton, уточняет издание.

Mirror

После покупки Mirror останется отдельной компанией под управлением её основателя, гендиректора Бринн Джиннетт Путнэм, говорится в сообщении компании.