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оказалась нейронной сетью
Если они не пройдут тест, то смогут вложить не больше 100 тысяч рублей.
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который закрепляет разные категории инвесторов и ограничивает участие граждан без опыта в сделках с ценными бумагами, передаёт ТАСС.
Согласно документу, инвесторы делятся на две категории: квалифицированные и неквалифицированные, указывает агентство.
К квалифицированным инвесторам относятся компании с годовой выручкой не менее 30 млрд рублей и чистыми активами не менее 700 млн рублей, а также частные лица — требования к ним будет устанавливать Центробанк, отмечает ТАСС.
Неквалифицированные инвесторы могут покупать ценные бумаги, включённые в котировальные списки биржи, а также облигации (кроме структурных) с кредитным рейтингом не ниже установленного Центробанком, евробонды российских и иностранных эмитентов, паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов.
Чтобы совершать сделки с другими финансовыми инструментами, неквалифицированному инвестору нужно будет пройти тестирование. Если он его не пройдёт, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент, при этом должен подписать документ, что знает о рисках, отмечает ТАСС. Проводить тестирование будут брокеры, форекс-дилеры и другие лица, указанные в федеральных законах.
Госдума поддержала законопроект в первом чтении в мае 2019 года. Его цель — повысить уровень доверия россиян к финансовому рынку и привлечь частные инвестиции, говорилось в пояснительной записке к проекту.
В первой версии документа предлагалось делить инвесторов на четыре группы, от особо защищённых неквалифицированных до профессиональных квалифицированных. По просьбе участников рынка Центробанк в октябре 2019 года отказался от двух категорий и также передумал ограничивать сумму вложений начинающих инвесторов в иностранные акции 50 тысячами рублей в год.
Его цель — повысить уровень доверия россиян к финансовому рынку
повысить уровень доверия путем запретов альтернатив. Как мило и честно
У этих людей "совковое" мышление и желание абсолютно все контролировать. Почему бы не дать людям возможность самим оценивать свои риски и возможности ? Все время лезут в кошелёк других людей.
Автор - ахтунг. У вас две ошибки в начале поста: 1) слово "инвесторах" не перенесено полностью. 2) в первом предложении стоит ", но смогут" вместо ", то смогут".
Опять бред придумали. Видимо не особо хотят, чтобы частные лица получали доход от вложений за бугром. Контроль превыше всего.
Его цель — повысить уровень доверия россиян к финансовому рынку и привлечь частные инвестиции, говорилось в пояснительной записке к проекту.
Реальные цели регулирования:
1. Ограничить доступ частных лиц к инвестициям в иностранные ценные бумаги (компании).
2. Перенаправить средства от иностранных инвестиций (ограничение выбора и суммы инвестирования) на российский рублевый рынок.
С одной стороны это ограничивает свободу действий, с другой стороны оберегает мамкиных инвесторов от финансовых потерь.
Если он его не пройдёт, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент
Что значит инструмент? Т.е. в Акции - не больше 100, в облигации не более 100, в етф не более 100?
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