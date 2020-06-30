Банкротство финтех-сервиса Wirecard стало неожиданным для партнёров, клиентов и инвесторов: стоимость компании рухнула, а кредиторы не знают, как получить назад более €3 млрд.

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Немецкий Wirecard — один из крупнейших европейских поставщиков финансовых продуктов и услуг: провайдер выпускает физические и виртуальные карты, обрабатывает электронные и мобильные платежи, занимается риск-менеджментом.

Изначально Wirecard обрабатывал платежи азартных онлайн-игр и порносайтов, а в 2006 году купил банк и начал развивать другие финансовые услуги, пишет Financial Times.

Благодаря быстрому росту выручки и переходу компаний и сервисов на электронные платежи к 2018 году Wirecard стала крупнейшей финансовой организацией Германии с рыночной капитализацией в €24 млрд. Она обогнала Deutsche Bank и второго по величине кредитора страны Commerzbank.

К концу 2018 года Wirecard сотрудничала более чем с 280 тысячами компаний, среди которых Revolut, Tencent (WeChat Pay), Payoneer, Rakuten, Apple, Visa, MasterCard, China UnionPay. За 2018 год акции Wirecard выросли в три раза, а сервис отчитался о чистой прибыли в €2,1 млрд.

Но после полутора лет расследований FT регуляторы и аудиторы пришли к выводу, что Wirecard обманывала инвесторов: компания завышала отчётность, чтобы привлечь больше денег, получила кредиты на миллиарды евро и «не нашла» на своих счетах €1,9 млрд.

Это привело к банкротству компании спустя всего два года после попадания в список топ-30 компаний престижного фондового индекса Германии DAX — c оценкой в $28 млрд, пишет Reuters.

При этом расследование затронуло и множество сервисов-партнёров Wirecard, например, были заблокированы счета Payoneer, который пользуется большим спросом в СНГ среди фрилансеров, работающих с зарубежными компаниями, а также универсальная банковская карта Curse.

Расследование

В январе 2019 года издание Financial Times опубликовало расследование, посвящённое азиатскому подразделению Wirecard. Издание утверждало, что компания намеренно завышала выручку в финансовой отчётности, переводила деньги через дочерние компании и создавала поддельные сделки с азиатскими партнёрами.

Wirecard назвала обвинения ложными и вводящими в заблуждение и подала подала в суд на FT. Компания обвинила издание в сговоре с инвесторами, играющими на понижение стоимости акций компании.

Немецкий регулятор BaFin поддержал Wirecard, начал расследование о возможном манипулировании рынком и на два месяца запретил играть на понижение против акций компании.

В феврале 2019 года полиция провела обыски в офисе Wirecard, а её акции упали на 30% — до €97. В марте юристы R&T подтвердили локальные манипуляции с отчётностью в сингапурском офисе, компания уволила виноватых и восстановила стоимость акций до €140. На тот момент Wirecard оценивалась в €17 млрд.

На конец сентября 2019 года у Wirecard накопилось €1,8 млрд непогашенной задолженности. А до конца 2019 года FT выпустило ещё несколько расследований, в которых заявило, что:

сотрудники компании завышали прибыль и продажи в дочерних подразделениях Wirecard в Дублине и Дубае,

Wirecard обманывала своего аудитора Ernst & Young (EY) на протяжении десятилетия,

переводила деньги фиктивным клиентам и обратно в подразделения, чтобы региональные аудиторы считали деньги выручкой от бизнес-деятельности.

Wirecard продолжила отрицать обвинения и наняла независимого аудитора KPMG для проверки отчётности. Но после полугодового расследования тот заявил, что не смог подтвердить все сделки за 2016–2018 годы, которые принесли «львиную долю» выручки Wirecard. Также Wirecard не смогла предоставить документы, чтобы опровергнуть материалы расследования FT.

В июне 2020 года Wirecard должна была предоставить аудированные финансовые результаты за 2019 год, чтобы не нарушать соглашение о кредитной линии на €1,75 млрд от Commerzbank и других кредиторов.

Но EY, основной аудитор Wirecard, трижды откладывал публикацию отчетности, а 18 июня сообщил, что не может подтвердить наличие €1,9 млрд на счетах Wirecard — это около четверти баланса всей компании.

Изначально компания заявляла, что деньги должны находиться на счетах попечителей в двух банках на Филиппинах, но центральный банк страны заявил, что деньги не поступали в его системы, а коммерческие банки BDO Unibank и банк Филиппинских островов не сотрудничали с Wirecard.

За день акции компании упали на 65%, а капитализация — до €2,4 млрд.

19 июня в отставку подал исполнительный директор Wirecard Маркус Браун, 22 июня его арестовали по подозрению в подделке отчётности и финансовых манипуляциях, но выпустили под залог в €5 млн.

Ernst & Young обвинил Wirecard в «изощрённом и сложном мошенничестве» по меньшей мере на протяжении 2019 года, а власти Германии осудили действия регулятора BaFin, который на протяжении нескольких лет не замечал подозрительных действий со стороны Wirecard.

22 июня правление Wirecard заявило, что €1,9 млрд, скорее всего, никогда не существовало, и отозвало оценку финансовых результатов. 25 июня компания подала заявление о банкротстве. За неделю к 29 июня стоимость акций Wirecard упала на 99% — со €104 до €2.

Всего компания задолжала кредиторам €3,2 млрд: например, она взяла €1,75 млрд по кредитной линии, продала облигаций на €500 млн и выпустила ценные бумаги на €900 млн. При этом долг Wirecard не обеспечен активами.

