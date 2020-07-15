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Финансы
Лиана Липанова
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CloudPayments запустил акселератор для финтех-стартапов — они смогут получить от 50 млн до 5 млрд рублей Материал редакции

Стартап должен быть «близок к безубыточности».

11 комментариев
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Сервис интернет-эквайринга CloudPayments запустил акселератор для ИТ-компаний и запланировал инвестировать от 50 млн до 5 млрд рублей как бизнес-ангел. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Он назвал условия, при которых стартап сможет получить инвестиции:

  • Продукт должен относиться к финтех-индустрии.
  • У стартапа должна быть сформирована команда и не должно быть кадровой текучки.
  • «Живой и понятный» отчёт о прибыли и убытках. «Мы хотим удостовериться, что вы вышли на точку безубыточности или близки к ней и готовы идти к прибыли», — объяснил Спиридонов.
  • План использования привлечённых инвестиций.

Заявки нужно отправлять напрямую на электронную почту Спиридонову по адресу d@cloudpayments.ru. Число компаний, которые смогут получить инвестиции, не раскрывается до обработки заявок, рассказал представитель CloudPayments.

#новость #cloudpayments

Лиана Липанова
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11 комментариев
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Designer Startup

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Если финтех-стартап безубыточен, то к нему уже протянуты волосатые лапы Амазона, на порядок-три более волосатые.

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Sergey Veutov

4

Зачем "таким" стартапам деньги от клауда?

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Nikolay Safronov

Sergey
0

Для масштабирования. Сейчас у стартапа чистая прибыль 10000 рублей в месяц (стартап перешел тбу, и он прибылен, но ларек с шаурмой в краткосроке перспективнее открыть вместо такого стартапа), а с умными деньгами от Клауда (читай Тинькофф) их можно превратить в 10000000 в месяц.

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Юрий Глотов

Sergey
0

"Близок к безубыточности" не значит прибыль. Деньги нужны на развитие, чтобы выйти на прибыль.

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Комментарий удален

Вася Пражкин

Аарон
1

Говорит зависть в тебе, падаван. Избавься от нее и обретешь силу.

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Аарон Малис

Вася
0

Зависть — охуенное чувство. К Спиридонычу не дает обратиться. Зачем в таких делах посредник? 

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Вася Пражкин

Аарон
0

В смысле посредник? CloudPayments выступает как бизнес-ангел с бабками.

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Игорь Крафт

1

Отправил на почту! Стартап огонь ! Жду бабки. Почта привязана к Сбербанку!

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Вася Пражкин

0

CloudPayments, я тут значит финтех-стартап на обеде замутил и он уже близок к безубыточности - я потратил всего 500 рублей на обед. Могу я завтра на обеде зайти за моими 50 млн?

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Designer Startup

Вася
0

Зачем ходить, если можно зачислить их на мою карту, а я скину вам за вычетом небольших 80%. Что? Не 90% же.

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Вася Пражкин

Designer
0

Да не хотелось бы Вас беспокоить ради каких-то 20%.

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