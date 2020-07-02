За два месяца на социально значимые сайты зашли около 500 тысяч из 33,6 млн пользователей домашнего интернета.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценил убытки провайдеров домашнего интернета от эксперимента с бесплатным доступом к социально значимым сайтам, пишет «Коммерсантъ».

По оценкам профильной группы РСПП, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов-участников проекта «Доступный интернет» составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа, указывает издание.

Дополнительные затраты компаний на покупку и установку оборудования составили от 30 млн до 100 млн рублей, на сервисное обслуживание и техподдержку — от 5 млн до 20 млн рублей, подсчитала рабочая группа.

По оценкам РСПП, потери и затраты поставщиков домашнего интернета могут достигнуть 6,8 млрд рублей в первый год реализации проекта, а затем по 5,5 млрд рублей ежегодно, пишет газета. Участники рынка мобильной связи могут недополучить 110 млрд рублей выручки в год, считает группа.

Для оценки РСПП использовал данные МТС, «Дом.ру», «Билайна» и Netbynet (дочернего провайдера «Мегафона»), рассказали изданию источники в рабочей группе и одном из операторов связи.

РСПП также раскритиковал список социально значимых сайтов, указывает «Коммерсантъ»: по оценкам рабочей группы, из 391 сайта на 80% есть потоковое видео, в основном, с зарубежных источников.

Отчёт РСПП планирует отправить в Минкомсвязи и администрацию президента, уточнил один из источников. В «Ростелекоме» газете рассказали, что контроль результатов эксперимента и выводы — прерогатива министерства. Остальные операторы отказались от комментариев.