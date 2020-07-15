Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Стартап должен быть «близок к безубыточности».
Сервис интернет-эквайринга CloudPayments запустил акселератор для ИТ-компаний и запланировал инвестировать от 50 млн до 5 млрд рублей как бизнес-ангел. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
Он назвал условия, при которых стартап сможет получить инвестиции:
Заявки нужно отправлять напрямую на электронную почту Спиридонову по адресу d@cloudpayments.ru. Число компаний, которые смогут получить инвестиции, не раскрывается до обработки заявок, рассказал представитель CloudPayments.
Если финтех-стартап безубыточен, то к нему уже протянуты волосатые лапы Амазона, на порядок-три более волосатые.
Зачем "таким" стартапам деньги от клауда?
Для масштабирования. Сейчас у стартапа чистая прибыль 10000 рублей в месяц (стартап перешел тбу, и он прибылен, но ларек с шаурмой в краткосроке перспективнее открыть вместо такого стартапа), а с умными деньгами от Клауда (читай Тинькофф) их можно превратить в 10000000 в месяц.
"Близок к безубыточности" не значит прибыль. Деньги нужны на развитие, чтобы выйти на прибыль.
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Говорит зависть в тебе, падаван. Избавься от нее и обретешь силу.
Зависть — охуенное чувство. К Спиридонычу не дает обратиться. Зачем в таких делах посредник?
В смысле посредник? CloudPayments выступает как бизнес-ангел с бабками.
CloudPayments, я тут значит финтех-стартап на обеде замутил и он уже близок к безубыточности - я потратил всего 500 рублей на обед. Могу я завтра на обеде зайти за моими 50 млн?
Зачем ходить, если можно зачислить их на мою карту, а я скину вам за вычетом небольших 80%. Что? Не 90% же.
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