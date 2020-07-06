Но оказался на 35% ниже, чем в июне 2019 года.

Оборот малого и среднего бизнеса в Москве за июнь вырос в 2,2 раза по сравнению с маем, подсчитали аналитики производителя онлайн-касс (более 650 тысяч устройств по всей России) «Эвотор». Но это на 35% ниже, чем в июне 2019 года, сообщили vc.ru в компании.