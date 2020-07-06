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Лиана Липанова
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«Эвотор»: в июне оборот малого и среднего бизнеса в Москве вырос в 2,2 раза по сравнению с маем Материал редакции

Но оказался на 35% ниже, чем в июне 2019 года.

Оборот малого и среднего бизнеса в Москве за июнь вырос в 2,2 раза по сравнению с маем, подсчитали аналитики производителя онлайн-касс (более 650 тысяч устройств по всей России) «Эвотор». Но это на 35% ниже, чем в июне 2019 года, сообщили vc.ru в компании.

  • Непродовольственная торговля в Москве возбновила работу с 1 июня. В результате по сравнению с июнем 2019 года выручка магазинов одежды сократилась на 31%, а в мае — на 89% по сравнению с 2019 годом, обуви — на 35% (в мае ― на 95%), ювелирных магазинов ― на 31% (в мае ― на 78%), оптик ― на 20% (в мае ― на 70%), цветочных ― на 38% (в мае ― на 79%).
  • Салоны красоты заработали с 9 июня. Их выручка выросла в пять раз по сравнению с маем, но сократилась на 42% по сравнению с июнем 2019 года.
  • Ветеринарные клиники заработали в июне 2020 года столько же, сколько и в 2019 году. В мае их выручка упала лишь на 20%.
  • Стоматологические клинки в Москве заработали в полную силу с 16 июня — до этого они могли оказывать только экстренную помощь. Их выручка упала на 34% по сравнению с июнем 2019 года. В мае падение составило 75%.
  • Выручка мини-отелей в Москве упала на 64% в июне, в мае — на 81%, а турагентства потеряли 58% оборота, в мае — 85%.

#новость #эвотор

Лиана Липанова
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