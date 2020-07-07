«Секретный стартап» Palantir с оценкой в $20 млрд конфиденциально подал заявку на размещение акций на бирже
Материал редакции
Компания разрабатывала программное обеспечение для спецслужб и Минобороны США.
Стартап Palantir, занимающийся анализом и обработкой данных, в частности, от разведки и спецслужб, конфиденциально подал заявку на размещение акций на бирже, передаёт TechCrunch.
Дата размещения, а также объём акций и диапазон цен для IPO не раскрывается.
Конфиденциальная подача заявок на IPO позволяет компаниям не раскрывать информацию о финансовых показателях и потенциальных рисках, такой способ выбрали, например, Spotify, Slack и Uber.
Стартап оценивается в $20 млрд. В начале июля Palantir объявила о старте раунда финансирования на $961 млн. По словам источников CNBC, компания рассчитывает на оценку в $26 млрд.
Palantir в 2004 году открыл основатель PayPal Питер Тиль. Первоначальное финансирование компания получила от венчурного подразделения ЦРУ. ПО стартапа предполагает время и место будущих преступлений, анализирует перемещения преступников, распознает будущих нарушителей закона и другое.
Дмитрий Артельный
теперь и ЦРУ венчурный инвестор