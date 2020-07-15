Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
1332

«Сбербанк» получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом» в обмен на инвестиции Материал редакции

Банк вложит 1 млрд рублей в производство фильмов и сериалов для детей.

21 комментарий
В закладки

«Сбербанк» и ФГУП «Союзмультфильм» заключили сделку о создании совместного предприятия: ООО «Союзмультфильм», сообщили vc.ru партнёры.

«Сбербанк» получит 80% в компании и планирует на первом этапе вложить 1 млрд рублей в развитие анимации. Совместное предприятие также намерено выпускать сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории, отметили в «Союзмультфильме».

Партнёры рассчитывают, что «Союзмультфильм» станет крупнейшим игроком рынка за счёт расширения производства и дистрибуции, развития лицензионных продаж и технологий.

В рамках долгосрочной стратегии киностудия планирует создавать совместные предприятия с международными игроками, сотрудничать с дистрибьюторами в Европе, Азии и увеличивать экспорт.

Киностудия будет сотрудничать с компаниями в рамках экосистемы «Сбербанка», отметили в «Союзмультфильме». Элементы анимации могут применяться в сервисах для образования, медицины и других сфер.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Союзмультфильм» (ООО «СМФ») создано в 2017 году, 20% принадлежат ФГУП «Союзмультфильм», 80% — ООО «Цифровые активы» (дочерней компании «Сбербанка»). В конце 2019 года выручка компании составила 32,1 млн рублей, чистая прибыль — 4,5 млн рублей.

В августе 2019 года банк и ФГУП «Союзмультфильм» попросили правительство рассмотреть возможность инвестиций «Сбербанка» в «дочку» предприятия. Инвестиции банка позволят «Союзмультфильму» выйти на международный рынок, говорил представитель киностудии.

#новость #сбербанк #союзмультфильм

Галина Мубаракшина
+11 185
4
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u044e\u0437\u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0444\u0438\u043b\u044c\u043c","\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 21, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 142244, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 15 Jul 2020 11:43:05 +0300", "is_special": false }
Passwork ®
Корпоративный менеджер паролей. Все данные хранятся на вашем сервере.
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergey Snegirev

12

Сбермульт? Союзмультбанк?

Ответить

Help lawyer

Sergey
16

Зато акционеры наконец-то официально будут мультимиллиардеры

Ответить

Soul Manioe

Sergey
0

СберПогоди.

Ответить

Евгений Пособилов

10

Новый мультфильм! - Каникулы Грефация

Ответить

Евгений Пособилов

Евгений
0

Так же в ролях Бабушки-трансгедера (https://lenta.ru/news/2017/11/09/bonifacigranpa/) Игнатьев С.

Ответить

Alexander Sergin

7

Есть уже мультик про Сбербанк

Ответить

alex twit

6

Союз меча и орала, твою мать

Ответить

Алексей Кравцов

alex
2

чет орнул))

Ответить

Антон Аверьянов

6

Сбербанк — мажор-наркоман-шопоголик! 

Ответить

Anton Chernykh

5

Остановитесь

Ответить

Magistr Architecture

5

Сбер пользуется своим монопольным положением и продолжает вести недобросовестную экономическую деятельность. Все бы ничего, если бы не контрольный пакет банка у гос-ва. Получается, что гос-во вместо развития частной инициативы и роста конкуренции во всех сегментах экономики (малом, среднем, крупном) поддерживает не только монополизацию отраслей, но и государственную кросс-монополизацию сразу нескольких отраслей, через подконтрольные компании. Это Совок 2.0 и приговор экономике

Ответить

Anatoly Ivanov

3

Это случаем не ИИ Сбера закупается? 

Ответить

Андрей Солозобов

2

На бизнес-завтраке Сбербанка в Давосе перед жующими зрителями выступал приглашенный психотерапевт Андрей Курпатов https://youtu.be/GbLclnu-QGc
Греф смотрел на Курпатова, как на бриллиант. 

