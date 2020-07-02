Благодаря Солине Чау на ранних стадиях инвестиции получили Facebook, Zoom, Slack, Spotify и множество других ИТ-компаний США и Израиля.

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Ли Кашин — 92-летний гонконгский предприниматель, филантроп и один из самых влиятельных людей Азии с состоянием в $26,5 млрд, который на родине получил прозвище Супермен.

Среди его владений — конгломерат CK Hutchison Holdings с активами в розничных, телекоммуникационных, энергетических и других компаниях. Объём инвестиций Кашина за последние десять лет составил около $37,2 млрд.

Но в тени Кашина находится его давний друг и компаньон — Солина Чау, которая с 2002 года инвестирует деньги предпринимателя в технологические компании США и Израиля через фонд Horizons Ventures, пишет Financial Times.

Именно Чау стоит за инвестициями Кашина в Slack, Zoom, Siri, Skype, Spotify, Facebook, производителя искусственного мяса Impossible Foods и другие компании, заявляет издание.

Солина Чау Financial Times

Чау познакомилась с Кашином в начале 1990-х, в 1999 году он помог ей основать медиакомпанию Tom.com. $38 600, которые Чау вложила в Tom.com, после выхода компании на биржу в 2000 году превратились в $1,63 млрд. Так предпринимательница стала одной из самых богатых женщин Гонконга.

В 2006 году Чау и Кашин основали венчурный фонд Horizon Ventures для инвестиций в зарубежные инновационные технологические, телекоммуникационные и медиакомпании.

Её возглавила Чау — она управляет частными инвестициями Кашина, а также благотворительным фондом миллиардера, который тот называет «своим третьим сыном».

Жёсткий переговорщик и лояльный партнёр

Первым вложением Horizon Ventures стали инвестиции в Facebook: фонд вложил $120 млн за два раунда в 2007 и 2008 году. В 2012-м венчурная фирма заработала в пять раз больше, чем инвестировала, когда соцсеть вышла на биржу.

Собеседники WSJ называют Чау энергичной предпринимательницей, которая делает ставку на технологические компании и инновации, не боится рисковать и в среднем инвестирует от $1–20 млн в каждой сделке.

Она очаровательная и скромная, но жёсткая переговорщица, имеет репутацию лояльного партнёра-инвестора, который не давит на основателей ради быстрой прибыли. Чау сторонится от повышенного внимания к себе, но её связи с Кашином позволяют знакомиться с амбициозными основателями стартапов.

Чтобы проинвестировать в стартап, Чау достаточно встретиться с его основателями один раз за чашкой кофе, она свободно распоряжается деньгами Кашина и не нуждается в его одобрении, говорят источники WSJ.

Например, в 2013 и 2014 году, с глазу на глаз пообщавшись с основателем Zoom Эриком Юаном Чау, она инвестировала в проект $6,5 млн, а затем участвовала в раунде С объёмом $30 млн. Всего с 2012 года Horizon вложила в молодые компании более $1 млрд.

Многие сделки частные, детали не разглашаются, а из числа известных:

$15,5 млн в стартап Siri до его покупки Apple. В 2014 году Horizon Ventures стал единственным инвестором в стартап Viv, созданный инженерами Siri. В Viv компания вложила $10 млн.

$50 млн в Spotify в 2009 году — на тот момент стриминговый сервис оценивался в $250 млн. В 2018 году Spotify вышел на биржу при оценке в $29,5 млрд.

Horizon участвовал в третьем раунде финансирования картографического сервиса Waze — общий объём раунда составил $30 млн. В 2013 году Google купила Waze за 1,3 млрд.

в 2015 году фонд инвестировал в Slack $50 млн при оценке в $2,76 млрд.

Количество инвестиций в ИИ-проекты по количеству инвесторов в 2019 году Statista

«У госпожи Чау длинный список компаний, которые заработали много денег, но вы не услышите о них так же, как о других: большинство сделок помечаются, как "инвестиции Ли Кашина"», — заявляет один из партнёров Horizon.

Так как Horizon связана с благотворительным фондом (прибыль от инвестиций идёт в фонд Кашина), вложения носят чуть ли не благотворительный характер, считают собеседники WSJ. Чау может инвестировать в любой стартап, который ей понравится. Иногда она предлагает деньги тем, кто их даже не просил.

«Она понимает что не имеет значения, сколько стартапов сработает, достаточно одного, чтобы компенсировать все потери», — замечает управляющий партнёр GGV Capital Ханс Тунг.

Он вместе с Horizon инвестировал в стартап Misfit, который был продан Fossil Group за $260 млн при общих инвестициях $64,4 млн.

Инвестиции Чау в Zoom называют одной из лучших сделок в эпоху пандемии с точки зрения доходности, отмечает Financial Times.

До кризиса Zoom ожидала, что выручка вырастет на 46% в 2021 финансовом году, но теперь аналитики прогнозируют рост более чем на 180%. За первый квартал 2020 года выручка Zoom выросла на 169% — до $328,2 млн.