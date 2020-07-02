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Сервис уже протестировали ВТБ, «Русский стандарт» и «Райффайзенбанк».
Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) начали делать переводы по номеру телефона от организаций физлицам, пишет РБК со ссылкой на два источника на платёжном рынке.
Первую операцию провели «Русский стандарт» и ВТБ — они зачислили заёмные средства микрофинансовой организации (МФО) «Микроклад» её клиенту, уточняет агентство. Представители банков и МФО подтвердили эту информацию.
«Русский стандарт» подключил такой сервис для СРО «Микрофинансирование и развитие»: возможно как перечисление займов клиентам, так и расчёты клиентов с МФО через систему, пояснили в банке. ВТБ открыл возможность расчётов компаний с физлицами, уточнил изданию его представитель.
Сервис также доступен в «Райффайзенбанке», над его внедрением работают «Росбанк» и «Московский кредитный банк», рассказали РБК их представители. «Сбербанк» отказался от комментариев, другие крупные банки-участники СБП не ответили на запросы издания.
Чтобы сделать перевод физлицу, компании нужен только номер его телефона, привязанный к счёту в банке-участнике СБП, пояснил агентству старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Средства зачисляются мгновенно и без комиссии, пояснил он. В «Русском стандарте» уточнили, что при переводе займов банк будет дополнительно сверять данные клиентов с теми, которые указаны в СБП. При несовпадении перевод не состоится.
Размер комиссий при перечислении денег со счёта на счёт в СБП ограничен 3%, он устанавливается Центробанком в зависимости от суммы перевода. В случае с микрокредитами МФО платят за перечисление денег на карту 1-3%, основную часть комиссии определяет платёжная система, поясняет агентство.
До внедрения сервиса через СБП можно было переводить деньги только между счетами граждан в разных банках, зачислять деньги на брокерский счёт, оплачивать товары и услуги в магазинах, уточняет агентство. Новый тип переводов через СБП можно будет использовать, например, для перечисления призов от конкурсов, денег с продажи машины в автосалоне, оплаты работы курьеров, таксистов, фрилансеров, пояснили РБК участники рынка.
3% - в чем тогда смысл СБП? Обещали до 1%
СПБ - это от физика к физику. А тут от юрика к физику. Т.е. просто отдельный сервис от банка на базе СПБ
Все ищут новые способы получения дохода. При переводах по номеру карты, тоже комиссия? Раньше с тинкова не было
Я так полагаю, теперь можно опасаться, что вместо обычного смс-спама МФО теперь будут сразу кидать деньги на счёт, а договор по слитым персональным данным будет задним числом уже подписан, а дальше доказывай в суде, что не брал.
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