Почему возникли проблемы с Payoneer и другими партнёрами Wirecard

26 июня британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority (FCA) заблокировал дочернее подразделение Wirecard Card Solution, чтобы не допустить возможную передачу активов материнской компании.

Из-за этого клиенты партнёров сервиса лишились доступа к деньгам на счетах и картах, обслуживаемых Wirecard. Среди них — Anna Money от основателей «Точки», универсальная пластиковая карта Curve, платёжная система Payoneer, сервисы Pockit, Crypto.com, Boon, CardOneMoney и другие.

Payoneer — популярная в СНГ система, которой пользуются фрилансеры, предприниматели и онлайн-продавцы. Через Payoneer они могут официально получать деньги от американских сервисов или от фриланса, для которых требуется американский банковский счёт.

Пользователи получают деньги на предоплаченную дебетовую карту MasterCard или счет Payoneer, а выводят на российские банковские карты. При этом клиенты могли получать деньги в валюте от зарубежных клиентов и обналичивать их без прохождения валютного контроля, оплаты налогов и потерь на конвертации.

Например, с помощью Payoneer получают заработок с UpWork, ShutterStock, GettyImages, Amazon, Airbnb, также это один из двух способов вывести деньги с Patreon для российских клиентов.

Блокировка Wirecard Card Solution повлияла только на дебетовые карты — счёт Payoneer остался доступен для получения и вывода денег.

Российские пользователи косвенно пострадали меньше зарубежных: 27 мая 2020 года Payoneer остановил работу с картами для граждан России по требованию регуляторов. Деньги с карт были переведены на счет пользователя в Payoneer.

Возвращение партнёров к работе

29 июня британский регулятор разрешил возобновить работу Wirecard Card Solution — по заявлению FDA, компания решила проблемы, а её клиенты смогут пользоваться картами «сейчас или очень скоро».

Payoneer подтвердила, что аудит закончен, а сервис возобновит операции: с 30 июня можно снять средства с карты в банкомате и потратить их в онлайн-магазинах, а с 6 июля — вывести деньги на счёт в местном банке.

При этом компания заявила, что для надёжности будет перечислять приходящие деньги не на карту, а на виртуальный счёт, и ищет нового эмитента.

Anna Money пообещала клиентам разморозить их аккаунты до 30 июня включительно, но временно ограничила суммы переводов, чтобы снизить нагрузку на сервис.

Компания подчеркнула, что в будущем не будет полагаться на одного провайдера платежей и эмитента карт, чтобы сделать сервис более устойчивым к кризисам на финансовом рынке.

Curve не стал дожидаться решения регуляторов и начал переход на новую платформу 27 июня: сервис сменил эмитента с Wirecard на собственное решение, а в качестве эквайера для обработки платежей и переводов подключил стартап Checkout.com вместо Wirecard.

К 30 июня Curve стал «полностью свободным» от Wirecard: сервис заявляет, что клиенты могут расплачиваться картой, использовать часть дополнительных функций, а в «ближайшее время» карты будут доступны в Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin и Fitbit.

Что происходит с Wirecard после банкротства

Компания подделала документы, по которым увеличила свою выручку примерно на две трети, отмечают источники Reuters. Это означает, что Wirecard не сможет погасить все долги и столкнётся с юридическими проблемами.

Прокуратура Мюнхена расследует дело главы Wirecard Маркуса Брауна. Бывший операционный директор Ян Марсалек также под подозрением и, по предположению службы юстиции, находится на Филиппинах. Wirecard потеряла ещё нескольких топ-менеджеров после начала расследования.

27 июня немецкое подразделение Wirecard AG заявило, что продолжит деятельность несмотря на финансовые проблемы. Правление Wirecard считает, что продолжение работы «лучшим образом отвечает интересам кредиторов».

Например, среди незатронутых подразделений — банк Wirecard Bank, который продолжит проводить транзации и работать с деньгами клиентов. Он хранит депозиты на сумму около €1,4 млрд и находится под аварийным управлением регулятора BaFin.

Государственный банк развития Германии KfW заявил, что может потерять €100 млн по кредитной линии, которую подразделение банка предоставило Wirecard в 2018 году. Сейчас банк пытается реструктурировать кредит.

Падение курса акций Wirecard лишило прибыли холдинга SoftBank, который в апреле 2019 года инвестировал в компанию около $1 млрд через конвертируемые облигации. Этот тип долга можно погасить акциями, а не наличными, при этом SoftBank потеряет «сотни миллионов прибыли», пишет Financial Times.

Всего кредиторы могут потерять до €3,5 млрд, отмечает Reuters.

В Сингапуре у Wirecard расположена штаб-квартира Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором компания активно развивалась в сфере обработки платежей в ритейле и выпуске банковских карт. В 2018 году на регион пришлось около 45% выручки Wirecard, он уступает только рынку Европы.

Финансовые регуляторы Сингапура совместно с полицией проводят уголовное расследование в отношении Wirecard — компанию подозревают в «злоупотреблении финансовой системой Сингапура в незаконных целях» и ищут доказательства отмывания денег. Расследование ведётся с февраля 2019 года.

Американское подразделение Wirecard North America продолжает работать автономно, но ищет покупателя с помощью неназванного инвестиционного банка, пишет Bloomberg.

Германия пересмотрит регулирование финансовых компаний после скандала с Wirecard, так как власти не смогли вовремя обнаружить проблемы в отчётности, медленно принимали решения и были слишком разобщены, отмечает Bloomberg.

Например, регулятор BaFin получит больше полномочий по аналогии с SEC в США и сможет проводить расследования по аудиту компаний.