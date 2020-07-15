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Финансы
Татьяна Боброва
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Mail.ru Group и ФРДВ направят 230 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике Материал редакции

Проект поможет компаниям бесплатно перевести бизнес в интернет, говорят партнёры.

9 комментариев
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Группа «Вэб.рф» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса, рассказали vc.ru в интернет-компании. Пилотным стал проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», запущенный вместе с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ; входит в «Вэб.рф»).

ФРДВ и Mail.ru Group планируют инвестировать более 230 млн рублей на поддержку предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике. По словам партнёров, проект, созданный на базе «ВКонтакте» и маркетплейса для бизнеса «Развивай.рф», поможет компаниям бесплатно перевести бизнес в интернет.

Предприниматели смогут создать и запустить страницу для своего бизнеса во «ВКонтакте», подключить оплату и доставку, получить консультации. Организаторы компенсируют до 53 тысячи рублей каждой компании на продвижение в интернете.

Участвовать в проекте могут все представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Развивай.рф» и создать страницу в соцсети. В будущем партнёры планируют расширить программу на другие регионы России.

О создании совместного предприятия Mail.ru Group и «Вэб.рф» в начале 2019 года писал «Коммерсантъ». Партнёры зарегистрировали компанию, которая станет оператором электронной платформы для получения господдержки малым и средним бизнесом, указывала газета. В ноябре партнёры подтвердили создание платформы.

#новость #mailrugroup

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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Екатерина Реднекова

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В Арктике пингвины тюлени, все они самозанятые. Оквэд рыболовство

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Вася Пражкин

Екатерина
3

Должны ли тюлени платить налоги, если ловят рыбу для себя?

Ответить

Александр Якунин

Екатерина
1

в Арктике не живут пингвины. Они в южном полушарии живут вообще то

Ответить

Олег Нечаев

Александр
–1

Сначала завезти пингвинов. Идея для фцп.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

3

Есть идея стартап в Арктике.
Будем продавать снег африканцам. 
Нужны инвестиции 6 млн рублей 

Ответить

Вася Пражкин

0

 на поддержку предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике

Ну c ДВ еще понятно, но что это за предприниматели из Арктики?

Ответить

Юрий Глотов

Вася
0

Изучите Указ президента №296 2 мая 2014 года.

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Вася Пражкин

Юрий
5

Вы мне еще Ницше начните цитировать

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Saucedo Puetz

0

В арктике чукчам самое оно помогать, да

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