Тема выступления – работа и программирование мозга. Психотерапевт разъяснял аудитории, как влияет эскалация примитивного контента и гиперинформационная среда на развитие человека.

Выступающий ввел термин - эпидемия цифрового аутизма. Особенно это касается подростков и молодежи. Современные тренды в потреблении информации ведут к большему расслоению общества.

Интересно, какие выводы формирует Греф и руководство Сбербанка, исследуя данные проблемы и каких тенденций будет придерживаться корпорация.
Через мультконтент можно формировать убеждения и программировать поведение детей.

Ответить

Rafael Rafael

0

Сейчас начнут воспитать детей как нужно 🤬

Ответить

Юрий Глотов

Rafael
3

В многих семьях телевизор - единственный воспитатель.

Ответить

Кирилл Макеев

Rafael
0

Никита Михалков был прав!

Ответить

Константин Морошин

1

Сберфильм, союзмультбанк

Ответить

Alex Marvell

1

Вот в какой серии своего любимого героя потеряли, ту и смотрите!

Ответить

Help lawyer

1

станет крупнейшим игроком рынка

Вы кроме недопартнерства с "Островом мечты" за последние 30 лет сделали что-то стóящее или вы просто будете крупнейшие потому что сбербанк?

Ответить

Финансовый инженер

0

Если коммерческие условия сделки это инвестиции Сбера в развитие в районе 1 млрд руб, то тогда в рамках сделки ООО «Союзмультфильм» оценили в 250 млн. руб. (при выручке 32,1 млн руб и прибыли 4,5 млн руб). Видимо ФГУП внес от себя что-то в ООО 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Совсем ебанулись уже

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
Как правильно работать с e-mail рассылками?
Не удивим вас, если скажем, что рассылки — хороший инструмент удержания и прогрева аудитории. Также не удивителен факт,…
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
Графическое ASO приложения. Руководство по работе над иконкой, скриншотами и видео
По идее графика страницы приложения конвертирует просмотры в установку. Но на практике этого может не произойти. Обсуди…
0
Учи.ру
Подписан
Отписаться
Тестовое задание для дизайнера: как составить, проверить и не ошибиться
8 из 10 кандидатов-дизайнеров принимают наш оффер. Это значит, что мы научились находить своих людей. Во многом помогае…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Николай Синицын
за день
Ну наконец-то. Теперь и в странах третьего мира) ура)
Spotify объявил о запуске в России — стандартная подписка будет стоить 169 рублей в месяц
Michael Tretyak
за неделю
Хахххахаххха! До того, как SEC поимел Telegram за TON: “мы суперкрутые, делаем, что хотим, у нас 1.7 ярда, Россия говно, мы сюда ни ногой” После того, как SEC поимел Telegram за TON, а Дуров поимел проблем от…
«Дань Apple и Google»: вице-президент Telegram выступил перед Мишустиным с критикой комиссий в магазинах приложений

Комментарии

Saucedo Puetz

Mail.ru Group и ФРДВ направят…

Олег Нечаев

Где слушают музыку в России и…

Andre Macareno

Владелец сетей re:Store и…

Фёдор Назин

Spotify добавил юридические…

Сергей Ноздрин

Представители фитнес-индустрии…

Andrew Koifman

Свыше 80 миллионеров из США и…

selecadm

Spotify объявил о запуске в…

Иван Иванов

Свыше 80 миллионеров из США и…

Виталий Гололобов

Spotify объявил о запуске в…

Александр Орлов

Будапешт следом за другими…

Иван Иванов

Свыше 80 миллионеров из США и…

Victoria Shintekova

Запись в подсайте Офтоп

Alexey Sharapov

Где слушают музыку в России и…

Andrew Koifman

Свыше 80 миллионеров из США и…

va loo

Какую клавиатуру для ПК…

Олег Нечаев

Где слушают музыку в России и…

Альбина Никитченко

20 миллионов рублей на продаже…

Bulat Ziganshin

Коротко: мощный ноутбук для…

Shepard

Где слушают музыку в России и…

Иван Иванов

Свыше 80 миллионеров из США и…