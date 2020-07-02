Открыть счёт и обменивать валюту смогут клиенты любых банков.

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«Яндекс» добавил в свою подписку «Плюс» финансовый сервис в партнёрстве с платформой «ВТБ Капитал Инвестиции», рассказали vc.ru в компаниях.

Клиенты смогут использовать «Счёт в Плюсе» вместо банковского вклада и менять валюту по курсу, близкому к биржевому. Сервис доступен клиентам любых банков, заявку можно заполнить на сайте за несколько минут, отмечают партнёры.

Пополнять счёт клиенты могут с карты или с помощью банковского перевода. Пополнение переводом и с карт ВТБ будет без комиссии, с карт других банков — с комиссией:

10 рублей на сумму до 1000 рублей включительно.

0,55% — от 1000 до 10 000 рублей.

0,45% — от 10 000 до 100 000 рублей.

Пользователи смогут вложиться в фонд «Ликвидность» от ВТБ или гособлигации на срок от года до трёх лет. Рассчитать доходность от вложений можно с помощью калькулятора на сайте. Также в «Счёте» можно приобретать акции, фонды и облигации компаний, размещенных на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Вывести деньги можно в рублях, долларах или евро в любое время без комиссии со стороны сервиса, говорится на его сайте.

Осенью 2019 года источники The Bell говорили, что «Яндекс» работает над сервисом для покупки и продажи ценных бумаг «Яндекс.Инвестиции», а партнёром компании станет ВТБ. В феврале 2020 года интернет-компания подала заявку на регистрацию товарного знака сервиса: его графическое изображение совпадает с иконкой «Счёт в Плюсе».

В июне «Яндекс» и «Сбербанк» сообщили, что разделят совместные активы: интернет-компания выкупит долю банка в «Маркете», а банк приобретёт «Яндекс.Деньги». На выкуп доли «Яндекс» привлечёт $800 млн дополнительных инвестиций, в том числе у «ВТБ Капитала», сообщала компания.