Из-за проблем Wirecard регулятор приостановил его операции.

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Немецкий финтех-сервис Wirecard, который временно прекратил деятельность в Великобритании на фоне скандала с пропажей €1,9 млрд на его счетах, сможет возобновить работу с 30 июня 2020 года, сообщил британский регулятор (Financial Conduct Authority, FCA).

26 июня регулятор приостановил разрешение, выданное дочерней компании Wirecard — Wirecard Card Solutions — для обработки платежей и выпуска карт. Из-за этого клиенты партнёров сервиса, например, Payoneer и Anna Money, не смогли пользоваться картами, а их средства были заморожены.

29 июня FCA заявил, что компания «решила проблемы» и её клиенты «теперь или очень скоро» смогут пользоваться картами.

Anna Money пообещала клиентам «разморозить» их аккаунты до 30 июня включительно. Сервис временно ограничил суммы исходящих переводов. В компании подчеркнули, что не будут полагаться на одного провайдера платежей и эмитента карт и сделают сервис более устойчивым к кризисам.

Payoneer сообщила, что британский регулятор закончил аудит, и сервис до 1 июля 2020 года возобновит операции. Payoneer будет перечислять приходящие средства не на карту, а на виртуальный счёт. Клиенты смогут вывести свои деньги на счёт в местном банке. Компания уточнила, что ищет нового эмитента.