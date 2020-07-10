На первом этапе выбрать, сравнить и удалённо оформить вклады смогут клиенты из 23 регионов.

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Московская биржа планирует запустить в октябре 2020 года платформу для дистанционной покупки финансовых продуктов, пишет «Прайм» со ссылкой на директора по развитию электронных платформ Мосбиржи Игоря Алутина.

По словам Алутина, на первом этапе на маркетплейсе будут доступны банковские вклады, а позже появятся инвестиционные, кредитные и страховые продукты. Пользователи платформы смогут сравнить предложения разных компаний, «удалённо и безопасно» оформить покупку, пояснил он.

В октябре сервис запустится в 23 регионах России, впоследствии география будет расширена, добавил Игорь Алутин.

9 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении законы о финансовых маркетплейсах и связанных с ними изменениях, поясняет агентство. Они позволят дистанционно покупать услуги банков, страховых и других компаний. По словам Алутина, закон предусматривает, что клиент один раз пройдёт идентификацию у оператора платформы или в офисе банка, а затем сможет пользоваться финансовыми продуктами удалённо.

Услуги маркетплейса будут бесплатными для клиентов-физлиц, а финансовые организации будут платить комиссию за успешные сделки, уточняет «Коммерсантъ». Размер комиссии Алутин не раскрыл.