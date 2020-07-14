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Финансы
Лиана Липанова
850

«Сбербанк» предложил клиентам оформлять кредиты на кассах офлайн-магазинов через платёжный терминал Материал редакции

Заполнять анкету и подписывать договор вручную не придётся.

  • «Сбербанк» добавил в сервис «Покупай со "Сбербанком"» возможность оформить кредит на покупку на кассе офлайн-магазина с помощью платёжного терминала. Раньше получить кредит через сервис можно было только онлайн.
  • Чтобы оформить кредит, нужно сказать об этом продавцу магазина, подключённого к «Покупай со "Сбербанком"». Затем пользователь должен приложить дебетовую карту банка к стандартному платёжному терминалу «Сбербанка» и ввести PIN-код.
  • Так клиент сможет пройти аутентификацию и подать заявку на кредит. Договор подписывается с помощью цифровой подписи. Предъявлять документы при этом не нужно, говорится в заявлении компании. Однако на сайте сервиса «Покупай со "Сбербанком"» указано, что для покупки в кредит необходима карта и паспорт.
  • «Новый процесс не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом рынке POS-кредитования», — говорят в компании. К сервису подключилось более 1100 магазинов по России, уточнили в «Сбербанке». Конкретных партнёров в компании не назвали, однако на сайте сервиса указаны Samsung и еще 12 магазинов в регионах.

#новость #сбербанк

Лиана Липанова
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17 комментариев
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Светослав Димитров

6

Выглядит и круто, и пугающе одновременно. Кажется, что кредит должен быть более обдуманным решением, а тут путь до него сокращается максимально.

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Alex Merkulov

3

Новая долговая кабала... Сколько возьмётся "необдуманных" кредитов. Представить страшно...

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Ильяс Гарифуллин

1

Наши «элиты» понимают что скоро жители РФ пожрать купить не смогут. Вот заранее позаботились. А вы говорите. 

Ответить

Олег Павлов

Ильяс
1

От навязывания кредитов населению население не богатеет как бы, а так да, забота как всегда трогательная)

Ответить

Vl Al

Олег
1

"От навязывания кредитов населению население не богатеет как бы" - Зато ипотечники на митинги не ходют.

Ответить

Alex Merkulov

Олег
0

"Забота" - в ковычках.

Ответить

Aleksey Murashko

Ильяс
1

Вы слово "наши" забыли в ковычки добавить, т. к. они не наши, а чисто колониальный орган - колобрационисты.

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Евгений Кислов

1

Збс, когда денег нет даже на хлеб. Оформи кредит прямо на кассе

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Ишхан Симонян

1

Не, ну круто, конечно.
Оформить кредит можно онлайн/НА КАССЕ, а что бы закрыть счёт кредитной карты, то надо пиздовать в отделение.
Т-технологии.

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Инокентий Смирнов

Ишхан
0

Закрыть можно онлайн, пздвт никуда не надо. 

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Ишхан Симонян

Инокентий
0

Давно ли?

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Aleksey Murashko

0

Крутяк, сперли карту, жди кредита в сбере который на тебя оформили мошенники, ведь документы предъявлять не нужно!!! Супер. Да, заещики, вам и договор, читать не нужно, нажмите тут КРАСНУЮ кнопку и добро пожаловать в рабство.

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Олег Павлов

Aleksey
0

Ты карту не носи в кармашке с пин-кодом, всё ок будет)

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Aleksey Murashko

Олег
0

Мало кардеров? Считают где нить, и все пиши пропало.

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Антон

0

"сливать" персональные данные теперь ещё и через магазины начнут?

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Иван Иванович

0

"На бутылочку" - в прямом и переносном смысле.

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Yuri Ahmedov

0

Все что нужно знать о благосостоянии граждан. А еще вопрос банковская тайна отменена?

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