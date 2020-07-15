Комментарии
компанию-создателя
Банк вложит 1 млрд рублей в производство фильмов и сериалов для детей.
«Сбербанк» и ФГУП «Союзмультфильм» заключили сделку о создании совместного предприятия: ООО «Союзмультфильм», сообщили vc.ru партнёры.
«Сбербанк» получит 80% в компании и планирует на первом этапе вложить 1 млрд рублей в развитие анимации. Совместное предприятие также намерено выпускать сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории, отметили в «Союзмультфильме».
Партнёры рассчитывают, что «Союзмультфильм» станет крупнейшим игроком рынка за счёт расширения производства и дистрибуции, развития лицензионных продаж и технологий.
В рамках долгосрочной стратегии киностудия планирует создавать совместные предприятия с международными игроками, сотрудничать с дистрибьюторами в Европе, Азии и увеличивать экспорт.
Киностудия будет сотрудничать с компаниями в рамках экосистемы «Сбербанка», отметили в «Союзмультфильме». Элементы анимации могут применяться в сервисах для образования, медицины и других сфер.
По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Союзмультфильм» (ООО «СМФ») создано в 2017 году, 20% принадлежат ФГУП «Союзмультфильм», 80% — ООО «Цифровые активы» (дочерней компании «Сбербанка»). В конце 2019 года выручка компании составила 32,1 млн рублей, чистая прибыль — 4,5 млн рублей.
В августе 2019 года банк и ФГУП «Союзмультфильм» попросили правительство рассмотреть возможность инвестиций «Сбербанка» в «дочку» предприятия. Инвестиции банка позволят «Союзмультфильму» выйти на международный рынок, говорил представитель киностудии.
Сбермульт? Союзмультбанк?
Новый мультфильм! - Каникулы Грефация
Так же в ролях Бабушки-трансгедера (https://lenta.ru/news/2017/11/09/bonifacigranpa/) Игнатьев С.
Союз меча и орала, твою мать
Сбер пользуется своим монопольным положением и продолжает вести недобросовестную экономическую деятельность. Все бы ничего, если бы не контрольный пакет банка у гос-ва. Получается, что гос-во вместо развития частной инициативы и роста конкуренции во всех сегментах экономики (малом, среднем, крупном) поддерживает не только монополизацию отраслей, но и государственную кросс-монополизацию сразу нескольких отраслей, через подконтрольные компании. Это Совок 2.0 и приговор экономике
На бизнес-завтраке Сбербанка в Давосе перед жующими зрителями выступал приглашенный психотерапевт Андрей Курпатов https://youtu.be/GbLclnu-QGc
Греф смотрел на Курпатова, как на бриллиант.
Тема выступления – работа и программирование мозга. Психотерапевт разъяснял аудитории, как влияет эскалация примитивного контента и гиперинформационная среда на развитие человека.
Выступающий ввел термин - эпидемия цифрового аутизма. Особенно это касается подростков и молодежи. Современные тренды в потреблении информации ведут к большему расслоению общества.
Интересно, какие выводы формирует Греф и руководство Сбербанка, исследуя данные проблемы и каких тенденций будет придерживаться корпорация.
Через мультконтент можно формировать убеждения и программировать поведение детей.
Сейчас начнут воспитать детей как нужно 🤬
станет крупнейшим игроком рынка
Вы кроме недопартнерства с "Островом мечты" за последние 30 лет сделали что-то стóящее или вы просто будете крупнейшие потому что сбербанк?
Если коммерческие условия сделки это инвестиции Сбера в развитие в районе 1 млрд руб, то тогда в рамках сделки ООО «Союзмультфильм» оценили в 250 млн. руб. (при выручке 32,1 млн руб и прибыли 4,5 млн руб). Видимо ФГУП внес от себя что-то в ООО
Блоги компаний
Показать еще