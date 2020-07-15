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Финансы
Лиана Липанова
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Разработчик систем для защиты данных Acronis купил 100% российской DeviceLock, специализирующейся на утечках информации Материал редакции

Технологии DeviceLock будут встроены в платформу сервисов для киберзищиты швейцарской компании.

4 комментария
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Разработчик систем для защиты данных Acronis со штаб-квартирой в Швейцарии приобрёл 100% российский компании DeviceLock, специализирующейся на кибербезопасности, рассказал vc.ru представитель Acronis. Сумму сделки в компании не раскрывают.

DeviceLock станет «дочкой» Acronis. Её технологии будут встроены в платформу для сервисов в области киберзащиты Acronis Cyber Platform, а сотрудники — перейдут на работу в Acronis. Их должности будут определены во время переходного периода, говорят в компании. DeviceLock продолжит поддерживать существующих клиентов.

Основатель и главный технический директор Ашот Оганесян останется техдиром российского DeviceLock, а в Acronis станет вице-президентом по системам предотвращения утечек данных (Vice President Data Leakage Prevention). Он подтвердил сделку.

«Объединившись с Acronis, мы получаем возможность значительно ускорить выпуск инновационных продуктов, расширить канал дистрибуции и использовать наши технологии для удовлетворения потребностей клиентов», — заявил Оганесян.

«Это достаточно крупная сделка для мирового рынка DLP, я вполне доволен», — добавил он.

До сделки контрольный пакет DeviceLock принадлежал Оганесяну, остальное — нескольким миноритарным акционерам, добавили в Acronis. Согласно «Условиям использования» на сайте DeviceLock, юрлицо компании — «Смарт Лайн Инк». По данным «Контур.Фокус», 100% этой компании принадлежит Оганесяну.

DeviceLock основана Оганесяном в 1996 году. Основной офис разработки находится в Москве, а заграничные офисы продаж и технической поддержки — в США, Великобритании, Германии и Италии.

#новость #devicelockdlp

Лиана Липанова
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4 комментария
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Гриша Бабкин

1

После скандала с  Робертом  Шлегелем у  Acronis еще кто то что то покупает?

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ave ego

1

теперь об утечках из акрониса в россии писать не будут?)))

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Уоррен Баффет

0

Надеюсь тут события не пойдут по схеме nginx.

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Руслан Яцукевич

0

Acronis не смог вырасти как продукт для бэкапа. Решили пойти по ИБ. Надеюсь, вторая попытка будет успешная.

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