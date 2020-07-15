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Финансы
Галина Мубаракшина
1137

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об инвесторах-физлицах: новички должны пройти тест и согласиться на риски Материал редакции

Если они не пройдут тест, то смогут вложить не больше 100 тысяч рублей.

8 комментариев
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который закрепляет разные категории инвесторов и ограничивает участие граждан без опыта в сделках с ценными бумагами, передаёт ТАСС.

Согласно документу, инвесторы делятся на две категории: квалифицированные и неквалифицированные, указывает агентство.

К квалифицированным инвесторам относятся компании с годовой выручкой не менее 30 млрд рублей и чистыми активами не менее 700 млн рублей, а также частные лица — требования к ним будет устанавливать Центробанк, отмечает ТАСС.

Неквалифицированные инвесторы могут покупать ценные бумаги, включённые в котировальные списки биржи, а также облигации (кроме структурных) с кредитным рейтингом не ниже установленного Центробанком, евробонды российских и иностранных эмитентов, паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов.

Чтобы совершать сделки с другими финансовыми инструментами, неквалифицированному инвестору нужно будет пройти тестирование. Если он его не пройдёт, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент, при этом должен подписать документ, что знает о рисках, отмечает ТАСС. Проводить тестирование будут брокеры, форекс-дилеры и другие лица, указанные в федеральных законах.

Госдума поддержала законопроект в первом чтении в мае 2019 года. Его цель — повысить уровень доверия россиян к финансовому рынку и привлечь частные инвестиции, говорилось в пояснительной записке к проекту.

В первой версии документа предлагалось делить инвесторов на четыре группы, от особо защищённых неквалифицированных до профессиональных квалифицированных. По просьбе участников рынка Центробанк в октябре 2019 года отказался от двух категорий и также передумал ограничивать сумму вложений начинающих инвесторов в иностранные акции 50 тысячами рублей в год.

#новость #инвестиции

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Bella Donn

2

Его цель — повысить уровень доверия россиян к финансовому рынку

повысить уровень доверия путем запретов альтернатив. Как мило и честно

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Егор Гончаров

1

У этих людей "совковое" мышление и желание абсолютно все контролировать. Почему бы не дать людям возможность самим оценивать свои риски и возможности ? Все время лезут в кошелёк других людей.

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Георгий Беглорян

Егор
0

Они нас услышат, если мы будем себя вести как жители Хабаровска.

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Алексей Амелин

0

Автор - ахтунг. У вас две ошибки в начале поста: 1) слово "инвесторах" не перенесено полностью. 2) в первом предложении стоит ", но смогут" вместо ", то смогут".

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Алейченко Сергей

0

Опять бред придумали. Видимо не особо хотят, чтобы частные лица получали доход от вложений за бугром. Контроль превыше всего.

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Георгий Беглорян

0

Его цель — повысить уровень доверия россиян к финансовому рынку и привлечь частные инвестиции, говорилось в пояснительной записке к проекту.

Реальные цели регулирования:
1. Ограничить доступ частных лиц к инвестициям в иностранные ценные бумаги (компании). 
2. Перенаправить средства от иностранных инвестиций (ограничение выбора и суммы инвестирования) на российский рублевый рынок.  
 

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Party Hard

0

С одной стороны это ограничивает свободу действий, с другой стороны оберегает мамкиных инвесторов от финансовых потерь.

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Георгий Беглорян

0

Если он его не пройдёт, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент

Что значит инструмент? Т.е. в Акции - не больше 100, в облигации не более 100, в етф не более 100? 

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