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Финансы
Татьяна Боброва
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«Сбербанк» добавил сервис для оплаты покупок SberPay в приложение «Сбербанк Онлайн» Материал редакции

Пока только для смартфонов на Android с поддержкой NFC и карт Visa.

  • «Сбербанк» добавил сервис SberPay для оплаты товаров и услуг с помощью смартфона в приложение «Сбербанк Онлайн», пишет «Интерфакс». Оплачивать покупки можно в интернет-магазинах и офлайн-точках, если там установлен терминал оплаты банка.
  • Оплата офлайн пока доступна только владельцам Android-смартфонов с поддержкой NFC. Оплачивать покупки на первом этапе можно картами Visa.
  • Для физлиц использование SberPay бесплатно, для бизнеса тарифы совпадают с комиссией на обычный приём платежей картой.
  • «Сбербанк» рассказал о SberPay в январе 2019 года. Согласно сайту проекта, до этого для пользования сервисом нужно было скачать приложение «БПС-Сбербанк», а поддержка была карт Mastercard.

#новость #сбербанк

Татьяна Боброва
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16 комментариев
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Bot Fabric

4

Вообще непонятно зачем им Visa, они же могут дать возможность платить напрямую с банковского счёта в Сбербанке, это было бы всем (кроме Visa) выгоднее

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Денис Колокольцев

Bot
0

у нас странные решения на эту тему даже на уровне mir - например не все банки-участники mir могут быть добавлены в mir pay, сам mir pay работает криво и не везде принимается корректно. я хочу сказать даже на уровне страны, вроде начали внедрять НСПК и как то бросили ее недопиленной.

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Дэни Трэхо

Денис
0

Подключение к MirPay дело сугубо добровольное, как и к прочим пеям, вам стоит задать вопрос своему банку почему они не подключены. В моей мухосрани пятёрочка последней обновила свои терминалы(месяца 2 назад) и проблем с оплатой я не ощущаю вообще,  работает даже стабильнее googlepay. Другая проблема, что интересных карт на базе мир с кашей по пальцам пересчитать можно, поэтому пользуюсь тиньком мир.

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Mikhail Brain

Bot
0

Да о чем говорить если даже переводы между клиентами самого сбера через визу и мастеркард завязаны.

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Николай Свидэрский

Bot
0

Видимо если взлетит, то планируют подключать другие банки.

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Дэни Трэхо

Bot
0

Как они могут дать возможность платить напрямую? Отправлять платёжки рейсами в рабочие дни? Тут или сбп или оплату картой использовать. В данном случае, я вижу это как эмуляцию карты а-ля гуглпей, чтобы не платить тому комиссию.

Ответить

Yan Purvenes

1

1. На сайте речь про карты мастеркард.
2. Зачем придумывать колесо, если есть гугл пэй?

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Serge Tikhonenko

Yan
0

Возможно, идут в направлении wechat, т.е. платежная система внутри приложухи

Ответить

Yan Purvenes

Serge
1

Это уже не актуально у нас. Я понимаю в свое время тинькофф и киви делали, когда в принципе не было гугл пэй. Сейчас это в лучшем случае помощь китайским телефонам и не более.

Ответить

Николай Свидэрский

Yan
0

Потому что могут, база клиентов большая, терминалов их много где.

Видимо верят что смогут раскачать продукт, и если займут существенную нишу, то с оборота не слабо так можно зарабатывать.

Ответить

Yan Purvenes

Николай
0

Ну типичное сберавское сливание бабла в унитаз. Лучше бы в штат перевели куча тех персонала.

У клиентов не только карты сбера и многие не станут цеплять в этому.

Ответить

Николай Свидэрский

Yan
0

Сбер сейчас активно пытается диверсифицироваться, считаю делают абсолютно верно.

Так что сольют или нет покажет время.

Ответить

Yan Purvenes

Николай
0

Самое оптимальное сократить меджмент. Сократить з/п оставшимся.

Ответить

Николай

Yan
0

С чего это самое оптимальное? Таким способом новые ниши не откроешь и не запустишь.

Есть примеры диверсификации, где сокращением менеджмента достигался кратный рост бизнеса?

Ответить

Александр Якунин

1

Продукт для Крыма ?

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Roman Trifonov

0

Сейчас с заголовком какая-то каша. Либо один вариант, либо другой:
«Сбербанк» добавил сервис для оплаты покупок SberPay в приложение «Сбербанк Онлайн»

«Сбербанк» добавил сервис SberPay для оплаты покупок через приложение «Сбербанк Онлайн»

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