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в пользу общения при помощи мемов
На первом этапе выбрать, сравнить и удалённо оформить вклады смогут клиенты из 23 регионов.
Московская биржа планирует запустить в октябре 2020 года платформу для дистанционной покупки финансовых продуктов, пишет «Прайм» со ссылкой на директора по развитию электронных платформ Мосбиржи Игоря Алутина.
По словам Алутина, на первом этапе на маркетплейсе будут доступны банковские вклады, а позже появятся инвестиционные, кредитные и страховые продукты. Пользователи платформы смогут сравнить предложения разных компаний, «удалённо и безопасно» оформить покупку, пояснил он.
В октябре сервис запустится в 23 регионах России, впоследствии география будет расширена, добавил Игорь Алутин.
9 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении законы о финансовых маркетплейсах и связанных с ними изменениях, поясняет агентство. Они позволят дистанционно покупать услуги банков, страховых и других компаний. По словам Алутина, закон предусматривает, что клиент один раз пройдёт идентификацию у оператора платформы или в офисе банка, а затем сможет пользоваться финансовыми продуктами удалённо.
Услуги маркетплейса будут бесплатными для клиентов-физлиц, а финансовые организации будут платить комиссию за успешные сделки, уточняет «Коммерсантъ». Размер комиссии Алутин не раскрыл.
Концепцию финансового маркетплейса Мосбиржа представила в октябре 2019 года. Биржа сообщала, что на платформе также можно будет купить ценные бумаги или оформить полис ОСАГО. Каждый пользователь получит личный кабинет с регистрацией через «Госуслуги». Мосбиржа будет сопровождать сделки с партнёрами платформы: от заключения договора с банком до закрытия вклада.
Ну да для них 100 миллионов заморозить не проблема, только вот для новых стартапов на этом рынке это может быть проблемой. Зачем сделали такое ограничение в новом законе не понятно, ведь маркетплейс на то он и маркетплейс, что выступает посредником, а не банком. Сделали бы хотя бы 1 миллион и запретили бы принимать деньги напрямую если это вклад или сделать так, чтобы эти деньги сразу уходили в банк, в котором открывается вклад... Было бы проще и доступнее для нового бизнеса, а так сделали рынок для больших компаний, но не для нового бизнеса.
Какой же из банков стока не заканчивающегося ..вида запасся, всё не закончится...
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