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Финансы
Галина Мубаракшина
393

Исследование: выручка российских операторов от публичного Wi-Fi в 2019 году достигла 7 млрд рублей Материал редакции

Лидером рынка по выручке стала «МаксимаТелеком».

4 комментария
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К концу 2019 года количество публичных точек Wi-Fi-доступа в России достигло 166 тысяч, а выручка операторов составила 7 млрд рублей, подсчитало агентство «ТМТ Консалтинг».

Число Wi-Fi точек увеличилось на 23% год к году, совокупная выручка операторов — на 12%, уточнило агентство. Аналитики отметили рост спроса в банковской сфере, пассажирских перевозках, госсекторе.

Крупнейшие игроки на рынке публичного Wi-Fi по выручке — «МаксимаТелеком» (43% рынка, или 3,01 млрд рублей), «Дом.ру» (16%, 1,12 млрд рублей), «Ростелеком» (12%, 840 млн рублей) и «Билайн» (6%, 420 млн рублей), уточняет «ТМТ Консалтинг».

Наибольшее количество точек доступа — у «Ростелекома»: 27%, или 45 100, уточнили в агентстве. За год число хот-спотов у оператора выросло на 64%.

Во время «карантина» в 2020 году выручка компаний от публичного Wi-Fi упала на 20-30% по сравнению с периодом до ограничений. Сокращение выручки было связано со снижением спроса со стороны малого и среднего бизнеса, а в сегменте крупного бизнеса (медицинской, банковской сферах) рост спроса замедлился, но не остановился, отметили аналитики.

Операторы ожидают, что во втором полугодии смогут выйти на докризисный уровень по объёму услуг, уточнили авторы исследования.

Оценка рынка публичного Wi-Fi в России в конце 2019 года «ТМТ Консалтинг»

#новость #wifi

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Дмитрий О

3

За чей счет этот банкет?

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Я не скажу свое имя машине

2

Выручка, видимо, от рекламы? 

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Павел Бурцев

0

Гоняешь в метро, смотришь рекламу, на тебе наживаются, ешь в рестики, подключился к WiFi, на тебе наживаются.

А у меня безлимит от МТС, и мне пох!
Привет бомжам, кто жалуется!

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Финансовый инженер

0

Кстати, Максима Телеком в ближайшее время размещают облигации на 3 млрд. руб (при том, что выручка за весь 2019г была 4,7 млрд). Возможно, понимания что рекламные доходы снизятся...

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