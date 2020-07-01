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Ещё до $721 млн могут привлечь акционеры, но это возможность, а не обязательство, объяснил представитель компании.
HeadHunter подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомление, согласно которому сервис может разместить дополнительные американские депозитарные расписки (ADS) на бирже Nasdaq на сумму до $100 млн, передаёт РБК со ссылкой на материалы регулятора и компании.
Кроме того, акционеры компании могут продать 31,25 млн обыкновенных акций по $23,07 за штуку и получить ещё до $720,9 млн, говорится в документах.
В частности, свои акции могут продать Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал»), которой принадлежит 18,75 млн акций или 37,5% компании, а также ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group), которая владеет 12,5 млн или 25%. Ещё 7,15 млн (14,3%) принадлежит Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC, у самой компании нет акций.
HeadHunter может провести допэмиссию, если захочет привлечь финансирование, но это возможность, а не обязательство, объяснил представитель компании.
Феномен с HH. Обычная доска объявлений с устаревшей базой данных. Тупейший сервис, где за твои же деньги на твоих же вакансиях рекламируют конкурентов, полнейшее отсутствие видения, 20 лет никакого развития и вообще никакой продуктовой разработки. Тем не менее, стоимость акций растет. Интересно было бы почитать профессиональный разбор этой истории.
так оно почти все так работает, авито тот же, вайлдберрис
технологически всё изи и можно поднять за пару часов на бесплатных скриптах.
причем они все создавались, когда уже были прямые аналоги и альтернативы.
на западе также.
никакого развития. Интересно было бы почитать профессиональный разбор этой истории.
сейчас уже траф решает, это как craiglist.
ну да, какая-то российская ментальность.. Рассчитывают запуститься и всю жизнь на одном сервисе зарабатывать. Авито то еще можно понять, им на все похер, фаундеры уже роскошно вышли .... но почему акции HH растут - загадка.
Хороший продакт может у них потому что?
Ах вы злодей )))
По-моему тут все очевидно: просто конкуренты еще хуже. Ну реально, когда идет поиск норм спецов с образованием, по-моему у hr даже не стоит вопрос где искать: на rabota.ru, superjob или hh? В последнее время, правда вклинивается Телега, но не думаю что они большой кусок урвут, это все-таки нишевая история кмк.
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