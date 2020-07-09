«Сбербанк» добавил сервис для оплаты покупок SberPay в приложение «Сбербанк Онлайн»

Пока только для смартфонов на Android с поддержкой NFC и карт Visa.
- «Сбербанк» добавил сервис SberPay для оплаты товаров и услуг с помощью смартфона в приложение «Сбербанк Онлайн», пишет «Интерфакс». Оплачивать покупки можно в интернет-магазинах и офлайн-точках, если там установлен терминал оплаты банка.
- Оплата офлайн пока доступна только владельцам Android-смартфонов с поддержкой NFC. Оплачивать покупки на первом этапе можно картами Visa.
- Для физлиц использование SberPay бесплатно, для бизнеса тарифы совпадают с комиссией на обычный приём платежей картой.
- «Сбербанк» рассказал о SberPay в январе 2019 года. Согласно сайту проекта, до этого для пользования сервисом нужно было скачать приложение «БПС-Сбербанк», а поддержка была карт Mastercard.
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Bot Fabric
Вообще непонятно зачем им Visa, они же могут дать возможность платить напрямую с банковского счёта в Сбербанке, это было бы всем (кроме Visa) выгоднее
Денис КолокольцевBot
у нас странные решения на эту тему даже на уровне mir - например не все банки-участники mir могут быть добавлены в mir pay, сам mir pay работает криво и не везде принимается корректно. я хочу сказать даже на уровне страны, вроде начали внедрять НСПК и как то бросили ее недопиленной.
Дэни ТрэхоДенис
Подключение к MirPay дело сугубо добровольное, как и к прочим пеям, вам стоит задать вопрос своему банку почему они не подключены. В моей мухосрани пятёрочка последней обновила свои терминалы(месяца 2 назад) и проблем с оплатой я не ощущаю вообще, работает даже стабильнее googlepay. Другая проблема, что интересных карт на базе мир с кашей по пальцам пересчитать можно, поэтому пользуюсь тиньком мир.
Mikhail BrainBot
Да о чем говорить если даже переводы между клиентами самого сбера через визу и мастеркард завязаны.
Николай СвидэрскийBot
Видимо если взлетит, то планируют подключать другие банки.
Дэни ТрэхоBot
Как они могут дать возможность платить напрямую? Отправлять платёжки рейсами в рабочие дни? Тут или сбп или оплату картой использовать. В данном случае, я вижу это как эмуляцию карты а-ля гуглпей, чтобы не платить тому комиссию.
Yan Purvenes
1. На сайте речь про карты мастеркард.
2. Зачем придумывать колесо, если есть гугл пэй?
Serge TikhonenkoYan
Возможно, идут в направлении wechat, т.е. платежная система внутри приложухи
Yan PurvenesSerge
Это уже не актуально у нас. Я понимаю в свое время тинькофф и киви делали, когда в принципе не было гугл пэй. Сейчас это в лучшем случае помощь китайским телефонам и не более.
Николай СвидэрскийYan
Потому что могут, база клиентов большая, терминалов их много где.
Видимо верят что смогут раскачать продукт, и если займут существенную нишу, то с оборота не слабо так можно зарабатывать.
Yan PurvenesНиколай
Ну типичное сберавское сливание бабла в унитаз. Лучше бы в штат перевели куча тех персонала.
У клиентов не только карты сбера и многие не станут цеплять в этому.
Николай СвидэрскийYan
Сбер сейчас активно пытается диверсифицироваться, считаю делают абсолютно верно.
Так что сольют или нет покажет время.
Yan PurvenesНиколай
Самое оптимальное сократить меджмент. Сократить з/п оставшимся.
НиколайYan
С чего это самое оптимальное? Таким способом новые ниши не откроешь и не запустишь.
Есть примеры диверсификации, где сокращением менеджмента достигался кратный рост бизнеса?
Александр Якунин
Продукт для Крыма ?
Roman Trifonov
Сейчас с заголовком какая-то каша. Либо один вариант, либо другой:
«Сбербанк» добавил сервис для оплаты покупок SberPay в приложение «Сбербанк Онлайн»
«Сбербанк» добавил сервис SberPay для оплаты покупок через приложение «Сбербанк Онлайн»