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Финансы
Лиана Липанова
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«Секретный стартап» Palantir с оценкой в $20 млрд конфиденциально подал заявку на размещение акций на бирже Материал редакции

Компания разрабатывала программное обеспечение для спецслужб и Минобороны США.

  • Стартап Palantir, занимающийся анализом и обработкой данных, в частности, от разведки и спецслужб, конфиденциально подал заявку на размещение акций на бирже, передаёт TechCrunch.
  • Дата размещения, а также объём акций и диапазон цен для IPO не раскрывается.
  • Конфиденциальная подача заявок на IPO позволяет компаниям не раскрывать информацию о финансовых показателях и потенциальных рисках, такой способ выбрали, например, Spotify, Slack и Uber.
  • Стартап оценивается в $20 млрд. В начале июля Palantir объявила о старте раунда финансирования на $961 млн. По словам источников CNBC, компания рассчитывает на оценку в $26 млрд.
  • Palantir в 2004 году открыл основатель PayPal Питер Тиль. Первоначальное финансирование компания получила от венчурного подразделения ЦРУ. ПО стартапа предполагает время и место будущих преступлений, анализирует перемещения преступников, распознает будущих нарушителей закона и другое.
История Palantir — одного из самых дорогих и…
Palantir Technologies находится на третьем месте в списке самых дорогих стартапов мира — и при…
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#новость #palantir #стартапы

Лиана Липанова
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Дмитрий Артельный

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теперь и ЦРУ венчурный инвестор

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