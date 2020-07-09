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Финансы
Лиана Липанова
997

PayPal подтвердила остановку внутренних переводов по России с августа 2020 года Материал редакции

Система продолжит поддерживать только международные операции.

  • Международная платежная система PayPal подтвердила, что с 31 июля 2020 года прекратит внутренние переводы между российскими пользователями.
  • Компания будет поддерживать только международные платежи: клиенты смогут использовать PayPal только для перевода зарубежным пользователям или получения средств от них.
  • Обновления вступят в силу автоматически — пользователям PayPal не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.
  • Офис PayPal в Москве останется, пишет ТАСС, источники которого сообщили о планах PayPal прекратить внутрироссийские переводы в начале июля.
  • С 4 июля в России начали действовать поправки в закон «О национальной платёжной системе», напоминает агентство. Согласно поправкам, оператор внутренних переводов не вправе передавать информацию об операциях внутри страны на территорию другого государства или предоставлять доступ к такой информации из другой страны.

#новость #paypal

Лиана Липанова
+22 128
7
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14 комментариев
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IO

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Это говно еще не сдохло?

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Вася Пражкин

IO
1
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Pirat

Вася
2

Заметь что объемы уменьшились а цена выросла, очередной пузырь надувают

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Вася Пражкин

Pirat
0

У них и прибыль растет

Ответить

IO

Вася
0

Миллионы мух не могут ошибаться

Ответить

Роман Лебедев

2

Обновления вступят в силу автоматически — пользователям PayPal не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.

Вот это забота! Спасибо!

Ответить

Владислав Медведев

1

Закройтесь нахер

Ответить

Tanya Tíntun

0

Вопрос: я правильно понимаю, что смогу получить деньги на счёт из иностранного банка, но вывести их на российскую карту — нет?

Ответить

Maxim Morgaev

Tanya
0

Тот же вопрос. Получаю деньги на PayPal от продаж на иностранном маркетплейсе. Других вариантов вывести деньги маркетплейс не дает. Смогу ли я как и раньше выводить их на счет в российском банке? 🤔

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Александра Капитонова

Maxim
1

Сможете получить и вывести.

Перевести на чужой счёт PayPal в РФ не сможете. Вам пользователь PayPal в России перевести не сможет.

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IO

Tanya
0

Не правильно

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Tanya Tíntun

IO
0

То есть, ограничения действуют только на переводы между пользователями PayPal в России?

Ответить

IO

Tanya
0

Именно об этом и написано

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Pirat

0

Да кому он нужен этот PayPal, уже столько криптовалют новых через которые удобней делать переводы по всей стране в разы быстрей и без третьего лица.

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