Технологии DeviceLock будут встроены в платформу сервисов для киберзищиты швейцарской компании.

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Швейцарско-сингапурская компания — разработчик систем для защиты данных Acronis приобрела 100% российский компании DeviceLock, специализирующейся на кибербезопасности, рассказал vc.ru представитель Acronis. Сумму сделки в компании не раскрывают.

DeviceLock станет «дочкой» Acronis. Её технологии будут встроены в платформу для сервисов в области киберзащиты Acronis Cyber Platform, а сотрудники — перейдут на работу в Acronis. Их должности будут определены во время переходного периода, говорят в компании. DeviceLock продолжит поддерживать существующих клиентов.

Основатель и главный технический директор Ашот Оганесян останется техдиром российского DeviceLock, а в Acronis станет вице-президентом по системам предотвращения утечек данных (Vice President Data Leakage Prevention). Он подтвердил сделку.

«Объединившись с Acronis, мы получаем возможность значительно ускорить выпуск инновационных продуктов, расширить канал дистрибуции и использовать наши технологии для удовлетворения потребностей клиентов», — заявил Оганесян.

«Это достаточно крупная сделка для мирового рынка DLP, я вполне доволен», — добавил он.

До сделки контрольный пакет DeviceLock принадлежал Оганесяну, остальное — нескольким миноритарным акционерам, добавили в Acronis. Согласно «Условиям использования» на сайте DeviceLock, юрлицо компании — «Смарт Лайн Инк». По данным «Контур.Фокус», 100% этой компании принадлежит Оганесяну.