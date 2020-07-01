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Финансы
Лиана Липанова
646

Tesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире с капитализацией $209 млрд Материал редакции

При этом в 2019 году Tesla выпустила 367 тысяч электромобилей, а Toyota — 10,74 млн.

10 комментариев
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Рыночная капитализация Tesla 1 июля 2020 года достигла $209 млрд — компания стала самым дорогим автопроизводителем в мире, обогнав Toyota, капитализация которой составляет $204 млрд.

Акци Tesla за год подорожали в пять раз — с $230 за штуку до $1128 к 17:39 мск 1 июля.

При этом акции Toyota торгуются по мультипликатору, который оценивает компанию в 16 раз выше её прибыли, а акции Tesla — в 220 раз выше прибыли. Это намного выше любого другого автомобильного бизнеса и почти в два раза больше мультипликаторов технических гигантов, например Amazon, утверждает Financial Times.

В 2019 году Tesla произвела рекордных 367 тысяч электромобилей, в 2020 году компания рассчитывает довести этот показатель до 500 тысяч. Чистый убыток за год достиг $862 млн.

Для сравнения, в том же году Toyota тоже поставила свой рекорд по продажам — 10,74 млн автомобилей.

#новость #toyota #tesla

Лиана Липанова
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10 комментариев
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Ol Ka

1

«При этом в 2019 году Tesla выпустила 367 тысяч электромобилей, а Toyota — 10,74 млн.»

Читается так, словно Toyota выпустила 10 миллионов электромобилей 😶

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Ol Ka

Ol
0

Или стоп — Toyota реально выпустила 10 миллионов электромобилей?

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Денис Демидов

Ol
0

Чисто технически, электромобиль проще по конструкции, как только там будет реальная прибыль и массовый спрос, тесла может войти в историю как компания xerox, ставшей нарицательным именем, но заработала на этом cannon...

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Maxim Orlov

0

Вовремя публикуете новости))

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Денис Демидов

0

и почти в два раза больше мультипликаторов технических гигантов, например Amazon

Признак мыльного пузыря бродит по IT.
https://tjournal.ru/news/183680-konsaltingovaya-firma-posovetovala-akcioneram-tesla-isklyuchit-maska-iz-soveta-direktorov-on-vredit-reputacii-kompanii

Консалтинговая фирма посоветовала акционерам…
Причина в твитах Маска и сделке с акционерами, по которой он может получить более 55 миллиардов…
tjournal.ru
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Syzygy

Денис
0

Господи, что же за долбоёбы, слов нет просто. Я думал таких уже не осталось. Ещё бы и зашортить посоветовали.

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Денис Демидов

Syzygy
0

Я понимаю, IT компания, инновационный продукт, голубой океан и все такое, но мультипликатор в два раза больше чем у более инновационной компании, которая под себя весь рынок подмяла, попахивает финансовой пирамидой нового поколения.

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BAS2EM

0

Ну самое время теперь и Илона уволить) 🤣

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Nikita Ilevskii

0
Ответить

Güero

0

"При этом акции Toyota торгуются по мультипликатору, который оценивает компанию в 16 раз выше её прибыли, а акции Tesla — в 220 раз выше прибыли. Это намного выше любого другого автомобильного бизнеса и почти в два раза больше мультипликаторов технических гигантов, например Amazon, утверждает Financial Times."
Это называется "мультипликатор Робингуда". CHK и HTZ тоже растут. Надо бежать вкладыватьтся, пока все акции не раскупили)

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