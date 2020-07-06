В будущем опция будет доступна для переводов между счетами разных клиентов.
- Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) начали тестировать переводы между счетами клиента в разных банках (me2me pull), сообщил Банк России. Он будет полезен, если клиенту нужно собрать на счёте в одном банке определённую сумму, например, для крупной покупки или погашения кредита.
- Чтобы сделать такой перевод, нужно открыть окно СБП в приложении банка и отправить запросы на списание нужных сумм со счетов в других банках-участниках СБП, пояснил регулятор. В ЦБ отметили, что с me2me pull клиентам не нужно открывать несколько приложений разных банков и делать переводы со счёта на счёт.
- В пилотном проекте участвуют «Русский стандарт», «СКБ-банк» и «Тинькофф», сообщили vc.ru в компаниях. В мобильном банке «Русского стандарта» открылся пункт меню «Запрос платежа» — в нём нужно выбрать счёт для зачисления перевода, указать название банка, откуда списываются деньги, и ввести сумму, пояснил представитель компании.
- Для получения перевода нужно будет один раз дать согласие на пополнение счёта в приложении другого банка, рассказали vc.ru в банке «Тинькофф». После этого можно будет регулярно делать запросы на списание сумм. Сейчас me2me pull может пользоваться ограниченное количество клиентов, доступ у всех участников экосистемы «Тинькофф» откроется осенью 2020 года.
- Комиссия за перевод денег со счёта на счёт не взимается, уточнили vc.ru в банках «Тинькофф» и «Русский стандарт».
- В будущем сервис будет расширен на переводы между счетами разных физлиц, уточнили в Банке России.
{
"author_name": "Галина Мубаракшина",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u0441\u0431\u043f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 10,
"likes": 6,
"favorites": 10,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 139817,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Mon, 06 Jul 2020 14:42:00 +0300",
"is_special": false }
Дмитрий Оверчук
сберчанский сейчас
BAS2EM
Дайте угадаю, опять все, кроме Сбера ? ))
Ivano Digital
«Русский стандарт» еще существует?
Igor KachuraIvano
Полез проверять баланc.
Roman Leonov
С таким успехом появится очередной способ мошенничества. Все эти «упрощалки» помогают не только обычным юзерам))
Заранее бы позаботились о защите
Алексей ФроловRoman
какой ИБ первым взломают, туда и соберут всё.
Евгений Симутин
Как подключить сбп в сбере. Сбербанк, не благодари за пиар
Виталий ЖуравлевЕвгений
Баян
Альфа уже всем рассказали
Евгений СимутинВиталий
Неважно, главное охват, а то так спрятаться от отсутствия комиссий, не каждый банк сумеет
Алексей Фролов
Заголовок некорректный