Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Проект поможет компаниям бесплатно перевести бизнес в интернет, говорят партнёры.
Группа «Вэб.рф» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса, рассказали vc.ru в интернет-компании. Пилотным стал проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», запущенный вместе с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ; входит в «Вэб.рф»).
ФРДВ и Mail.ru Group планируют инвестировать более 230 млн рублей на поддержку предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике. По словам партнёров, проект, созданный на базе «ВКонтакте» и маркетплейса для бизнеса «Развивай.рф», поможет компаниям бесплатно перевести бизнес в интернет.
Предприниматели смогут создать и запустить страницу для своего бизнеса во «ВКонтакте», подключить оплату и доставку, получить консультации. Организаторы компенсируют до 53 тысячи рублей каждой компании на продвижение в интернете.
Участвовать в проекте могут все представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Развивай.рф» и создать страницу в соцсети. В будущем партнёры планируют расширить программу на другие регионы России.
О создании совместного предприятия Mail.ru Group и «Вэб.рф» в начале 2019 года писал «Коммерсантъ». Партнёры зарегистрировали компанию, которая станет оператором электронной платформы для получения господдержки малым и средним бизнесом, указывала газета. В ноябре партнёры подтвердили создание платформы.
В Арктике пингвины тюлени, все они самозанятые. Оквэд рыболовство
в Арктике не живут пингвины. Они в южном полушарии живут вообще то
Есть идея стартап в Арктике.
Будем продавать снег африканцам.
Нужны инвестиции 6 млн рублей
на поддержку предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике
Ну c ДВ еще понятно, но что это за предприниматели из Арктики?
Изучите Указ президента №296 2 мая 2014 года.
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