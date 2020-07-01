Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
521

HeadHunter уведомила регулятора в США о возможности вторичного размещения акций — компания может привлечь до $100 млн Материал редакции

Ещё до $721 млн могут привлечь акционеры, но это возможность, а не обязательство, объяснил представитель компании.

7 комментариев
В закладки

HeadHunter подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомление, согласно которому сервис может разместить дополнительные американские депозитарные расписки (ADS) на бирже Nasdaq на сумму до $100 млн, передаёт РБК со ссылкой на материалы регулятора и компании.

Кроме того, акционеры компании могут продать 31,25 млн обыкновенных акций по $23,07 за штуку и получить ещё до $720,9 млн, говорится в документах.

В частности, свои акции могут продать Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал»), которой принадлежит 18,75 млн акций или 37,5% компании, а также ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group), которая владеет 12,5 млн или 25%. Ещё 7,15 млн (14,3%) принадлежит Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC, у самой компании нет акций.

HeadHunter может провести допэмиссию, если захочет привлечь финансирование, но это возможность, а не обязательство, объяснил представитель компании.

Это дает компании возможность гибко подходить к подготовке любого вторичного размещения при возникновении такой возможности в течение трех последующих лет.

Регистрация формы не означает обязательное проведение каких-либо сделок в будущем, а является исключительно удобным инструментом, доступным для публичных компаний, с даты IPO которых прошло не менее одного года.

представитель HeadHunter

#новость #headhunter

Лиана Липанова
+21 320
0
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","headhunter"], "comments": 7, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 138760, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 01 Jul 2020 17:04:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var onload = function (container, isProduction = false) { const params = { container: container, location: 'article', }; if (isProduction) { params.css = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/MicrosoftTeams/all.min.css?' + ver; } new Special.Special(params); }; var container = d.getElementById('special-microsoft-teams'); if (container) { if (typeof Special === 'undefined') { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/MicrosoftTeams/all.min.js?' + ver; s.async = true; s.onload = function () { onload(container, true); }; d.body.appendChild(s); } else { onload(container); } } })(document, 'b98f9b45');
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivano Digital

3

Феномен с HH. Обычная доска объявлений с устаревшей базой данных. Тупейший сервис, где за твои же деньги на твоих же вакансиях рекламируют конкурентов, полнейшее отсутствие видения, 20 лет никакого развития и вообще никакой продуктовой разработки. Тем не менее, стоимость акций растет. Интересно было бы почитать профессиональный разбор этой истории.

Ответить

Ware Wow

Ivano
4

так оно почти все так работает, авито тот же, вайлдберрис
технологически всё изи и можно поднять за пару часов на бесплатных скриптах.

причем они все создавались, когда уже были прямые аналоги и альтернативы.
на западе также.

никакого развития. Интересно было бы почитать профессиональный разбор этой истории.

сейчас уже траф решает, это как craiglist.

Ответить

Ivano Digital

Ware
0

ну да, какая-то российская ментальность.. Рассчитывают запуститься и всю жизнь на одном сервисе зарабатывать. Авито то еще можно понять, им на все похер, фаундеры уже роскошно вышли .... но почему акции HH растут - загадка.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Ivano
1

Хороший продакт может у них потому что?

Ответить

Andrew Simon

Alexander
0

Ах вы злодей )))

Ответить

Alexander

Andrew
1

Ну не грех под комментом Ивано Диджитал упомянуть продактов

Ответить

Sergey Gulbin

Ivano
0

По-моему тут все очевидно: просто конкуренты еще хуже. Ну реально, когда идет поиск норм спецов с образованием, по-моему у hr даже не стоит вопрос где искать: на rabota.ru, superjob или hh? В последнее время, правда вклинивается Телега, но не думаю что они большой кусок урвут, это все-таки нишевая история кмк.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Что публикуют в личных блогах на vc.ru и на кого подписаться: интересное за июнь
Авторы пишут про машины, продвижение и стартапы.
1
Северсталь
Подписан
Отписаться
«Северсталь» признана одним из лидеров в области работы с открытыми инновациями
Спешим поделиться хорошей новостью!
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Проведение разведывательного машинного обучения
Как в короткие сроки произвести анализ большого массива данных, очистить таблицы от лишней информации и подготовить дат…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Елена Кузнецова
за день
Отличный репортаж, пиши чаще.
Самоизоляция в глубинке России: что бросается в глаза
Nikolay Werner
за неделю
Чьо тут сказать: здоровья мужику!
Олег Тиньков рассказал о решении сделать пересадку костного мозга и месяцах предстоящей реабилитации

Комментарии

Ivan Shpigotsky

Lego выпустит линейку Lego Art…

Sht_Anton

В Санкт-Петербурге продолжают…

Peter Bondarenko

Как я нашёл красивую квартиру с…

Денис Демидов

Tesla обогнала Toyota и стала…

Sergei Timofeyev

В «Яндекс.Драйве» у всех разная…

Виталий Корольков

Bloomberg: Apple расторгла…

Konstantin_Andreevi…

Индийские власти запретили…

Pixel Lens

Олег Тиньков рассказал о…

Güero

Tesla обогнала Toyota и стала…

Nikita Ilevskii

Tesla обогнала Toyota и стала…

Роман Тымцив

Wildberries, Ozon, Goods…

Скрипач не нужен

Самоизоляция в глубинке России…

Silverjohn

Сортировочный центр Озона не…

Ориан Алиев

Самоизоляция в глубинке России…

Sergei Timofeyev

В «Яндекс.Драйве» у всех разная…

Ориан Алиев

Как мы заработали 7 млн рублей…

Pixel Lens

Олег Тиньков рассказал о…

Ilya Kuzmenkov

Как я нашёл красивую квартиру с…

Dmitry Ryzhov

Московский предприниматель…

Ol Ka

Tesla обогнала Toyota и стала…