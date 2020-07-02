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Галина Мубаракшина
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РСПП: провайдеры домашнего интернета недополучили до 220 млн рублей за время эксперимента с доступом к значимым сайтам Материал редакции

За два месяца на социально значимые сайты зашли около 500 тысяч из 33,6 млн пользователей домашнего интернета.

9 комментариев
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценил убытки провайдеров домашнего интернета от эксперимента с бесплатным доступом к социально значимым сайтам, пишет «Коммерсантъ».

По оценкам профильной группы РСПП, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов-участников проекта «Доступный интернет» составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа, указывает издание.

Дополнительные затраты компаний на покупку и установку оборудования составили от 30 млн до 100 млн рублей, на сервисное обслуживание и техподдержку — от 5 млн до 20 млн рублей, подсчитала рабочая группа.

По оценкам РСПП, потери и затраты поставщиков домашнего интернета могут достигнуть 6,8 млрд рублей в первый год реализации проекта, а затем по 5,5 млрд рублей ежегодно, пишет газета. Участники рынка мобильной связи могут недополучить 110 млрд рублей выручки в год, считает группа.

Для оценки РСПП использовал данные МТС, «Дом.ру», «Билайна» и Netbynet (дочернего провайдера «Мегафона»), рассказали изданию источники в рабочей группе и одном из операторов связи.

РСПП также раскритиковал список социально значимых сайтов, указывает «Коммерсантъ»: по оценкам рабочей группы, из 391 сайта на 80% есть потоковое видео, в основном, с зарубежных источников.

Отчёт РСПП планирует отправить в Минкомсвязи и администрацию президента, уточнил один из источников. В «Ростелекоме» газете рассказали, что контроль результатов эксперимента и выводы — прерогатива министерства. Остальные операторы отказались от комментариев.

В апреле-мае 2020 года бесплатным доступом в интернет воспользовались около 500 тысяч абонентов, сообщил в конце июня министр связи Максут Шадаев. Министерство решило продлить эксперимент до конца года. По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», в первом квартале 2020 года широкополосным интернетом пользовались 33,6 млн россиян.

#новость #доступныйинтернет #минкомсвязи

Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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Michael Petrov

9

отчет такого же уровня, как у правообладателей о "недополученной прибыли", т.е. фуфло от начала и до конца.

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Алексей Фролов

6

на что именно им пришлось тратиться и зачем?

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Алексей Фролов

Алексей
4

и где домашний интернет не безлимитный?

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Ivan Matveev

Алексей
1

домашний интернет не безлимитный и трафик небесплатный, просто конечному потребителю по другому в России не продашь, привыкли

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Алексей Фролов

Ivan
0

для конечного потребителя интернет безлимитный, так о каких потерях речь?

Ответить

Ivan Matveev

Алексей
0

так речь же о провайдерах и каких-то их убытках, а не о потерях конечного потребителся

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Денис Демидов

Алексей
0

Сайты из списка должны работать даже при неуплате абонентской платы, видимо многие забили на нее, вконтакте и али работает и ладно.
Это уже стандартная ситуация для путиномики, всем пива за счет заведения.

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alex twit

2

Ой, бедненькие, давайте всей страной им скинемся

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Константин Шукалов

2

Видимо, они считали 1 заход на такой сайт как месяц абонентской платы.

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