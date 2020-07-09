Система продолжит поддерживать только международные операции.
- Международная платежная система PayPal подтвердила, что с 31 июля 2020 года прекратит внутренние переводы между российскими пользователями.
- Компания будет поддерживать только международные платежи: клиенты смогут использовать PayPal только для перевода зарубежным пользователям или получения средств от них.
- Обновления вступят в силу автоматически — пользователям PayPal не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.
- Офис PayPal в Москве останется, пишет ТАСС, источники которого сообщили о планах PayPal прекратить внутрироссийские переводы в начале июля.
- С 4 июля в России начали действовать поправки в закон «О национальной платёжной системе», напоминает агентство. Согласно поправкам, оператор внутренних переводов не вправе передавать информацию об операциях внутри страны на территорию другого государства или предоставлять доступ к такой информации из другой страны.
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IO
Это говно еще не сдохло?
Вася ПражкинIO
PiratВася
Заметь что объемы уменьшились а цена выросла, очередной пузырь надувают
Вася ПражкинPirat
У них и прибыль растет
IOВася
Миллионы мух не могут ошибаться
Роман Лебедев
Обновления вступят в силу автоматически — пользователям PayPal не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.
Вот это забота! Спасибо!
Владислав Медведев
Закройтесь нахер
Tanya Tíntun
Вопрос: я правильно понимаю, что смогу получить деньги на счёт из иностранного банка, но вывести их на российскую карту — нет?
Maxim MorgaevTanya
Тот же вопрос. Получаю деньги на PayPal от продаж на иностранном маркетплейсе. Других вариантов вывести деньги маркетплейс не дает. Смогу ли я как и раньше выводить их на счет в российском банке? 🤔
Александра КапитоноваMaxim
Сможете получить и вывести.
Перевести на чужой счёт PayPal в РФ не сможете. Вам пользователь PayPal в России перевести не сможет.
IOTanya
Не правильно
Tanya TíntunIO
То есть, ограничения действуют только на переводы между пользователями PayPal в России?
IOTanya
Именно об этом и написано
Pirat
Да кому он нужен этот PayPal, уже столько криптовалют новых через которые удобней делать переводы по всей стране в разы быстрей и без третьего лица.