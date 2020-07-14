Заполнять анкету и подписывать договор вручную не придётся.
- «Сбербанк» добавил в сервис «Покупай со "Сбербанком"» возможность оформить кредит на покупку на кассе офлайн-магазина с помощью платёжного терминала. Раньше получить кредит через сервис можно было только онлайн.
- Чтобы оформить кредит, нужно сказать об этом продавцу магазина, подключённого к «Покупай со "Сбербанком"». Затем пользователь должен приложить дебетовую карту банка к стандартному платёжному терминалу «Сбербанка» и ввести PIN-код.
- Так клиент сможет пройти аутентификацию и подать заявку на кредит. Договор подписывается с помощью цифровой подписи. Предъявлять документы при этом не нужно, говорится в заявлении компании. Однако на сайте сервиса «Покупай со "Сбербанком"» указано, что для покупки в кредит необходима карта и паспорт.
- «Новый процесс не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом рынке POS-кредитования», — говорят в компании. К сервису подключилось более 1100 магазинов по России, уточнили в «Сбербанке». Конкретных партнёров в компании не назвали, однако на сайте сервиса указаны Samsung и еще 12 магазинов в регионах.
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Светослав Димитров
Выглядит и круто, и пугающе одновременно. Кажется, что кредит должен быть более обдуманным решением, а тут путь до него сокращается максимально.
Alex Merkulov
Новая долговая кабала... Сколько возьмётся "необдуманных" кредитов. Представить страшно...
Ильяс Гарифуллин
Наши «элиты» понимают что скоро жители РФ пожрать купить не смогут. Вот заранее позаботились. А вы говорите.
Олег ПавловИльяс
От навязывания кредитов населению население не богатеет как бы, а так да, забота как всегда трогательная)
Vl AlОлег
"От навязывания кредитов населению население не богатеет как бы" - Зато ипотечники на митинги не ходют.
Alex MerkulovОлег
"Забота" - в ковычках.
Aleksey MurashkoИльяс
Вы слово "наши" забыли в ковычки добавить, т. к. они не наши, а чисто колониальный орган - колобрационисты.
Евгений Кислов
Збс, когда денег нет даже на хлеб. Оформи кредит прямо на кассе
Ишхан Симонян
Не, ну круто, конечно.
Оформить кредит можно онлайн/НА КАССЕ, а что бы закрыть счёт кредитной карты, то надо пиздовать в отделение.
Т-технологии.
Инокентий СмирновИшхан
Закрыть можно онлайн, пздвт никуда не надо.
Ишхан СимонянИнокентий
Давно ли?
Aleksey Murashko
Крутяк, сперли карту, жди кредита в сбере который на тебя оформили мошенники, ведь документы предъявлять не нужно!!! Супер. Да, заещики, вам и договор, читать не нужно, нажмите тут КРАСНУЮ кнопку и добро пожаловать в рабство.
Олег ПавловAleksey
Ты карту не носи в кармашке с пин-кодом, всё ок будет)
Aleksey MurashkoОлег
Мало кардеров? Считают где нить, и все пиши пропало.
Антон
"сливать" персональные данные теперь ещё и через магазины начнут?
Иван Иванович
"На бутылочку" - в прямом и переносном смысле.
Yuri Ahmedov
Все что нужно знать о благосостоянии граждан. А еще вопрос банковская тайна отменена?