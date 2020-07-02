Сервис уже протестировали ВТБ, «Русский стандарт» и «Райффайзенбанк».

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Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) начали делать переводы по номеру телефона от организаций физлицам, пишет РБК со ссылкой на два источника на платёжном рынке.

Первую операцию провели «Русский стандарт» и ВТБ — они зачислили заёмные средства микрофинансовой организации (МФО) «Микроклад» её клиенту, уточняет агентство. Представители банков и МФО подтвердили эту информацию.

«Русский стандарт» подключил такой сервис для СРО «Микрофинансирование и развитие»: возможно как перечисление займов клиентам, так и расчёты клиентов с МФО через систему, пояснили в банке. ВТБ открыл возможность расчётов компаний с физлицами, уточнил изданию его представитель.

Сервис также доступен в «Райффайзенбанке», над его внедрением работают «Росбанк» и «Московский кредитный банк», рассказали РБК их представители. «Сбербанк» отказался от комментариев, другие крупные банки-участники СБП не ответили на запросы издания.

Чтобы сделать перевод физлицу, компании нужен только номер его телефона, привязанный к счёту в банке-участнике СБП, пояснил агентству старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Средства зачисляются мгновенно и без комиссии, пояснил он. В «Русском стандарте» уточнили, что при переводе займов банк будет дополнительно сверять данные клиентов с теми, которые указаны в СБП. При несовпадении перевод не состоится.

Размер комиссий при перечислении денег со счёта на счёт в СБП ограничен 3%, он устанавливается Центробанком в зависимости от суммы перевода. В случае с микрокредитами МФО платят за перечисление денег на карту 1-3%, основную часть комиссии определяет платёжная система, поясняет агентство.