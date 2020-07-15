Проект поможет компаниям бесплатно перевести бизнес в интернет, говорят партнёры.

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Группа «Вэб.рф» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса, рассказали vc.ru в интернет-компании. Пилотным стал проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», запущенный вместе с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ; входит в «Вэб.рф»).

ФРДВ и Mail.ru Group планируют инвестировать более 230 млн рублей на поддержку предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике. По словам партнёров, проект, созданный на базе «ВКонтакте» и маркетплейса для бизнеса «Развивай.рф», поможет компаниям бесплатно перевести бизнес в интернет.

Предприниматели смогут создать и запустить страницу для своего бизнеса во «ВКонтакте», подключить оплату и доставку, получить консультации. Организаторы компенсируют до 53 тысячи рублей каждой компании на продвижение в интернете.

Участвовать в проекте могут все представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Развивай.рф» и создать страницу в соцсети. В будущем партнёры планируют расширить программу на другие регионы России.