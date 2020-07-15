Банк вложит 1 млрд рублей в производство фильмов и сериалов для детей.

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«Сбербанк» и ФГУП «Союзмультфильм» заключили сделку о создании совместного предприятия: ООО «Союзмультфильм», сообщили vc.ru партнёры.

«Сбербанк» получит 80% в компании и планирует на первом этапе вложить 1 млрд рублей в развитие анимации. Совместное предприятие также намерено выпускать сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории, отметили в «Союзмультфильме».

Партнёры рассчитывают, что «Союзмультфильм» станет крупнейшим игроком рынка за счёт расширения производства и дистрибуции, развития лицензионных продаж и технологий.

В рамках долгосрочной стратегии киностудия планирует создавать совместные предприятия с международными игроками, сотрудничать с дистрибьюторами в Европе, Азии и увеличивать экспорт.

Киностудия будет сотрудничать с компаниями в рамках экосистемы «Сбербанка», отметили в «Союзмультфильме». Элементы анимации могут применяться в сервисах для образования, медицины и других сфер.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Союзмультфильм» (ООО «СМФ») создано в 2017 году, 20% принадлежат ФГУП «Союзмультфильм», 80% — ООО «Цифровые активы» (дочерней компании «Сбербанка»). В конце 2019 года выручка компании составила 32,1 млн рублей, чистая прибыль — 4,5 млн рублей.