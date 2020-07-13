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Финансы
Галина Мубаракшина
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Совет директоров HeadHunter одобрил вторичный листинг компании на Московской бирже Материал редакции

Компания хочет расширить базу своих инвесторов, в том числе из России.

  • HeadHunter Group планирует провести вторичный листинг на Московской бирже — размещение ценных бумаг одобрил совет директоров компании.
  • Рекрутинговый сервис планирует выставить на торги американские депозитарные расписки (ADS), расчёты будут проводиться в рублях и без дополнительной эмиссии.
  • С учётом подготовки и регистрационных процедур размещение ADS может произойти в начале четвёртого квартала 2020 года.
  • За счёт вторичного листинга компания хочет расширить базу инвесторов, в том числе россиян. Параметры листинга HeadHunter определит в августе 2020 года, уточняет ТАСС.
  • HeadHunter рассматривает возможность вторичного листинга на Nasdaq — об этом она в июле уведомила регулятора США. Сервис может привлечь до $100 млн. С апреля торги ADS на акции HeadHunter ведёт Санкт-Петербургская биржа.
  • В числе крупных инвесторов HeadHunter Group — Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал»), которой принадлежит 37,5% компании, и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group), которая контролирует 25%, указывает РБК.

#новость #headhunter

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Marat Garifullin

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Я не удивлюсь если работодатели бойкот объявят Hh.ru и перейдут на какого нибудь конкурента. Они под видом "оптимизации прозрачности и улучшения качества" с 1 августа хотят повторно со всех деньги брать. Сначала они продали абонплату, а теперь на эту же абонплату ввели оплату за просмотры резюме. Это при всем при том, что и стоимость абонплату они поднимали последние 5 лет. 

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Yury Kotov

–2

Скупаем! HH надо соцсеть деловую делать, чтобы «резюме» между друг другом общались

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Semyashkin Oleg

Yury
0

Аля русский линкед?

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Yury Kotov

Semyashkin
0

Да, и linkedin разблокировать! Конкуренция поможет

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Юрий Глотов

Yury
0

Каждый раз, когда предлагаете кому-то создать новую соцсеть, вспоминайте про Apple Ping)

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Yury Kotov

Юрий
0

Соцсеть от Аппл тоже ждем ✌️

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