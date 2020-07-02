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Финансы
Галина Мубаракшина
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Банки-участники Системы быстрых платежей запустили переводы от компаний физлицам по номеру телефона Материал редакции

Сервис уже протестировали ВТБ, «Русский стандарт» и «Райффайзенбанк».

6 комментариев
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Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) начали делать переводы по номеру телефона от организаций физлицам, пишет РБК со ссылкой на два источника на платёжном рынке.

Первую операцию провели «Русский стандарт» и ВТБ — они зачислили заёмные средства микрофинансовой организации (МФО) «Микроклад» её клиенту, уточняет агентство. Представители банков и МФО подтвердили эту информацию.

«Русский стандарт» подключил такой сервис для СРО «Микрофинансирование и развитие»: возможно как перечисление займов клиентам, так и расчёты клиентов с МФО через систему, пояснили в банке. ВТБ открыл возможность расчётов компаний с физлицами, уточнил изданию его представитель.

Сервис также доступен в «Райффайзенбанке», над его внедрением работают «Росбанк» и «Московский кредитный банк», рассказали РБК их представители. «Сбербанк» отказался от комментариев, другие крупные банки-участники СБП не ответили на запросы издания.

Чтобы сделать перевод физлицу, компании нужен только номер его телефона, привязанный к счёту в банке-участнике СБП, пояснил агентству старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Средства зачисляются мгновенно и без комиссии, пояснил он. В «Русском стандарте» уточнили, что при переводе займов банк будет дополнительно сверять данные клиентов с теми, которые указаны в СБП. При несовпадении перевод не состоится.

Размер комиссий при перечислении денег со счёта на счёт в СБП ограничен 3%, он устанавливается Центробанком в зависимости от суммы перевода. В случае с микрокредитами МФО платят за перечисление денег на карту 1-3%, основную часть комиссии определяет платёжная система, поясняет агентство.

До внедрения сервиса через СБП можно было переводить деньги только между счетами граждан в разных банках, зачислять деньги на брокерский счёт, оплачивать товары и услуги в магазинах, уточняет агентство. Новый тип переводов через СБП можно будет использовать, например, для перечисления призов от конкурсов, денег с продажи машины в автосалоне, оплаты работы курьеров, таксистов, фрилансеров, пояснили РБК участники рынка.

#новость #сбп #втб #русскийстандарт

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Yulay Mambetov

0

3% - в чем тогда смысл СБП? Обещали до 1%

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Hecatecoin

Yulay
2

Все как обычно в нашей стране.  

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Spiker Spunreal

Yulay
2

СПБ - это от физика к физику. А тут от юрика к физику. Т.е. просто отдельный сервис от банка на базе СПБ

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Дамир Губаев

0

Все ищут новые способы получения дохода. При переводах по номеру карты, тоже комиссия?  Раньше с тинкова не было

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33_rublya

0

Я так полагаю, теперь можно опасаться, что вместо обычного смс-спама МФО теперь будут сразу кидать деньги на счёт, а договор по слитым персональным данным будет задним числом уже подписан, а дальше доказывай в суде, что не брал.

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Valeriya Savenkova

0

Сбер: КОМИССИЯ? НЕ, НЕ СЛЫШАЛИ

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