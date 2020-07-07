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Финансы
Галина Мубаракшина
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Немецкий финтех-стартап Penta привлёк €22,5 млн — в раунде участвовали RTP Global, венчурный фонд S7 Group и другие Материал редакции

Стартап предлагает бизнесу цифровую платформу для открытия счёта, оформления займов, контроля за расходами и других операций.

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Онлайн-банк для бизнеса Penta в июле 2020 года привлёк €4 млн от венчурного фонда S7 Group — S7V, венчурной компании Presight Capital и других. Стартап закрыл раунд на €22,5 млн ($25,4 млн).

В марте компания привлекла €18,5 млн от венчурной фирмы RTP Global Леонида Богуславского, фондов ABN Amro Ventures, VR-Ventures и других.

Компания планирует вложить средства в своё развитие в Германии и создание новых инструментов для малого и среднего бизнеса, рассказал гендиректор Penta Марко Вентин (Marko Wenthin).

Стартап был запущен в 2016 году в Германии. Через цифровую платформу Penta предприниматели могут быстро открыть международный банковский счёт, получить дебетовую карту, оформить заём, выгрузить отчётность и так далее. Компания также предлагает инструменты для анализа финансовых показателей.

Офисы Penta открыты в Берлине, Милане и Белграде. По собственным данным стартапа, сейчас его сервисами пользуются свыше 20 тысяч компаний.

В 2018 году S7 Group сообщила, что создаст венчурный фонд на $50 млн для управления инвестициями в стартапы. В том же году группа вложила $10 млн в онлайн-платформу для путешественников GetTransfer. Сейчас в её портфеле испанский онлайн-банк Bnext, колумбийский сервис потребительских кредитов Addi и ещё около десятка стартапов.

Интерфейс сервиса Penta Penta

#новость #penta #rtpglobal #s7

Галина Мубаракшина
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