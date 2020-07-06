Лидером рынка по выручке стала «МаксимаТелеком».

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К концу 2019 года количество публичных точек Wi-Fi-доступа в России достигло 166 тысяч, а выручка операторов составила 7 млрд рублей, подсчитало агентство «ТМТ Консалтинг».

Число Wi-Fi точек увеличилось на 23% год к году, совокупная выручка операторов — на 12%, уточнило агентство. Аналитики отметили рост спроса в банковской сфере, пассажирских перевозках, госсекторе.

Крупнейшие игроки на рынке публичного Wi-Fi по выручке — «МаксимаТелеком» (43% рынка, или 3,01 млрд рублей), «Дом.ру» (16%, 1,12 млрд рублей), «Ростелеком» (12%, 840 млн рублей) и «Билайн» (6%, 420 млн рублей), уточняет «ТМТ Консалтинг».

Наибольшее количество точек доступа — у «Ростелекома»: 27%, или 45 100, уточнили в агентстве. За год число хот-спотов у оператора выросло на 64%.

Во время «карантина» в 2020 году выручка компаний от публичного Wi-Fi упала на 20-30% по сравнению с периодом до ограничений. Сокращение выручки было связано со снижением спроса со стороны малого и среднего бизнеса, а в сегменте крупного бизнеса (медицинской, банковской сферах) рост спроса замедлился, но не остановился, отметили аналитики.

Операторы ожидают, что во втором полугодии смогут выйти на докризисный уровень по объёму услуг, уточнили авторы исследования.