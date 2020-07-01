Это дает компании возможность гибко подходить к подготовке любого вторичного размещения при возникновении такой возможности в течение трех последующих лет.

Регистрация формы не означает обязательное проведение каких-либо сделок в будущем, а является исключительно удобным инструментом, доступным для публичных компаний, с даты IPO которых прошло не менее одного года.