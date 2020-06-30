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Финансы
Галина Мубаракшина
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Anna Money и Payoneer разморозят счета клиентов после разрешения британского регулятора возобновить работу Wirecard Материал редакции

Из-за проблем Wirecard регулятор приостановил его операции.

6 комментариев
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Немецкий финтех-сервис Wirecard, который временно прекратил деятельность в Великобритании на фоне скандала с пропажей €1,9 млрд на его счетах, сможет возобновить работу с 30 июня 2020 года, сообщил британский регулятор (Financial Conduct Authority, FCA).

26 июня регулятор приостановил разрешение, выданное дочерней компании Wirecard — Wirecard Card Solutions — для обработки платежей и выпуска карт. Из-за этого клиенты партнёров сервиса, например, Payoneer и Anna Money, не смогли пользоваться картами, а их средства были заморожены.

29 июня FCA заявил, что компания «решила проблемы» и её клиенты «теперь или очень скоро» смогут пользоваться картами.

Anna Money пообещала клиентам «разморозить» их аккаунты до 30 июня включительно. Сервис временно ограничил суммы исходящих переводов. В компании подчеркнули, что не будут полагаться на одного провайдера платежей и эмитента карт и сделают сервис более устойчивым к кризисам.

Payoneer сообщила, что британский регулятор закончил аудит, и сервис до 1 июля 2020 года возобновит операции. Payoneer будет перечислять приходящие средства не на карту, а на виртуальный счёт. Клиенты смогут вывести свои деньги на счёт в местном банке. Компания уточнила, что ищет нового эмитента.

В июне 2020 года аудитор немецкой финтех-компании Wirecard заявил о нехватке на её счетах €1,9 млрд ($2,1 млрд). Позже компания подала иск о банкротстве, её бывший гендиректор был задержан.

#новость #wirecard

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Злой Полушубок

1

Браво FCA, утопили компанию!

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Masha Kovalyova

Злой
1

Скорее изнасиловали труп

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Злой Полушубок

Masha
0

"26 июня регулятор приостановил разрешение, выданное дочерней компании Wirecard — Wirecard Card Solutions"

Это отдельная компания, и у нее не пропадало 2 ярда со счетов. Кроме репутационных потерь из-за материнской компании, у нее и проблем-то небыло. Но теперь будут, да.

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Dear Moscow,

1

Payoneer будет перечислять приходящие средства не на карту, а на виртуальный счёт ... Компания уточнила, что ищет нового эмитента

Получается, что если новый эмитент будет выпускать карты Visa, а не MasterCard, они снова смогут высылать их россиянам?

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Sergey SSh

0

"нехватке на её счетах €1,9 млрд", чуть чуть не досчитались... Остапы Бендеры есть везде

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