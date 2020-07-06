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Финансы
Галина Мубаракшина
1592

«Тинькофф» и другие начали тестировать переводы между счетами одного клиента в разных банках в СБП Материал редакции

В будущем опция будет доступна для переводов между счетами разных клиентов.

  • Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) начали тестировать переводы между счетами клиента в разных банках (me2me pull), сообщил Банк России. Он будет полезен, если клиенту нужно собрать на счёте в одном банке определённую сумму, например, для крупной покупки или погашения кредита.
  • Чтобы сделать такой перевод, нужно открыть окно СБП в приложении банка и отправить запросы на списание нужных сумм со счетов в других банках-участниках СБП, пояснил регулятор. В ЦБ отметили, что с me2me pull клиентам не нужно открывать несколько приложений разных банков и делать переводы со счёта на счёт.
  • В пилотном проекте участвуют «Русский стандарт», «СКБ-банк» и «Тинькофф», сообщили vc.ru в компаниях. В мобильном банке «Русского стандарта» открылся пункт меню «Запрос платежа» — в нём нужно выбрать счёт для зачисления перевода, указать название банка, откуда списываются деньги, и ввести сумму, пояснил представитель компании.
  • Для получения перевода нужно будет один раз дать согласие на пополнение счёта в приложении другого банка, рассказали vc.ru в банке «Тинькофф». После этого можно будет регулярно делать запросы на списание сумм. Сейчас me2me pull может пользоваться ограниченное количество клиентов, доступ у всех участников экосистемы «Тинькофф» откроется осенью 2020 года.
  • Комиссия за перевод денег со счёта на счёт не взимается, уточнили vc.ru в банках «Тинькофф» и «Русский стандарт».
  • В будущем сервис будет расширен на переводы между счетами разных физлиц, уточнили в Банке России.

#новость #сбп #тинькофф

Галина Мубаракшина
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Дмитрий Оверчук

14

сберчанский сейчас

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BAS2EM

8

Дайте угадаю, опять все, кроме Сбера ? ))

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Ivano Digital

1

«Русский стандарт» еще существует?

Ответить

Igor Kachura

Ivano
3

Полез проверять баланc.

Ответить

Roman Leonov

1

С таким успехом появится очередной способ мошенничества. Все эти «упрощалки» помогают не только обычным юзерам))

Заранее бы позаботились о защите

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Алексей Фролов

Roman
2

какой ИБ первым взломают, туда и соберут всё.

Ответить

Евгений Симутин

0

Как подключить сбп в сбере. Сбербанк, не благодари за пиар

«Сбербанк» - Система быстрых платежей
«Сбербанк» - Система быстрых платежей
www.sberbank.ru
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Виталий Журавлев

Евгений
3

Баян
Альфа уже всем рассказали

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Евгений Симутин

Виталий
0

Неважно, главное охват, а то так спрятаться от отсутствия комиссий, не каждый банк сумеет

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Алексей Фролов

0

Заголовок некорректный

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